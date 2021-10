Solothurner Stadtmist: Die Belüftung zeigt Wirkung

Wie die Totalsanierung abläuft

Im Solothurner Stadtmist lagern auf einer Fläche von 16 Hektaren rund 500000 Abfälle – verscharrt in den 30er- bis in die 70er-Jahre des letzten Jahrhunderts. Diese Altlasten sollen in den nächsten Jahren mit einem Aufwand von 120 Mio. Franken saniert werden. Zur Vorbereitung dieser Arbeiten werden seit bald einem halben Jahr auf einem Testfeld jene Schritte durchgespielt, die ab Sommer 2022 nach und nach auf dem ganzen Gelände zur Vorbereitung auf die folgende Totalsanierung zur Anwendung kommen sollen.

Dabei geht es darum, den durchnässten Deponiekörper mit dem Abpumpen, Ableiten und anschliessenden Aufbereiten von Sickerwasser auszutrocknen und den Untergrund mittels Erdlanzen zu belüften. Beides soll dazu beitragen, dass der im Nasszustand nicht funktionierende natürliche Abbauprozess beschleunigt wird. Dabei entsteht Wärme, und das Deponiematerial trocknet aus. Das gewünschte Resultat: Das Schadstoffpotenzial wird ebenso vermindert wie die Verunreinigung durch belastetes Sickerwasser. Die parallel zum Belüftungsprozess abgesaugten geruchsintensiven Deponiegase (Methan, Schwefelwasserstoff) werden gemessen, analysiert und durch Aktivkohlefilter gereinigt.

Der so vorbereitete Deponiekörper, der mit Abdeckungen vor eindringendem Regenwasser und neuer Durchnässung abgeschirmt wird, soll anschliessend etappenweise saniert werden. Heisst: Das Parzelle um Parzelle abgetragene Material wird in einer Aufbereitungsanlage bei der Westtangente sortiert und der Endverwertung zugeführt. Die Verantwortlichen des Kantons rechnen damit, dass 56000 Tonnen Baustoffe sowie 10000 Tonnen Metalle anfallen werden. Aus der Verbrennung von voraussichtlich 40000 Tonnen brennbaren Materialien in der Kebag Zuchwil soll schliesslich noch wertvolle Energie gewonnen werden können. (ums.)