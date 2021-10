Amtsgericht Olten: 27-jähriger wegen Vergewaltigung angeklagt

Amtsgericht Olten-Gösgen 27-Jähriger wird der Vergewaltigung beschuldigt – Verteidigung plädiert auf Freispruch Ein heute 27-Jähriger muss sich wegen Vergewaltigung einer Minderjährigen vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen verantworten. Philipp Kissling Jetzt kommentieren 29.10.2021, 05.00 Uhr

Das Amtsgericht Olten-Gösgen in Olten.

Bruno Kissling

«Ich bin unschuldig», sagte Bekir* am Ende der Hauptverhandlung, als er Gebrauch machte vom Recht des Beschuldigten auf das «letzte Wort». Kommt das Amtsgericht Olten-Gösgen unter dem Vorsitz von Valentin Walter zum Schluss, dass er keine Schuld auf sich geladen hat, winkt dem jungen Türken Bekir der Freispruch, wenn nicht, droht ihm der Gang ins Gefängnis. Staatsanwalt Elia Nesti fordert drei Jahre Freiheitsstrafe, wovon 18 Monate bedingt auf drei Jahre, eine bedingte Geldstrafe sowie den Landesverweis für die Dauer von zehn Jahren.

Der Vorhalt der Anklage gegenüber Bekir wiegt schwer. In der Nacht zum 18. Februar 2018 soll der damals 24-Jährige in einem Stuttgarter Hotelzimmer seine damals 17-jährige Begleiterin Anthea* vergewaltigt haben. Dazu kommt, dass er der jungen Frau vorübergehend ihr Handy weggenommen haben soll, um zu verhindern, dass sie die Polizei rufen konnte. Zum Hauptvorhalt hinzu kommt deshalb auch noch der Vorwurf der Nötigung.

Bekirs Verteidiger, Rechtsanwalt Andreas Ehrsam, sprach in seinem Plädoyer von Widersprüchen im Aussageverhalten der Geschädigten und forderte seinerseits den Freispruch von jeder Schuld.

Sowohl der Beschuldigte als auch das mutmassliche Opfer schildern einen völlig unterschiedlichen Ablauf des Geschehens. Die junge Frau sagt, Bekir sei über ihr gewesen, habe mit einer Hand ihre beiden Handgelenke fest umklammert und sie rücklings mit den Armen über ihrem Kopf auf das Bett gedrückt. Mit der freien Hand habe er ihre und seine Hose geöffnet und heruntergezogen und schliesslich gegen ihren Willen während «zwei bis drei Minuten» ungeschützt den Beischlaf vollzogen.

Bekir sagt, sie seien nebeneinandergelegen, «wir kamen uns nahe, und dann ist es passiert». Die Hose hätte sie selber geöffnet. Alles sei «normal» verlaufen, weder habe er ihre Handgelenke festgehalten noch sonst wie Druck oder Gewalt ausgeübt.

Der Erstkontakt lief via Instagram

Der junge Türke aus der Region Olten und die minderjährige Griechin, die damals im Schlupfhuus, einer Institution für Hilfe suchende Jugendliche, wohnte, lernten sich via Instagram kennen.

Anthea sagt, sie habe Bekir gleich am Anfang mitgeteilt, dass sie keine Affäre und auch keine Beziehung eingehen wollte, worauf er mit Verständnis reagiert habe. Bald folgte ein erstes Treffen in einer Stadtzürcher Shishabar. Und später, an eben diesem Februartag 2018, fasste das Duo den Entschluss, nach Stuttgart in den Ausgang zu fahren. Bekir holte Anthea mit seinem Auto im Schlupfhuus ab.

Es passierte nach «Fifty Shades of Grey»

In Stuttgart angekommen, checkten sie in einem Hotel ein, gingen zum Essen in die Stadt und schauten sich im Kino den dritten Teil des Erotikfilms «Fifty Shades of Grey» an.

Hatte sie im Kino noch seine Hand auf ihrem Knie toleriert, wehrte Anthea gemäss ihrer Darstellung nach der Rückkehr ins Hotel die Versuche des Mannes, sie zu küssen, ab. Der liess gemäss Anklageschrift jedoch nicht von ihr ab und es kam zur Katastrophe. «Ich schrie und brüllte, aber er ignorierte mich und machte einfach weiter. Ich habe alles Mögliche versucht, aber es hat leider nicht geklappt», schilderte Anthea dem Gericht. Aus Angst sei sie nach der Vergewaltigung im Hotelzimmer geblieben, schlaflos, und habe nur noch auf die Rückfahrt gewartet.

Schwieriger Umgang mit intimen Fragen

Es war offensichtlich schwierig für die heute 21-Jährige, mit den Fragen des Gerichts zu teilweise sehr intimen Einzelheiten umzugehen. Dazu muss man wissen, dass bei Gerichtsverhandlungen die Dinge beim Namen genannt werden und das Gericht in der Beweisaufnahme richtiggehend lästig werden kann. Sind Sie links oder rechts vom Beschuldigten gesessen? Trugen Sie Skinny Jeans? Während solche Fragen schon mal Verständnislosigkeit hervorrufen, wird es umso intimer, wenn der Richter fragt: War der Penis des Beschuldigten steif, als er seine Hose runterliess? Was fühlten Sie, als er in Sie eindrang? Beantworten müssen Opfer solche Fragen nicht, gestellt werden sie trotzdem.

Nach der verhängnisvollen Nacht in Stuttgart und der gemeinsamen Rückkehr in die Schweiz sahen sich Bekir und Anthea nie mehr. Erst in Zürich vertraute sich die junge Frau einer Bekannten an und erstattete Anzeige. Heute habe sie Angst vor Männern. «Ich glaube nicht, dass ich das Erlebte ganz werde verarbeiten können.»

Die mündliche Urteilseröffnung ist auf den 17. November, 16 Uhr, angesetzt.

* Die Namen sind geändert.