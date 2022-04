Brandstiftung in Hägendorf: Bedingte Haftstrafe für den Täter

Amtsgericht Brandstifter von Hägendorf kommt mit bedingter Haftstrafe davon Warum ein Mann sein eigenes Haus in Hägendorf abgefackelt hat, bleibt schleierhaft. Das fehlende Motiv wirkte sich vor Gericht denn auch strafmildernd aus. Nichtsdestotrotz: Es war Brandstiftung. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 14.04.2022, 16.47 Uhr

Der ausgebrannte Dachstock in Hägendorf. Bruno Kissling

Es handelte sich um einen reinen Indizienprozess im Fall der Brandstiftung, welche sich im August 2019 in Hägendorf ereignete. Heisst, dass es keine direkten Beweise gab und sich die Untersuchungen auf Anzeichen rund um das Delikt abstützen mussten, welche für oder gegen die Schuld des Angeklagten sprachen.

Aufgrund der vorliegenden Untersuchungsergebnisse sowie aus den Rückschlüssen aus Befragungen des Angeklagten hat dieser sich aus Sicht des Gerichts klar der Brandstiftung schuldig gemacht. Es gab zwar auch Indizien, welche den Beschuldigten entlasteten, jene, die für seine Schuld sprachen, wogen jedoch deutlich schwerer.

So wurden zwar diverse Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft gegenüber dem Angeklagten vom Gericht als gegenstandslos eingestuft, andere jedoch als unzweifelhafte Beweise für dessen Schuld gewertet.

Klares Zeichen, dass er nicht gefunden werden wollte

Insbesondere der Umgang mit seinem Natel nach der Tat wurde dem Angeklagten stark angelastet. Dass dieser am Tag des Vorfalls sein Telefon ausgeschaltet habe, sei als klares Zeichen dafür zu werten, dass er nicht gefunden werden wollte, so der Gerichtspräsident. Ebenfalls sei es mehr als verdächtig, dass sich der Beschuldigte derart lange nicht bei der Polizei gemeldet habe – etwas, das man normalerweise tue, wenn einem Schaden in diesem Ausmass zugefügt worden sei.

Weiter habe sich der Verdächtige mit seinen stark widersprüchlichen Aussagen zum Geschehen am Tag des Vorfalls keinen Gefallen getan. Es habe ihm nicht geholfen, dass er im Nachhinein das Geschehene immer wieder in abgeänderter Form erzählt habe und dies in einem Ausmass, welches nicht mit Gedächtnislücken erklärt werden könne.

Erschwerend kam hinzu, dass sich der Beschuldigte gemäss Aufzeichnungen von Natelantennen, welche Signale von Telefonen in der Nähe registrieren, zu bestimmten Zeiten in Hägendorf aufgehalten haben muss, obwohl er das bestritt.

Motiv für die Brandstiftung bleibt schleierhaft

Obwohl für das Gericht die Schuld des Angeklagten ausser Frage steht, gab es auch Aspekte, welche sich mildernd auf das Urteil auswirkten. So hat sich der Beschuldigte – obwohl eine Gemeingefahr bei der von ihm verursachten Feuersbrunst ausging – in allererster Linie selbst geschadet. Die Liegenschaft gehörte praktisch vollumfänglich dem Beschuldigten, ebenfalls sei die Gefahr für Dritte, welche vom Brand ausging, überschaubar gewesen.

Aus diesem Grund kam nicht das von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafmass von 18 Monaten bedingt plus 18 Monate unbedingt zum Tragen, sondern nur eine bedingte Haftstrafe von 18 Monaten. Ebenfalls verurteilte das Gericht den Beschuldigten zu einer Probezeit von zwei Jahren sowie zu Bussen, welche er für kleinere Delikte bezahlen muss.

Zusätzlich hat der Angeklagte die Gerichtskosten sowie die Anwaltskosten von insgesamt mehreren 10000 Franken zu tragen. Warum der Beschuldigte sein eigenes Heim angezündet hat, ist dem Gerichtspräsidenten nach wie vor schleierhaft, da er der einzige sei, welcher darunter emotional leide sowie finanziellen Schaden davontrage.

