Restkosten ambulante Pflege: Solothurn führt Mindesttaxe ein

In der aufwendigsten Pflegestufe rechnet die Regierung mit Kosten vom 130 Franken pro Stunde. Im Schnitt bezahlt davon 77 Franken die Krankenkasse, 13 Franken der Patient, bleiben 40 Franken Restkosten. Just diese 40 Franken hat nun die Regierung als Höchsttarif vorgegeben. Nun gibt es Gemeinden, in denen haben Spitexorganisationen tiefere Restkosten. Etwa Fulenbach. Dort haben Gemeinde und Spitex einen Tarif von 4.50 Franken festgelegt, damit sind die effektiven Restkosten der Spitex gedeckt, sagte Gemeindepräsident Thomas Blum. Dieser Tarif wird für Freiberufliche nun um 37 Prozent gekürzt. Wer als Freiberuflicher in Fulenbach jemanden pflegt, dessen Restkosten werden also mit weniger als drei Franken pro Stunde vergütet. Damit ist nicht einmal der Anfahrtsweg (der ebenfalls via Restkosten abgegolten werden muss) gedeckt.