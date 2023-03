Messerstecher schuldunfähig, muss in die Therapie

Amtsgericht Er griff im Drogenrausch zwei Frauen an: Recherswiler Messerstecher nach zwei Joints schuldunfähig Ohne Vorwarnung war der Mittdreissiger durchgedreht. Drogen konsumiert er seit der Bluttat nicht mehr. Doch jetzt muss er sich einer Therapie unterziehen. Ornella Miller Jetzt kommentieren 24.03.2023, 21.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Ehepaar sass nach Feierabend friedlich beisammen. Plötzlich ging er mit einem Messer auf sie los (Symbolbild). Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Er hatte im Februar 2021 in Recherswil auf seine damalige Ehefrau und auf eine Passantin eingestochen. Nun wurde der Mann vom Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt für schuldunfähig erklärt, die mehrfache versuchte vorsätzliche Tötung begangen zu haben.

Die Taten erfolgten aus heiterem Himmel. Das bosnische Paar, das seit sieben Jahren eine gute Beziehung führte, davon drei in der Ehe, besass ein Putzinstitut. Am Tattag sass das Paar nach einer erfolgreichen Wohnungsabgabe daheim in Recherswil und trank Kaffee oder Tee. Dalia* ging in die Küche Abendessen kochen, Ramo* rauchte auf dem Balkon seinen zweiten Joint zu Ende.

Plötzlich stand er bei ihr und ergriff ein Brotmesser. Dalia merkte, dass etwas nicht stimmte und schrie ihn an, er solle wieder zu sich kommen. Sie rannte zur Wohnungstür, öffnete sie. Doch Ramo stach auf ihren Rücken ein. Sie flüchtete nach draussen. Er stach weiter zu.

Passantin für Ehefrau gehalten

Eine Passantin auf der anderen Strassenseite, Sahila*, bemerkte den Vorfall und schrie: «Bitte hör auf, tu das nicht!» Und ging auf ihn zu. Er liess von Dalia ab, die wieder in die Wohnung ging. Doch er hielt Sahila für seine Frau und versuchte, sie in die Wohnung zu ziehen. Sahila setzte sich auf den Boden, um dies zu verhindern. Da ergriff Ramo erneut das am Boden liegende Messer und stach ihr in den Oberschenkel sowie zweimal seitlich gegen den Kopf. Ramo liess plötzlich von ihr ab und ging zurück in die Wohnung.

Rettungskräfte brachten die Verletzten ins Spital. Dalia erlitt unter anderem eine 20 Zentimeter lange Stichwunde in den Oberkörper. Ramo liess sich widerstandslos festnehmen.

Während Dalia auf einen Strafantrag verzichtete, trat die junge Sahila am Gericht als Privatklägerin auf. Dalia wurde dort nicht befragt und war nicht zugegen - über ihr Befinden erfuhr man nichts. Sie liess sich vor einem Jahr scheiden.

Nur ein Opfer verlangt Schadenersatz

Sahila erklärte, die körperlichen Verletzungen seien verheilt, Narben verblieben. Sie wirkte sehr freundlich, ruhig und dennoch aufgeweckt und aufgeschlossen. «Ich versuche, mich am Positiven zu stärken und nicht ans Schlechte zu denken.» Sie berichtete von Kopfschmerzen und psychischen Problemen, vor allem die Angst, allein hinauszugehen. Sie ist in intensiver ambulanter Therapie.

Ihr Anwalt Claude Wyssmann forderte von Ramo Schadensersatz und dass man ihn haftbar erklärt, obwohl das psychiatrische Gutachten von Schuldunfähigkeit (psychotischer Zustand aufgrund von Cannabis-Abhängigkeit und -Vergiftung) ausgeht. Ramo habe sich zumindest fahrlässig in Rausch versetzt. Der Gutachter wisse nicht einmal, welche Substanz Ramo intus hatte, ein Zusammenhang zwischen Drogenkonsum und Tat sei nicht bewiesen.

Opfer: Zweite Messerattacke innert Monaten erlitten

Verteidiger Thomas A. Müller argumentierte, die Verletzungen seien nicht lebensgefährlich gewesen und es gäbe keine Entstellungen. Eine Tötungsabsicht sei nicht bewiesen. Es sei einfache Körperverletzung, eventuell versuchte schwere Körperverletzung.

Er wies weiter darauf hin, dass Sahila bereits zwei Wochen vor der Tat wegen eines Vorleidens eine IV-Rente zugesprochen erhalten habe. Zudem habe sie Monate vorher bei einem anderen Vorfall schon Stichwunden erlitten. Sahilas «Schaden» sei unklar, deshalb könne man ihn nicht beurteilen.

Müller argumentierte, dass man nicht einmal eine Billigkeitshaftung (Haftung ohne Verschulden) anordnen könne. Ramo sei mittellos, er habe gar Schulden. Eine Drogentherapie sei unnötig, da Ramo nun abstinent sei.

Angeklagter hat den Cannabiskonsum aufgegeben

Staatsanwalt Daniel Geisser beantragte die Anordnung einer ambulanten Therapie für Ramo. Er sei schuldunfähig für seine mehrfache versuchte vorsätzliche Tötung. Abstinent sei er vor allem wegen der langen vorzeitigen Haft gewesen. Eine Verarbeitung der Tat habe noch nicht stattgefunden.

Ramo selber erinnert sich nur noch bis und mit dem zweiten Joint und dann erst wieder nach den Taten, als er Dalia in der Wohnung verletzt sah. Er wirkte ruhig. Er habe zuvor noch nie einen derartigen Rausch gehabt. Cannabis konsumierte er bis zur Tat regelmässig. Jetzt nicht mehr: «Drogenkonsum ist etwas Schlechtes, ich glaube, es ist die Ursache des Vorfalls.» Auch dank Bewährungshilfe scheint er auf gutem Wege zu sein.

Das Gericht mit Stefan Altermatt, Esther Haldemann Zeltner und Heinz Bucher folgte dem Staatsanwalt und ordnete eine ambulante Suchtbehandlung an. Der 38-Jährige muss auf Drogen verzichten und dies regelmässig kontrollieren lassen. Das Gutachten sei schlüssig. Sahila, deren Zivilcourage mehrfach gelobt wurde, geht leer aus: Ihre Forderungen muss sie am Zivilgericht erstreiten.

*Namen geändert

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen