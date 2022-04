Amtsgericht Olten-Gösgen Angeklagt wegen Brandstiftung: Zündete ein Mann sein eigenes Haus in Hägendorf an? Im Sommer 2019 brannte in Hägendorf ein Haus. Nun musste sich der Besitzer vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen wegen Brandstiftung verantworten. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 07.04.2022, 18.23 Uhr

Das Amtsgericht in Olten. Bruno Kissling

Im Sommer 2019 brannte es in Hägendorf. Nun wurde am Amtsgericht Olten-Gösgen der Prozess wegen Brandstiftung eröffnet. Der Beschuldigte, welcher von der Staatsanwaltschaft gleich in mehreren Punkten angeklagt worden war, hatte zu Beginn der Verhandlung dem Gerichtspräsidenten Rede und Antwort zu stehen. Fokus der Befragung lag jedoch klar auf der Anklage wegen Brandstiftung, welche auch das schwerwiegendste Delikt darstellte.

In diesem Anklagepunkt bestreitet der sichtlich mitgenommene Angeklagte seit 2019 vehement, schuldig zu sein. Ihm wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, sein eigenes Wohnhaus sowie seine Werkstatt vorsätzlich in Brand gesetzt und dadurch eine Feuersbrunst verursacht zu haben. Da das Gebäude unmittelbar an der Strasse und an einem Trottoir stand, habe er dadurch eine Gemeingefahr geschaffen.

Staatsanwältin ist von Schuld überzeugt

Für Staatsanwältin Stephanie Dobler-Flury stand ausser Zweifel, dass der Angeklagte schuldig ist, was sie versuchte zu belegen. Dobler-Flury wies auf die widersprüchlichen Aussagen des Beschuldigten hin, welche dieser bezüglich des Vorfalls gemacht habe. Ebenfalls bemerkte sie wiederholt, dass die Schilderungen des Angeklagten und sein Verhalten rund um den Brand keinen Sinn ergeben würden und dass vieles schlicht gelogen sei.

Gemäss der Staatsanwältin hatte sich der Angeklagte nach dem Vorfall exakt wie jemand verhalten, der sich auf der Flucht befindet. Das heisst konkret: Für mehrere Tage untertauchen, das Natel verschwinden lassen und auf nicht nachvollziehbare Weise von Ort zu Ort reisen.

Der Angeklagte begründete sein mehrtägiges «Verschwinden» allerdings mit einer im Vorfeld geplanten Urlaubsreise ins Berner Oberland.

DNA-Spuren wurden gefunden

Unter anderem konnte Dobler-Flury auch Indizien von der Spurensicherung vorweisen. So konnte beispielsweise auf einem relevanten Gegenstand die DNA des Beschuldigten nachgewiesen werden. Allerdings lag dieser Gegenstand im als «äusserst chaotisch» beschriebenen Haus des Angeklagten herum, weshalb Strafverteidiger Severin Bellwald dies als nicht stichhaltiges Beweismittel erachtete.

Die Staatsanwältin plädierte im Falle der Brandstiftung auf schuldig und beantragte beim Gericht ein Strafmass von 18 Monaten bedingter sowie 18 Monaten unbedingter Haft für den Beschuldigten.

Wieso der Mann sein Haus angezündet haben soll, wurde nicht abschliessend geklärt. Möglicherweise sei es eine Kurzschlussreaktion gewesen, so die Staatsanwältin. Der Beschuldigte habe sich in einer finanziell prekären Lage befunden und gleichzeitig familiäre Probleme gehabt.

Bellwald versuchte, den Angeklagten zu entlasten. Für ihn erschien das Verhalten seines Klienten alles andere als sinnlos und unlogisch. Der Angeklagte sei grundsätzlich eine eigenwillige Person, welche sehr zurückgezogen lebe. Dass dieser sich nicht nach gängigen Vorstellungen verhalte, sei für ihn deshalb nicht weiter verwunderlich und sage nichts darüber aus, ob der Angeklagte schuldig sei oder nicht.

Prozess Brandstiftung Hägendorf: Der mutmassliche Brandstifter streitet vor Gericht alles ab. Tele M1

«Ist normal, sich nicht an jedes Detail zu erinnern»

Ebenfalls bat er das Gericht um besonderes Augenmerk in Bezug auf den Vorwurf der Lüge. «Wenn mein Klient gelogen hat, dann muss das noch nicht heissen, dass die Version der Staatsanwaltschaft stimmt.» Es gäbe noch diverse andere Gründe, weshalb der Beschuldigte gelogen haben könnte. «Steht eine These einmal fest, dann wird nach Beweisen dafür gesucht.» Und da müsse man sehr vorsichtig sein, mahnte Bellwald.

Ebenfalls machte der Strafverteidiger darauf aufmerksam, dass es normal sei, dass man sich in der Rekonstruktion von Tagesabläufen nicht immer an jedes Detail erinnere, insbesondere bei routinemässigen Tätigkeiten. Auch erachtete er es als plausibel, dass sein Klient im Sommer vorhatte, Urlaub zu machen. Bellwald plädierte nach seinen Ausführungen auf «unschuldig» bezüglich der Brandstiftung. Die Urteilseröffnung findet am 14. April statt.

