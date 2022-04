Amtsgericht Ein Hauch von «Casablanca» im Gerichtssaal in Olten Der Verteidiger am Amtsgericht Olten-Gösgen hält die schützende Hand über seinen abwesenden Mandanten. Sein Mandat könne nicht für alles verantwortlich gemacht werden, was in Olten passiere. Mit von der Partie: Zwei eher unwillige Zeugen, Sprachbarrieren und ein frustrierter Richter. Philipp Kissling Jetzt kommentieren 12.04.2022, 17.10 Uhr

Was geschah im Februar 2019 in der Bahnhofunterführung Olten? Bruno Kissling

Rechtsanwalt Dominik Probst scheint ein Kenner des 1942er-Hollywood-Klassikers «Casablanca» zu sein. In seinem Plädoyer zitiert er den Polizeichef des Films, der vom wahren Täter ablenken will, indem er zu seinen Leuten sagt: «Verhaften Sie die üblichen Verdächtigen!» Probst: «Mein Mandant ist, bei Gott, kein Unschuldslamm, aber er kann nicht für alles verantwortlich gemacht werden, was in dieser Stadt passiert.»

Staatsanwalt Ronny Rickli war zuvor die zahlreichen Vorwürfe an Carlo* durchgegangen: Tätlichkeiten, Diebstahl, Raub, unrechtmässiger Bezug von Sozialleistungen, Drohung, Nötigung, Beschimpfung, Erpressung, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie Hausfriedensbruch und Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Einige Delikte sind aufgrund der Verfahrensdauer verjährt. Rickli unterstellt dem Beschuldigten eine «besondere Rücksichtslosigkeit und Gleichgültigkeit», überdies zeige er weder Einsicht noch Reue. Der Staatsanwalt fordert eine Freiheitsstrafe von 32 Monaten, eine Busse von 130 Tagessätzen à 30 Franken sowie eine Geldstrafe von 1300 Franken.

Die Verteidigung weist die meisten Vorwürfe mangels Beweisen zurück. Schuldeingeständnisse gibt es etwa beim Diebstahl eines Pouletsandwichs in einem Bahnhof-Shop. Probst sieht für seinen Mandanten eine bedingte Freiheitsstrafe von 10 Monaten und eine Busse über 800 Franken für angemessen.

Beschuldigter schwänzt die Fortsetzung des Prozesses

Die Hauptverhandlung in der Strafsache gegen den 41-jährigen Carlo kam nun also doch noch zum Abschluss – mit fünfmonatiger Verspätung. Beim ersten Termin im November 2021 war es zu einem Unterbruch gekommen, weil zusätzliche Zeugen vorgeladen werden sollten. Beim zweiten Termin im Januar musste abermals vertagt werden, weil besagte Zeugen nicht erschienen (diese Zeitung berichtete).

Und auch jetzt, im dritten Anlauf, steckte der Wurm drin. Vom Beschuldigten war bei der Prozesswiederaufnahme um 8.15 Uhr weit und breit nichts zu sehen. Das Amtsgericht verzichtete indes auf eine erneute Verschiebung, schliesslich sei Carlo beim Prozessauftakt und der ersten Fortsetzung anwesend gewesen und habe die meisten Beweiserhebungen mitbekommen.

Die Zeugen Peter* und Pathminda*, die beim zweiten Termin im Januar unentschuldigt gefehlt hatten, erwiesen dem Gericht hingegen die Ehre. Der eine kam mit dem Zug aus der Ostschweiz, der andere wurde von zwei Polizisten daheim abgeholt und nach Olten chauffiert.

Der eine erklärte, er habe wegen einer Drogenentzugstherapie im Januar nicht teilnehmen können, der andere gab Unabkömmlichkeit bei der Arbeit an. Bei Pathminda könnte auch seine mangelnden Deutschkenntnisse Grund des Fernbleibens gewesen sein. Die Erläuterungen zu den Rechten und Pflichten von Zeugen vor Gericht drangen zumindest am Anfang nicht durch.

«Ach, Gott!», entfuhr es Richter Schibli, der so schien es, nicht mit Sprachbarrieren gerechnet hatte. Ein Dolmetscher, der hätte helfen können, war ebenso wenig in Sicht wie der schwänzende Carlo, dessen Stuhl verwaist blieb.

Peter und Pathminda mussten zu einem Vorfall am 22. Februar 2019 im Herren-WC der Bahnhofunterführung Olten, bei dem Pathminda mutmasslich von Carlo zusammengeschlagen und beraubt worden war, aussagen. Neue Erkenntnisse kamen nicht zu Tage.

Der seither mit Schulterproblemen kämpfende Pathminda konnte sich nicht mehr an alles erinnern. Peter seinerseits erweckte den Eindruck, sich nur an die Einzelheiten, die ihm in den Kram passten, erinnern zu können. Wenn es heikel wurde, schob er seine Drogensucht vor: «Damals war ich auf Heroin, Alkohol und Kokain», sagte er, der zugab, an dem Tag mit Carlo unterwegs gewesen zu sein.

Deshalb bleibt im Raum stehen, ob Peter nicht doch an der Schlägerei in der Toilette beteiligt gewesen sein könnte.

* Name geändert

