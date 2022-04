Alterszentren Solothurn: Leerstände kein Thema mehr

Alters- und Pflegeheime Situation hat sich entspannt: Leerstände sind in den Solothurner Alterszentren kein Thema mehr Das Vertrauen in die Pflege im Rahmen von Institutionen ist zurückgekehrt. Die Betten sind wieder belegt. Allerdings bewegt sich die Belastung mancher Spitexorganisation noch immer an der Kapazitätsgrenze. Daniela Deck Jetzt kommentieren 01.04.2022, 11.59 Uhr

Das Vertrauen in die Alterszentren ist zurückgekehrt. Stefan Kaiser

Todesfälle, Isolationshaft, Vereinsamung: Die Verdächtigungen, die sich zu Beginn der Pandemie gegen die Alterszentren richteten, waren happig. Die Folge: Pflegebedürftige Personen und ihre Angehörigen sperrten sich gegen einen Heimeintritt.

Zeitweise waren im Kanton über 200 Betten in den Institutionen leer. Nun ist davon nichts mehr zu spüren. Das Vertrauen ist in die Pflegeinstitutionen zurückgekehrt. Leerstände gibt es kaum mehr. «Wir sind gut ausgelastet», bestätigt Patrick Albiker, Geschäftsführer der Tertianum Residenz Sphinxmatte Solothurn.

Doch im ersten Lockdown vor zwei Jahren ist er, als Leiter im «Brüggli» Dulliken, mit Abwehrreflexen und Ängsten von Heiminteressenten in Berührung gekommen. Albiker erzählt: «Was wir erlebt haben, waren Menschen, die daheim auf dem Sofa vereinsamt sind. Was die Leute nicht realisiert haben: Institutionen sind soziale Systeme, die für Bewohnende und ihre Angehörigen gleichermassen Lebensqualität schaffen.»

Das Zögern bei den Heimeintritten haben die Spitexorganisationen zu spüren bekommen. Albiker: «Sie wurden teilweise überrannt.» So hat die Spitex Grenchen 2021 fast einen Viertel mehr Pflegeleistungen erbracht als im Vorjahr, wie Lena Dick von der Geschäftsleitung mitteilt. Interessant dabei: Die Zahl der Klienten habe nur um 4 Prozent zugelegt, was bedeutet, dass die Einsätze aufwendiger geworden sind.

Umbau von Doppel- auf Einerzimmer in Grenchen

Was Leerstände angeht, so ist die Entwicklung für die beiden Heime der Stiftung Alterszentren Grenchen zur rechten Zeit gekommen. Gesamtleiterin Sonja Brugger erklärt: «Wir sind dabei, eine Station zu leeren, um sie von Zwei- auf Einbettzimmer umzubauen.» Eine interne Umfrage habe ergeben, dass sich die Bewohner und Angehörigen in der Pandemie hauptsächlich «behütet gefühlt» haben.

Gar keine Leerstände hat es nach Aussage von Zentrumsleiter Hansruedi Moor im «Wengistein» in Solothurn gegeben. Es habe sich ausgezahlt, dass man in der Pandemie «grössten Wert auf die Selbstbestimmung und Autonomie der Bewohnenden gelegt hat».

Die Arbeitsbelastung bei den Spitexorganisationen ist nach wie vor hoch. Das grösste Problem sind kranke respektive positiv getestete Angestellte. Ralph Ribi

Allgemein stellen die Heimleiter fest, dass Corona für die Bewohnerinnen und Bewohner an Schrecken verloren hat. Moor: «Hier spricht man dank der Impfungen zwischenzeitlich von einer unliebsamen Grippe mit milden Nebenwirkungen.»

Nach der Fasnacht sind viele Angestellte im Testregime hängengeblieben

Alles andere als mild sind die Nebenwirkungen der rigiden Testregimes der Angestellten mit den positiven Resultaten. «Im Februar mussten wir allein im ‹Kastels› in Grenchen 27 Dienstwochen umplanen und Personal aus der Freizeit und den Ferien zurückrufen», sagt Brugger. «Zeitweise wussten wir kaum mehr, wo uns der Kopf stand.» Dabei ist sie sich bewusst: Mit dem Personal in Isolation sitzen im sozialen Sektor alle im gleichen Boot.

Das gilt auch für die Spitex. Die Nachfrage bei den Spitexorganisationen Region Solothurn, Grenchen und Region Olten zeigt, dass testseitig vor allem die Fasnacht schmerzliche Nachwirkungen zeigt.

Spitex: Beim Personal ständig am Limit

Lena Dick, Spitex Grenchen, stellt fest: «Mit der aktuellen Omikron-Welle verlaufen die Erkrankungen zwar deutlich milder. Dennoch fehlt phasenweise so viel Personal, wie während der vergangenen zwei Jahre nicht.»

Auch der Geschäftsleiter der Spitex Region Olten, Markus Gutknecht, sagt: «Wir arbeiten dauernd am Limit infolge Ausfälle von Personal. Die subjektive Belastung hat dadurch enorm zugenommen.»

Dass inzwischen wieder vermehrt Klienten der Spitex ins Altersheim wechseln, führt Kathrin Lanz, Geschäftsleitung Spitex Region Solothurn, vor allem auf einen Faktor zurück: die Lockerungen im Besuchsregime der Alterszentren.

Nachgefragt bei Tony Broghammer, Präsident der Gemeinschaft Solothurnischer Alters- und Pflegeheime GSA

Tony Broghammer zvg

Haben die Alterszentren im Kanton Solothurn noch leere Betten?

Mit knapp 2 Prozent verfügbaren Betten per Mitte März sind wir beinahe wieder beim Normalzustand. Die Lage hat sich, was die Belegung betrifft, entspannt.

Wann war die Situation besonders angespannt?

Am schwierigsten war es im Frühling 2020. Da standen von den knapp 3000 Betten über 200 leer. Spürbar ist die Verbesserung seit dem letzten Sommer.

Was bedeuten leere Betten für die Institutionen?

Ein Bett produziert im Schnitt rund 100'000 Franken Umsatz. Leerstände bedeuten für die Heime daher eine empfindliche Einbusse. Zudem ist die Mehrheit der Heime auf Non-Profit-Basis organisiert, was in der Folge zu buchhalterischen Verlusten führt.

Welchen Einfluss hatte die Pandemie auf die Bettenzahl?

Der Treiber für Veränderung ist das Bedürfnis nach Privatsphäre. Zweibettzimmer sind nur noch für Ehepaare und Kurzzeitaufenthalte üblich. Deshalb bauen die Heime auf Einerzimmer um, was die Anzahl Betten in den nächsten Jahren senken dürfte. Der Altstadtbrand in Solothurn, der das «Thüringenhaus» getroffen hat, wurde durch die Neueröffnung des «Oepfelbaum» in Recherswil praktisch ausgeglichen, was die Bettenzahl angeht.

Wie ist die GSA mit den Ängsten in der Gesellschaft umgegangen?

Wir haben uns nicht gewehrt gegen Vorwürfe, sondern konsequent und sachlich unsere Stärken kommuniziert. Das hat sich ausgezahlt, das Vertrauen ist zurückgekehrt.

Was haben die Heimleitungen aus der Pandemie gelernt?

Zuerst sicher die Bereitschaft, jederzeit auf ausserordentliche Situation reagieren zu können. Dann darf es nicht mehr vorkommen, dass Angehörige von Sterbenden getrennt werden, wie das im ersten Lockdown verordnet wurde. Inzwischen ist bekannt, welchen Einfluss Corona auf die durchschnittliche Verweildauer im Heim hatte: In den letzten zwei Jahren lag diese bei 2,3 Jahren, 2019 waren es 2,5 Jahre.

