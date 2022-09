Bündner Drogentouristen in Olten verurteilt

Amtsgericht Mitgegangen, mitgefangen: Die fünf Bündner Drogentouristen in Olten werden zu Freiheitsstrafen verurteilt Das Amtsgericht Olten-Gösgen spricht fünf Kokainkonsumenten schuldig. Sie waren aus dem Bündnerland nach Olten gefahren, um sich mit Stoff einzudecken. Philipp Kissling Jetzt kommentieren 16.09.2022, 11.40 Uhr

In Olten deckten sich die Bündner mit Kokain ein. Hanspeter Bärtschi

Schuldig der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz und damit der Gefährdung von vielen Menschen. Die Reise von Chur nach Olten am 15. Dezember 2017 hat für Julia, Manuele, Tulani, Branko und Leo (alle Namen geändert) teilweise einschneidende Folgen.

Sie waren eigens in die Dreitannenstadt gefahren, um 100 Gramm Kokain zu kaufen. Die Aussagen, wer zu welchem Zeitpunkt über das Ziel der Fahrt und die Kaufmenge im Bild gewesen sein soll, gehen auseinander. Für das Gericht ist klar, dass bei der Abfahrt in Chur alle im Quintett auf dem gleichen Wissenstand gewesen seien, das hätten die Auswertungen der Smartphones ergeben.

Es stützt sich auch auf Julia, die glaubwürdig ausgesagt habe, dass alle über alles Bescheid gewusst hätten. Im Übrigen, so das Gericht, müsse allen klar gewesen sein, dass es um eine grössere Menge Drogen gegangen sei, denn für ein paar Gramm hätten sie nicht nach Olten fahren müssen, sondern auch in Chur an den Stoff gelangen können.

Fünf Jahre Landesverweis für einen Italiener, der in Italien keine Wurzeln hat

Julia, vorbestraft und derzeit wegen anderer Delikte im vorzeitigen Massnahmenvollzug, erhält eine Freiheitsstrafe von zwölf Monaten aufgebrummt, aufgeschoben zu Gunsten einer stationären Suchttherapie.

Manuele erhält nur zwei Monate und zwar, weil er vor einigen Jahren schon in Graubünden zu 48 Monaten Gefängnis verurteilt worden war; damals ging es um zwei Kilogramm Kokain. Das Delikt in Olten wurde nun damit in Zusammenhang gebracht, um ein angemessenes Urteil zu finden. Und weil die 100 Gramm Kokain aus dem Oltner Deal den Bündner Braten nicht feiss machten, resultierten eben diese zwei Monate.

Schlimmer wiegt für Manuele, dass das Gericht ihn für die vorgesehene Mindestdauer von fünf Jahren des Landes verweist, so wie es das Bündner Regionalgericht Plessur schon getan hatte. Der italienische Staatsangehörige ist hier geboren und aufgewachsen, sämtliche Familienmitglieder leben in der Schweiz und er habe, wie er dem Gericht sagte, zu Italien keinerlei Bezug und spreche nicht einmal Italienisch.

Das Gericht urteilte davon unbeeindruckt, weil im Fall des Wiederholungstäters Manuele das öffentliche im Vergleich zum privaten Interesse höher gewichtet werden müsse. Manuele sei «offensichtlich unbelehrbar», obwohl er hier zur Welt gekommen sei und deshalb die hiesige Rechtsordnung kenne.

Ausschaffung wegen PKK-Mitgliedschaft nicht möglich

Tulani und Branko werden als Härtefall eingestuft und dürfen in der Schweiz bleiben. Bei Tulani, einem Türken, spielt unter anderem eine Rolle, dass sein Vater ein ehemaliges Mitglied der kurdischen Untergrundorganisation PKK ist. Eine Sozialisierung in der Türkei sei daher nicht möglich, erklärt das Amtsgericht. Tulani kassiert als Zusatzstrafe zu einem Urteil des Regionalgerichts Plessur von 2021 zwölf Monate Gefängnis, die Hälfte davon bedingt.

Der nicht vorbestrafte Branko kommt mit 16 Monaten bedingt auf eine Probezeit von zwei Jahren davon. Ebenfalls eine bedingte Freiheitsstrafe, zwölf Monate auf zwei Jahre, erhält Leo, der für den Ausflug nach Olten sein Auto und seine Fahrdienste zur Verfügung gestellt hatte. Für den Gefallen war ihm der Erlass von 400 Franken Schulden, die er bei Manuele hatte, in Aussicht gestellt worden.

Die Kokain-Touristen haben mit ihrem krummen Ding hohe Spesen ausgelöst. Die Entschädigung für die Anwaltspersonen beträgt über 90'000 Franken, die Gerichtskosten belaufen sich auf 23’000 Franken und die Verfahrenskosten auf knapp 15’000. Die Verurteilten haben ihren Anteil daran zu tragen im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten innerhalb der nächsten zehn Jahre. Den Rest streichen sich die Steuerzahlenden des Kantons Solothurn ans Bein.

