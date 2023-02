Mutmasslicher Biberister Messerstecher steht vor Gericht

Amtsgericht Mutmasslicher Messerstecher von Biberist erhält Zwangsmedikation – noch bevor seine Schuld geklärt ist Ein Flüchtling soll in Biberist auf einen anderen Mann eingestochen haben. Vor Gericht wurde die Verhandlung nun vertagt, um noch mehr Klarheit zu schaffen. Zu diesem Zweck soll der Beschuldigte eine Therapie erhalten – falls nötig mit Zwangsmedikation. Ornella Miller Jetzt kommentieren 22.02.2023, 18.15 Uhr

Der Amtsgerichtssaal des Amtsgerichts Bucheggberg-Wasseramt. Hanspeter Bärtschi

Eigentlich hätte geklärt werden sollen, ob es der Somalier Saif (alle Namen geändert) war, der am 20. Oktober 2020 in Biberist mit einem Messer auf den Afrikaner Hawi eingestochen hatte. Doch die Verhandlung am Mittwoch vor dem Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt wurde unterbrochen, um dem Angeklagten während Monaten in einer stationären Einrichtung auch Medikamente zu verabreichen, falls nötig zwangsweise – also noch vor jeglichem Urteil betreffend Schuld.