Am Tag danach Bewohnerin von abgebranntem Haus in Niederbipp: «Ich bin voller Schock» Am Mittwoch stand der Dachstock in Flammen. Nun ist vom Zuhause von Natalie El Faki nur noch Verkohltes und Verbranntes übrig. Der Schock sitzt bei der Niederbipperin noch immer tief. 03.02.2022, 20.51 Uhr

Am Tag nach dem grossen Brand in Niederbipp ist das Feuer gelöscht. Der Schock sitzt aber noch immer tief. Bewohnerin Natalie El Faki berichtet, wie sie das Feuer erlebt hat: «Ich war noch am schlafen und hörte Stimmen. Ich dachte, mein Partner sei am Streiten.» Sie sei aufgestanden, wollte die Türe aufreissen und schimpfen.