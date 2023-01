Zweiter Weltkrieg: Internierte Soldaten in Derendingen

Zweiter Weltkrieg Als deutsche Soldaten durchs Wasseramt marschierten: Die beinahe vergessene Geschichte der internierten Soldaten in Derendingen Fast jede dritte Gemeinde beherbergte im Zweiten Weltkrieg fremde Soldaten. Sie bereicherten und belasteten das Dorfleben. Nun ist die beinahe vergessene Geschichte der militärischen Internierungen im 95. Band des «Jahrbuchs für Solothurnische Geschichte» aufgearbeitet worden – anhand des Wasseramtes. Severin Bommer* Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Ungewöhnliches Bild: Fremde Soldaten laufen durch Derendingen. Es sind deutsche internierte Zöllner bei der Abreise am 8. September 1944. Staatsarchiv Solothurn

Wer ältere Leute auf die Kriegsjahre anspricht, der hört oft – wie selbstverständlich – das Stichwort der internierten Polen, welche die Jahre des Zweiten Weltkriegs in der Schweiz verbrachten und mit ihrer charmanten Andersartigkeit in guter Erinnerung blieben.

Ein Zufall ist dies nicht, verbrachten doch die Polen aufgrund der Unmöglichkeit ihrer Heimschaffung bis zu fünf Jahre in verschiedensten Regionen der Schweiz. Dass jedoch in den Kriegsjahren Angehörige aus 38 heutigen Staaten in der Schweiz interniert waren und die 104 886 fremden Soldaten Lager in mehr als jeder dritten Gemeinde der Schweiz bezogen, bleibt oft vergessen. Die Schweiz wurde durch die Haager Konvention zur Aufnahme dieser auf ihr Territorium übergetretenen Militärpersonen verpflichtet.

Wie sich die Internierungen auf die Gemeinden im Bezirk Wasseramt und insbesondere auf das Dorf Derendingen auswirkten, wurde nun in einem Beitrag des 95. Bands des «Jahrbuchs für Solothurnische Geschichte» des Historischen Vereins aufgearbeitet.

Fremde Soldaten prägten das Dorfbild

Mit rund 30 Internierungslagern war der Bezirk Wasseramt in den Kriegsjahren dicht belegt mit Soldaten fremder Staaten. Die Nationalitäten der Internierten richteten sich jeweils nach dem Kriegsgeschehen im Ausland. Zuerst verbrachten französische und polnische, später italienische und gegen Ende des Krieges deutsche und russische Soldaten Phasen des Zweiten Weltkriegs im Bezirk Wasseramt.

Deutsche Internierte, die beim Verlassen von Derendingen versuchen, einen Sitzplatz im Zug zu ergattern, 28.05.1945. Sammlung Viktor Kaufmann/Staatsarchiv Solothurn Österreicher und Deutsche verlassen Derendingen. Die Deutschen reisen nach Ems im Kanton Graubünden, die Österreicher nach Les Ponts de Martel, 28.05.1945. Sammlung Viktor Kaufmann/Staatsarchiv Solothurn Mittagsverpflegung der deutschen Zöllner in Derendingen, 1944. Sammlung Viktor Kaufmann/Staatsarchiv Solothurn Die Schulen von Derendingen feiern die Waffenruhe zwischen Achsenmächten und Alliierten, 08.05.1945. Sammlung Viktor Kaufmann/Staatsarchiv Solothurn Szene am Bahnhof Derendingen. Sammlung Viktor Kaufmann/Staatsarchiv Solothurn Unterhaltungsabend der deutschen Internierten auf dem Schulhausplatz, 16. Mai 1945. Sammlung Viktor Kaufmann/Staatsarchiv Solothurn Zusammensein der Derendinger Bevölkerung mit den französischen Internierten am Emmeufer vor ihrer Repatriierung, Blick über die Emme Richtung Dittiberg, Februar 1941. Sammlung Viktor Kaufmann/Staatsarchiv Solothurn Kantonnement der französischen Internierten in der Turnhalle von Derendingen, Schlafplätze mit Stroh ausgelegt und Bänke zur Gepäckablage, Ende 1940. Sammlung Viktor Kaufmann/Staatsarchiv Solothurn Deutsche Volkssturmeinheiten bei der Essensausgabe vor dem Bad-Saal, Mai 1945. Sammlung Viktor Kaufmann/Staatsarchiv Solothurn Eine Erinnerungstafel an französische Interierte, der Derendinger Bevölkerung gewidmet. Staatsarchiv Solothurn

Aus Mangel an Unterbringungsmöglichkeiten quartierten die Schweizer Militärbehörden die fremden Soldaten zumeist in öffentlichen Räumen und damit im Zentrum des dörflichen Lebens ein. Kriegserprobte und teilweise auch von den Kämpfen gezeichnete Soldaten prägten temporär in nicht zu unterschätzendem Masse das Leben in den Dörfern. Sie bereicherten und belasteten das Dorfleben zugleich.

