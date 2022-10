Hugo Saner aus Olten: Markteinführung Sensorsystem für Senioren

Moderner Schutzengel Dieses Oltner Armband soll Senioren retten: Hugo Saners Herzensprojekt Die Bewegungsmelder für Senioren des Oltner Herzspezialisten Hugo Saner sollen nach der Testphase den Markt erschliessen. Die Investition soll dazu beitragen, dass die Gesundheitskosten sinken. Daniela Deck Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

Zur Kontrolle der Daten der berührungslosen Bewegungsmelder haben die Testpersonen diesen Sensor am Handgelenk getragen. Die Testphase hat nun bestätigt, dass das System ohne das Armband funktioniert. Michel Lüthi

«Bewegung steht für mich im Zentrum.» Das sagt ein Mann, der seine Kraft und Kreativität in den Dienst der Herzgesundheit stellt. Getreu dieser Maxime denkt der Oltner Kardiologe und Wissenschafter Hugo Saner auch im Alter von 74 Jahren nicht daran, kürzer zu treten. Ebenso klar ist, dass sein jüngstes «Kind» ein Projekt ist, das auf Bewegungsmeldern fusst.

Seit vier Jahren leitet der emeritierte Professor des Universität Bern mit dem Berner Professor Tobias Nef zusammen das Projekt zur sensorbasierten Gesundheitsprävention für Seniorinnen und Senioren.

Kardiologe Hugo Saner. Bruno Kissling

Dafür, dass das Sicherheitssystem basierend auf Bewegungsmeldern nun den Eintritt in den Gesundheitsmarkt schafft, sollen die nicht profitorientierte Organisation Strong Age gemeinsam mit einer Start-up-Firma aus der ETH Lausanne sorgen. Die Pro Senectute Kanton Solothurn, in deren Stiftungsrat Hugo Saner sitzt, unterstützt das Projekt.

Spitex und Spitäler als potenzielle Abnehmer

Das Fernziel: Eine Aufnahme des Sensorsystems in den Leistungskatalog der Krankenkassen. Saner sagt:

«Dass es funktioniert, hat der Testbetrieb klar gezeigt.»

Dieser fand hauptsächlich in und um Olten statt. Zuerst müssen nun aber kleinere Brötchen gebacken werden. Es geht darum, das Sensorsystem schweizweit bekanntzumachen, bei den Gesundheitsinstitutionen und interessierten Privatpersonen gleichermassen.

Der Bewegungsmelder am Kühlschrank gibt Aufschluss über mögliche Krankheiten und Kreislaufschwächen. Vergeht dem Bewohner der Wohnung der Appetit, schlägt das Sensorsystem Alarm. (Symbolbild) Hanspeter Bärtschi

Man sei im Kontakt mit dem Spitexverband des Kantons Solothurn, erklärt Saner. Vonseiten Spitex sei das Interesse gross an Angeboten, die den Spitexangestellten die Arbeit erleichtern und die Sicherheit der Patientinnen und Patienten erhöhen.

Ausserdem werde das Spitalzentrum Biel das System im Zusammenhang mit der Entlassung von betagten Patienten aus der stationären Pflege testen. Saner argumentiert:

«Dieses Spital ist das einzige öffentliche landesweit, das bilingue funktioniert. Davon erhoffen wir uns die Türöffnung in den Gesundheitsmarkt der Romandie.»

Für die Spitäler sieht er die Vorteile der Anwendung darin, dass betagte Patienten sich einfacher und sicherer daheim auskurieren können als bisher, ohne dass die knappen Pflegekräfte aus der stationären Pflege abgezogen werden, wie es etwa das System «Patient at Home» vorsieht.

Melder nicht am Körper, sondern am Kühlschrank und unter der Matratze

Bewegungsmelder. Zvg

Darum geht es beim Sensorsystem: Bewegungsmelder in allen Wohnräumen, unter der Matratze, an der Wohnungstür sowie am Kühlschrank, zeichnen die Aktivitäten von allein lebenden Personen auf. Die daraus gewonnenen Muster erlauben Rückschlüsse auf drohende Gesundheitsprobleme bis hin zum Kreislaufkollaps und Sturz.

Diese Dienstleistung kann auch Mehrpersonenhaushalten zugutekommen, in denen eine Person mit Demenzkrankheit lebt. Deren Bewegungsmuster können selektiv jeweils dann überwacht werden, wenn die Betreuungsperson das Haus verlässt.

Diesen Sommer wurde die Studie der Universität Bern und des Inselspitals samt ihrer Testphase mit 24 Senioren, Altersdurchschnitt 88,3 Jahre, abgeschlossen. 18 davon waren Oltnerinnen und Oltner, sechs stammen aus dem Kanton Neuenburg. «Dank des Vertrauens, das die Leute in mich setzen, hatte ich die Testpersonen im Kanton Solothurn innerhalb eines Monats beisammen», so Saner.

Ein Sensor unter der Matratze stellt sicher, dass Herzfrequenz und Atmung auch im Schlaf überwacht werden können (Symbolbild). Meinrad Schade

Der Mitteilung der Inselgruppe zum Fazit der Studie ist zu entnehmen, dass 1268 Messwerte gesammelt worden waren. Im realen Betrieb werden diese an einer Stelle gesammelt, die vom Nutzer bestimmt wurde: die lokale Spitex, einen Angehörigen oder den Hausarzt. Ändert sich das vertraute Bewegungsmuster, erfolgt in Echtzeit automatisch eine Meldung.

Während der Testphase trugen die Probanden einen Sensor am Arm. Damit wurden die Daten abgeglichen, die die Bewegungsmelder in der Wohnung berührungslos gesammelt haben. Nun hat sich gemäss Saner gezeigt, dass die Bewegungsmelder so zuverlässig arbeiten, dass das Armband überflüssig ist.

Notfallsituationen vorbeugen und Wegzeiten sparen

Kaum ist die Testphase beendet, denkt Saner schon wieder einen Schritt weiter: Kombiniert mit einem Dashboard zur visuellen Darstellung der gesammelten Daten könnten dereinst sogar Blutdruck- und Blutzuckermessungen, die eine Person daheim macht, ohne Zeitverzögerung extern von einer medizinischen Fachperson angeschaut werden.

Mehr noch: Der technische Fortschritt erlaube es dem Arzt, durch ein elektronisches Stethoskop in seiner Praxis die Herztöne des Patienten zu hören, der daheim auf dem Sofa sitzt.

«Unser Sensorsystem ist das erste weltweit, das Gesundheitsdaten bereitstellt, aus der sich eine Prävention von Notfällen ableiten lässt. Und das, ohne dass die Person, die es verwendet, etwas davon spürt. Das System ist nicht invasiv und lässt sich mit Hilfe von doppelseitigem Klebeband innerhalb einer Stunde in jeder Wohnung installieren», sagt Saner.

Das neue System von Sensoren soll dafür sorgen, dass Seniorinnen und Senioren weniger oft im Spital landen und dort weniger Zeit verbringen müssen. Susann Basler

Es sei genau das Erfordernis, ein Armband oder ein Gerät um den Hals zu tragen, das die Wirksamkeit des bekannten Alarmknopfs limitiere. Immer wieder zeige es sich, dass der Alarmknopf im Notfall nicht verfügbar sei, weil er sich im Nachttisch oder Badezimmerschrank statt am Körper verankert befindet. Entsprechend plädiert Kardiologe Saner dafür, die beiden Systeme, Alarmknopf und Sensorsystem, zu kombinieren.

Er ist überzeugt, dass es sich beim neu entwickelten Sensorsystem um einen «Quantensprung in der Sicherheit von Senioren, die daheim allein leben», handelt. Billig ist dieses nicht, da die von den Bewegungsmeldern gesammelten Daten von einer Fachperson überwacht und ausgewertet werden müssen.

Im ersten Jahr der Nutzung gelten nach Angabe von Saner folgende Konditionen: Die Installation sowie die ersten drei Monate sind gratis, anschliessend kostet das System 58 Franken pro Monat.

