Förderpreis für Atina Tabé und Tabitha Frehner in Solothurn

Stadttheater Solothurn Förderpreis der Kurt und Barbara Alten-Stiftung: Zwei Schauspieltalente werden gefördert Die beiden Schauspielerinnen Atina Tabé und Tabitha Frehner erhalten den Förderpreis der Kurt und Barbara Alten-Stiftung. Fränzi Zwahlen 14.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fröhliche Preisverleihung an die Schauspielerinnen Atina Tabé (l.) und Tabitha Frehner (r.) – In der Mitte die Stiftungsratspräsidenten Ilse Ruch. Hanspeter Bärtschi



Die Tobs-Schauspielchefin Katharina Rupp sagte es gestern ganz deutlich: «Auch Talente und müssen gefördert werden. Sonst laufen wir Gefahr, dass sie untergehen.» Grund für diese Aussage war die Verleihung des Förderpreises der Kurt und Barbara Alten-Stiftung am Sonntagabend im Stadttheater Solothurn. Im schönsten und ältesten Barocktheater der Schweiz, wie Stiftungsratspräsidentin Ilse Ruch besonders hervorhob. Und die Förderpreise gingen denn auch an zwei Schauspielerinnen, deren Arbeitsort diese Solothurner Bühne ist und war.

Tobs-Schauspielchefin Katharina Rupp.

Oliver Menge

Beobachtungsgabe, Ausstrahlung, Charisma

«Doch was ist Talent eigentlich?», fragte Rupp in ihren Widmungsworten für beide Preisträgerinnen weiter. «Zuerst einmal ist es ein genetisches Geschenk, ein besonderes Einfühlungsvermögen, Beobachtungsgabe, Ausstrahlung, Charisma.» All diese Attribute können Tabitha Frehner (27) und Atina Tabé (37) für sich in Anspruch nehmen. So sind sie auch prädestiniert dazu, mit diesem mit 20'000 Franken dotierten Preis ausgezeichnet zu werden.

Von Teheran über Berlin nach Solothurn

Atina Tabé wurde 1984 in Teheran geboren und kam als Kind nach Deutschland. 2010 erhielt sie ihr Schauspieldiplom in Berlin. Seither war sie in zahlreichen Fernseh- und Theaterproduktionen in Deutschland zu sehen. 2013 erhielt sie mit ihrer Band «Laing» eine Goldene Schallplatte für die Single «Morgens immer Müde».

Atina Tabé. Hanspeter Bärtschi

Seit der Spielzeit 2014/15 ist Atina Tabé festes Ensemblemitglied am Theater Orchester Biel Solothurn und war und ist hier in zahlreichen Rollen zu sehen. Ab 23. September wird am Theater Orchester Biel Solothurn ihr erstes eigenes Theaterstück «Ferfei» zur Uraufführung kommen – ein Monologstück, dass sie nicht nur selbst spielt, sondern das sie auch selbst geschrieben hat. Daraus sang sie an der Preisverleihung ein Lied in ihrer persischen Muttersprache.

Von Solothurn über Berlin nach Hannover

Tabitha Frehner wurde 1994 in Basel geboren und wuchs in Solothurn auf. Am Theater Orchester Biel Solothurn stand sie in «Don Carlos» und in der «Dreigroschenoper» - damals noch als Mitglied beim Jungen Theater - unter der Regie von Katharina Rupp auf der Bühne. Von 2014 bis 2018 absolvierte sie ihr Studium an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst «Ernst Busch» in Berlin.

Tabita Frehner. Hanspeter Bärtschi

2016 erhielt sie den Zentralschweizer Förderpreis des Migros-Kulturprozent. Sie gastierte am Staatsschauspiel Dresden und am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Seit der Spielzeit 2019/20 gehört sie zum Ensemble des Schauspiel Hannover.

Einen weiteren Förderbeitrag von 10'000 Franken erhielt an der Preisverleihung noch das Junge Theater Solothurn, das eigens für den Abend zusammen mit Mitgliedern der Ü 61-Theatergruppe einen Tanz einstudierte. Der Förderpreis der Kurt und Barbara Alten-Stiftung wird alle zwei Jahr verliehen.