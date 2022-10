Amtsgericht spricht angebliche Tierquälerin frei

Amtsgericht Ihr Hund tötete in Obergerlafingen Hühner: Tierschützerin vom Vorwurf der Tierquälerei freigesprochen Ein ausgebüxter Hund hat in Obergerlafingen einen Hahn und zwei Hühner zu Tode gebissen. Die Hundehalterin habe sich der fahrlässigen Tierquälerei schuldig gemacht, hiess es im Strafbefehl. Das Gericht sah das aber ganz anders. Ornella Miller Jetzt kommentieren 27.10.2022, 12.00 Uhr

Und dann war das Huhn tot. Die English Pointer (hier ein Symbolbild) sind Jagdhunde. Englishpointers / Moment RF

Wenn ausgerechnet eine Tierschützerin eines Tages laut einem Strafbefehl eine «fahrlässige Tierquälerin» sein und die «Vorschriften über die Tierhaltung» missachtet haben soll, muss das für sie besonders unangenehm sein. Ute C.* hat dies erlebt.

Die Deutsche akzeptierte den entsprechenden Strafbefehl des Kantons Solothurn nicht, und in der daraufhin erfolgten Verhandlung vor dem Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt wurde sie diese Woche von den Vorwürfen auch freigesprochen.

Anlass für die Beschuldigung war ein Vorfall Ende Januar dieses Jahres. In Obergerlafingen wurden zwei Hühner und ein Hahn von einem Hund gebissen, die Hühner verstarben danach. Die Geflügelbesitzer ergriffen den Hund und riefen die Polizei. Es stellte sich heraus, dass er einer Frau gehört, die gut vier Kilometer weit entfernt im Bernerland wohnt, und dass er von dort hergekommen war.

Die herbeigerufene Ute konnte ihre Hündin Artemis* wieder abholen. Sie bezahlte den Federvieh-Besitzern den doppelten Preis des materiellen Wertes der Tiere und brachte die Kadaver zur Entsorgungsstelle. Sie bot an, bei der Reinigung der herumliegenden zahlreichen Federn zu helfen, worauf die Geflügelhalter verzichteten.

Nach drei Monaten kam der Strafbefehl

«Sie waren sehr nett», sagte Ute vor Gericht. Sie hätten ihr gar einige Eier mitgegeben. Drei Monate später jedoch wurde ein Strafbefehl gegen Ute ausgestellt. Darin stand, dass es Artemis «in einem unbeobachteten Moment gelang, sich unter dem Gartenzaun hindurchzugraben». Ute hätte dafür sorgen müssen, dass der Hund «nicht über das Gehege hüpfen oder springen» und auch «nicht unter dem Zaun ausbrechen kann».

Doch an der Verhandlung zeigte es sich, dass sich Artemis gar nicht unter dem Zaun durchgegraben hatte. Sondern dass er eine Polyesterwand und dann dahinter noch einen «Maschendrahtzaun» durchgebissen hat. Ute erläuterte dies. Ihr Anwalt Fabian Brunner reichte Fotos als Beweismittel ein: der Zaun vor und nach dem Vorfall, von Ute aufgenommen.

Die Begrenzung des heimischen Geländes, auf dem der Hund Auslauf hatte, war ein Mehrfachzaun: Ute hatte etwa nebst dem «Maschendraht» einer bekannten Zaunfirma auch Schneckenblech anbringen lassen, um das Graben zu verhindern. Und die Polyesterwand zum Verhindern des Hochkletterns.

Artemis war zudem mit einem GPS-Sender versehen, der sie ortete. Ute, eine beruflich stark eingespannte Führungskraft, habe zum Zeitpunkt des Ausbüchsens in der Wohnung am PC an einem virtuellen Kongress teilgenommen und Artemis und vier andere Hunde derweil in den Garten gehen lassen. Als sie auf dem Handy die Meldung bekam, Artemis habe sich entfernt, sei sie ihr mit dem Auto gefolgt. Aber bald war der Akku des Senders leer, sodass sie selber die Hündin nicht finden konnte.

«Eigentlich vorbildlich gehandelt»

«Ich bin seit mindestens zehn Jahren im Tierschutz aktiv», sagte die akademisch ausgebildete Tierkennerin. «Ich begutachte und instruiere in der Freizeit Personen, die einen Hund adoptieren wollen etwa über die Beschaffenheit eines Zauns. Und ich rate allen, den Tieren im ersten Jahr einen GPS-Tracker anzulegen.»

Ihre eigenen zwölf Hunde seien Strassenhunde, etwa aus Tierheimen. Artemis habe sie aus Griechenland, wo die Hündin, wie Ute der Polizei berichtet hatte, schon einmal Hühner getötet habe. «Ich bedaure sehr, was geschehen ist, doch ich weiss nicht, was ich mehr hätte tun können.»

Jagdhündin Artemis sei wie die meisten ihrer Hunde von der Rasse «English Pointer». Sie habe sie trotz des Vorfalls weiter behalten, denn sonst lande sie im Tierheim. «Es ist nicht Tierschutz, wenn man das Problem weitergibt. Ich nehme lieber Unbill in Kauf.» Anwalt Brunner hielt fest: «Sie hat alles Menschenmögliche getan.»

Einzelrichter Ueli Kölliker befand auch: «Sie hat eigentlich vorbildlich gehandelt, selbst am strengeren Massstab für eine Hundeexpertin gemessen.» Mit dem Aussteigen des Akkus habe sie nicht rechnen können. Er hielt fest, dass der Zaun nicht untersucht wurde, dass man aber auf Utes Fotos abstellen könne. Brunner weiss nicht, wer Anzeige erstattet hat. Im Gericht wurde dies auch nicht genannt.

*Name geändert

