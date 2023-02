Solothurn: Kantonale Pensionskasse senkt Umwandlungssatz

Altersvorsorge Tiefere Renten für das Staatspersonal: Kantonale Pensionskasse senkt den Umwandlungssatz Es sei stossend, dass aktive Versicherte zu hohe Renten von Kolleginnen und Kollegen mitfinanzieren müssen, die in Pension gehen. Das will die kantonale Pensionskasse mit einer Senkung des Umwandlungssatzes korrigieren. Urs Moser Jetzt kommentieren 14.02.2023, 19.11 Uhr

Die Pensionskasse Solothurn senkt den Umwandlungssatz. Hanspeter Bärtschi

Für dieses Jahr schaute wieder einmal ein Teuerungsausgleich von 1,5 Prozent heraus, aber dafür müssen sich nun das Staatspersonal, Lehrkräfte, die Angestellten von vielen Gemeinden, Pflegeeinrichtungen und anderen Institutionen auf tiefere Altersrenten einstellen. Die kantonale Pensionskasse (PKSO) senkt per 1. Januar 2024 den Umwandlungssatz von 5,5 auf 5,0 Prozent.

Für Tausende Versicherte bedeutet das empfindliche Einbussen. Der Umwandlungssatz ist der festgelegte Prozentsatz, der die lebenslange jährliche Rente aus dem Altersguthaben bei der Pensionskasse definiert. Hat jemand zum Beispiel bis zur Pensionierung ein Alterskapital von einer halben Million angespart, erhält er oder sie bei einem Umwandlungssatz von 5,5 Prozent Rentenzahlungen von 27'500 Franken jährlich. Bei einem Umwandlungssatz von 5 Prozent werden es noch 25'000 Franken sein, also rund 9 Prozent weniger.

«Pensionierungsverlust» von 32 Millionen

Der Entscheid zur Senkung des Umwandlungssatzes ist hauptsächlich der demografischen Entwicklung, aber auch der Entwicklung auf den Finanzmärkten geschuldet. Bei der stetig steigenden Lebenserwartung und den heute zu erzielenden Renditen auf dem Alterskapital lassen sich die aktuellen Rentenleistungen ganz einfach nicht mehr finanzieren. Will heissen: Die Renten sind versicherungstechnisch zu hoch, die heute noch Berufstätigen müssen die Renten der bereits Pensionierten über eine tiefere Verzinsung ihres Altersguthabens quersubventionieren.

Man spricht vom sogenannten Pensionierungsverlust, dieser belief sich bei der PKSO im letzten Jahr auf 32 Millionen. Dies der Betrag, der eben von den aktiv versicherten Personen über eine tiefere Verzinsung ihrer Altersguthaben finanziert werden muss.

Der Entscheid der Verwaltungskommission der PKSO zur Senkung des Umwandlungssatzes sei getroffen worden, um diese «stossende Situation» zu korrigieren, so die Mitteilung der kantonalen Pensionskasse. Man sorge damit vorausschauend und umsichtig für das finanzielle Gleichgewicht der Kasse und eine gerechte Situation zwischen den Versicherten.

Auf Traumrendite folgt happiger Verlust

Wie labil das finanzielle Gleichgewicht – nicht nur – der kantonalen solothurnischen Pensionskasse ist, zeigt sich in der aktuellen Lage mit dem Krieg in der Ukraine und seinen wirtschaftlichen Auswirkungen. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die PKSO auf ihrem Anlagevermögen eine Rendite von 9,4 Prozent. Der Deckungsgrad lag bei 117,2 Prozent, so hoch wie noch nie seit der Verselbstständigung 2014 und überhaupt noch nie in der 65-jährigen Geschichte der Pensionskasse.

Im letzten Jahr dagegen waren happige Buchverluste auf dem Anlagevermögen zu beklagen, man verzeichnete per Ende Dezember eine Negativ-Performance von minus 10,9 Prozent, da schmilzt die Wertschwankungsreserve von 900 Millionen schnell wieder weg. Der Deckungsgrad ist wieder auf 105 Prozent gesunken.

Abfederung für alle über 50

Auf die laufenden Renten hat die Senkung des Umwandlungssatzes keinen Einfluss, und die gute Nachricht für die über 6000 bei der PKSO versicherten aktiven Arbeitnehmer: Die Auswirkung der Senkung des Umwandlungssatzes wird abgefedert. Wer am 1. Januar 2024 bereits 60 Jahre alt ist, erhält die Senkung über eine Gutschrift auf dem Altersguthaben vollständig kompensiert, muss also keine Rentenkürzung in Kauf nehmen.

Eine Kompensation gibt es auch für alle Versicherten ab 50, sie liegt zwischen 0,6 und 8,6 Prozent des Altersguthabens. Die Kompensationsbeträge werden einem individuellen Konto gutgeschrieben und mit dem gleichen Satz wie die Altersguthaben verzinst. Keine Kompensation gibt es für Altersguthaben, die als Kapital bezogen werden.

Mit der Abfederung handelt die Pensionskasse auch im Interesse der Arbeitgeber: Sie soll verhindern, dass sich Staatsangestellte nun reihenweise für die Frühpensionierung entscheiden.

Nachdem sich die genannten «Pensionierungsverluste» ab 2024 deutlich reduzieren, dränge sich eine weitere Senkung des Umwandlungssatzes in absehbarer Zeit nicht auf, schreibt die Pensionskasse. Mit der Massnahme könne man künftig höchstwahrscheinlich eine höhere Verzinsung der Altersguthaben vorsehen, womit sich die Vorsorgesituation der aktiv Versicherten verbessere.