Die ersten Einquartierungen von Internierten verzeichnete das Wasseramt im Herbst 1940, nachdem im Jura rund 40 000 für Frankreich kämpfende Polen und Franzosen unter General Marius Daille in die Schweiz geflohen waren. Die meisten von ihnen verbrachten nur den Winter im Bezirk und verliessen im Frühling 1941 die Region wieder, da die Franzosen durch den als solchen bezeichneten Friedensschluss zwischen Deutschland und Frankreich in ihre Heimat zurückkehren konnten und die Polen für Arbeitseinsätze in die ganze Schweiz verteilt wurden.

Zuerst kamen deutsche Zöllner, dann Infanteristen in zerfetzter Uniform

Erst als 1943 das italienische Regime zusammenbrach, wurden neuerdings flüchtende italienische Soldaten im Wasseramt einquartiert. Gemeinsam mit den auf sie folgenden deutschen Soldaten sowie den aus deutscher Gefangenschaft geflohenen Russen blieben sie bis nach dem Kriegsende im Mai 1945 im Bezirk.

Internierungslager im Wasseramt von 1940–1945. Severin Bommer

Durch die Internierten ereigneten sich im Wasseramt mitunter schweizweit einzigartige Szenen. So im September 1944 im damals 3700 Menschen zählenden Derendingen, wo von der Schweizer Armee das erste Quarantänelager mit deutschen Internierten angesiedelt wurde. 600 deutsche Soldaten marschierten in diesem Zusammenhang in Wehrmachtsuniform gekleidet und mit Hakenkreuzabzeichen auf ihren Hüten im Gleichschritt durch die Derendinger Bahnhofstrasse, während deren Kameraden in halb Europa für Hitlers Interessen kämpften.

Hätte es die wenigen mitmarschierenden Soldaten der Schweizer Wachmannschaft nicht gegeben, wäre bei Unwissenden leicht der Eindruck entstanden, dass das Dritte Reich auch die Schweiz okkupiert habe. Die durch Derendingen marschierenden Deutschen hatten sich wenige Wochen zuvor wegen der an ihre Position rückenden Front bei Genf von der Schweiz internieren lassen. Es handelte sich mehrheitlich um Zöllner, die mit viel Gepäck, teilweise französischen Goldstücken sowie grösseren Geldbeträgen anreisten und wenig vom Krieg gesehen hatten.

Neuste Untersuchungen zur Solothurner Geschichte Im 95. Band des «Jahrbuches für Solothurnische Geschichte» finden sich weitere Informationen und Bilder zur Internierung in Derendingen und dem Bezirk Wasseramt. Weiter finden sich darin historische Beiträge zur Ratsherrenschaft in der Stadt Solothurn im Spätmittelalter von Daniel Knüsel sowie zur senegalesischen Völkertruppe in Solothurn um 1900 von Viktor Fröhlicher. Das Jahrbuch ist erhältlich unter https://www.hvso.ch/?Jahresberichte___Schriftenverkauf, bei der Zentralbibliothek Solothurn oder im Buchhandel.

Andere, später in Derendingen eingetroffene, kaum volljährige Infanteristen stiegen mit halb zerfetzten Uniformen aus den Zügen. In Derendingen verbrachten sie drei Wochen in der Turnhalle, einigen Restaurantsälen und in drei Schulhäusern, bevor sie zu Arbeitseinsätzen in der ganzen Schweiz abreisten. In diesen drei Wochen beherbergte Derendingen um 950 deutsche Soldaten. Im Mai 1945 wiederholte sich die Geschichte mit noch einmal 537 Deutschen, Österreichern und Sudetendeutschen, welche demoralisiert das Kriegsende in Derendingen miterlebten.

Ein Lehrer machte die Geschichte rekonstruierbar

Dass heute überhaupt detaillierte Angaben über die Internierungen im Wasseramt gemacht werden können, ist dem im Staatsarchiv Solothurn lagernden Nachlass des jahrzehntelang in Derendingen aktiven Lehrers Viktor Kaufmann zu verdanken. Dieser war neben seinem Lehreramt zuständig für die Unterkünfte der im Dorf anwesenden Militärpersonen.

Dank ihm sind Quellen erhalten: Lehrer Viktor Kaufmann sammelte Unterlagen zu den Interniertenlagern und Bildern. Sammlung Viktor Kaufmann/Staatsarchiv Solothurn

Da Kaufmann die Besonderheit der Geschehnisse in und um Derendingen bewusst war, widmete er einige Abschnitte seiner Zehntausende Seiten umfassenden Dorfchronik der Internierung in der Region und schoss diverse Fotos der 200 in Derendingen 1940 einquartierten französischen Artilleristen wie auch von den 1944 sowie 1945 einquartierten Deutschen.

Durch diese Quellen ist heute überliefert, dass die Internierten die Gastfreundschaft der Wasserämter Gemeinden sehr zu schätzen wussten. In Derendingen wurden sowohl von den internierten Franzosen wie auch von den Deutschen als Zeugnisse der Dankbarkeit Erinnerungstafeln mit den Namen der Internierten an die Gemeinde überreicht.

* Der Autor ist Historiker und hat seine Bachelorarbeit zum Thema verfasst. Im neusten, 95. Band des «Jahrbuchs für Solothurnische Geschichte» des Historischen Vereins des Kantons Solothurn hat er seine umfassenden Untersuchungen publiziert.

