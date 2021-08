«Alibiübungen» Wildtier-Lebensraum wird aus «reinem Kommerzstreben» verschlechtert: Förster kritisiert Bike-Pisten Weissenstein und Klus Nach 15 Jahren gibt Dolf Hess das Grossraubtier-Monitoring ab und kritisiert den Bau der Bikepiste am Weissenstein. Peter Brotschi 23.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dolf Hess mit einer Fotofalle, irgendwo am Unterleberberger Jura. Peter Brotschi

Dolf Hess ist am Balmberg unterwegs zu einer Wildtierkamera. Wo genau, wird nicht verraten, «sonst wird sie unter den Nagel gerissen, wie es mir nach einem Zeitungsartikel auch schon passiert ist». Hess ist Beauftragter für die Grossraubtiere im unteren Leberberg. Eine Aufgabe, die er seit rund 15 Jahren erfüllt, seit die Population des Luchses systematisch mit Wildtierkameras im Kanton überwacht wird.

Vier Kameras betreut er im Dauereinsatz, während eine weitere für den «Feuerwehreinsatz» reserviert ist. So etwa, wenn ein vom Luchs gerissenes Reh gefunden wird und er dann beim Fressen festgehalten werden kann. Eine seiner Kameras fotografierte vergangenen Januar einen Wolf am Balmberg. «Es war der erste offizielle Nachweis eines Wolfes im Kanton Solothurn», freut sich Dolf Hess (wir berichteten).

Nun nimmt er die Speicherkarte aus der Kamera und schaut nach, was in den letzten zwei Wochen mit dem Bewegungsmelder fotografiert wurde. Stets ein spannender Moment. Ein Luchs passierte die Fotofalle nicht. Fuchs, Dachs und ein junger Gamsbock sind auf den Bildern zu sehen. Sorgfältig montiert Dolf Hess den Apparat wieder im Metallkasten und sichert alles mit einem Drahtseil. Dann geht es den Weg zurück. Mit dem grossen Stock in der einen und der Leine von Rüde Bingo – ein Schwyzer Laufhund – an der anderen Hand setzt er sorgfältig Schritt für Schritt zwischen die vom Steilhang hin­untergekollerten Steine.

Von der Innerschweiz in den Kanton Solothurn

Gleichzeitig bewundert er mit Kennerblick die Bäume und erfreut sich am Anblick des Bergwaldes, den er in seiner jahrzehntelangen Berufsarbeit als Förster bei der Bürgergemeinde Solothurn mitgeformt hat. 1964 kam Dolf Hess mit seiner Frau an den Jurasüdfuss. Trotz den Jahrzehnten im Solothurnischen ist sein Innerschweizer Dialekt unüberhörbar. Ein Jahr vor dem Zweiten Weltkrieg wurde er am Nordhang des Stanserhorns, auf dem Gemeindegebiet von Stans, in eine Bauernfamilie hineingeboren. Landwirt war auch sein Berufswunsch. Aber die Eltern waren noch zu jung, um den Hof zu übergeben.

Also verbrachte der junge Dolf sechs Sommer lang als Hirt auf einer Alp und die Wintermonate als Holzarbeiter im Wald. Mit Kollegen gründete er später eine Gruppe für das Akkordholzen. Der erste Einsatz führte die Innerschweizer in den Kanton Solothurn, wo sie am Hang des Borns den Wald für den Bau der Autobahn A1 rodeten. Wichtig für seine persönliche Zukunft sollte ein Einsatz bei einer Seilkranholzerei in den Flumserbergen werden, denn die Bürgergemeinde Solothurn suchte 1964 einen Bannwart mit genau dieser Erfahrung. Nachdem Hess den interkantonalen Försterkurs Zentralschweiz absolviert hatte, erfolgte die Wahl nach Solothurn und der Umzug an die Aare.

Hier wurde die Familie in der Wohnung im Werkhof der Bürgergemeinde heimisch und Dolf Hess engagierte sich auch in der Solothurner Stadtpolitik. Der damalige Bürgerpräsident Rolf Heim motivierte ihn zu einer Kandidatur für den Gemeinderat, was dann prompt in drei Legislaturperioden für die CVP-Fraktion endete. Nach der Pensionierung kam der Umzug nach Rüttenen. Seit fast 50 Jahren ist Dolf Hess Jäger in der Jagdgesellschaft Weissenstein. Anfang der 1970er-Jahre nahmen die Diskussionen zwischen Forst und Jägerschaft über den Wildverbiss von jungen Bäumen an Fahrt auf. «Da wollte ich auf gleicher Augenhöhe mitdiskutieren können und entschloss mich deshalb zur Jagdausbildung.» Seither ist er Förster, Jäger und Naturschützer in Personalunion.

Er kennt die Situation der Wildtiere am Weissenstein und im Leberberg über die Zeitspanne eines halben Jahrhunderts wie kaum ein anderer. Es gab starke Veränderungen. Rehwild und Gämse sind unter Druck. Vor 30 Jahren sind im Leberberg jährlich rund 350 Rehe erlegt worden, jetzt sind es noch rund 150. Bei der Gämse sei das Durchschnittsgewicht deutlich gesunken, so Hess.

«Das ist nicht nur dem Luchs geschuldet, sondern auch der Beunruhigung der Lebensräume der Wildtiere durch die Freizeitaktivitäten der Menschen.»

Kritik an den geplanten «Alibiübungen»

Dolf Hess kritisiert den Entscheid des Regierungsrats zum Bau der Bikepiste am Weissenstein scharf. Da werde der Lebensraum der Wildtiere wiederum verschlechtert, und dies aus «einem reinen Kommerzstreben» her­aus. Die Vernichtung von 1,2 Hektaren Waldboden beim Bau und Betrieb der Piste, also zwei bis drei Fussballfelder gross, sei mit dem allgemeinen Bestreben nach mehr Biodiversität nicht vereinbar. Dolf Hess glaubt auch nicht, dass die weit anreisenden Mountain-Biker nur die neue Piste befahren werden, das zeigten die Erfahrungen andernorts in der Schweiz. Die Einrichtung der Wildruhezone im Gebiet «Klus» bezeichnet Hess als «reine Alibiübung», weil sie sich in der gleichen Geländekammer wie die Bikepiste befindet.

Ebenso sei es nicht zielführend, wenn im Kerngebiet der Wildruhezone bei der «Runden Fluh» das Klettern weiterhin erlaubt sei. Ende dieses Jahres wird Dolf Hess die Wildtierkameras nicht mehr kon­trollieren. Der «Job» wird neu besetzt (siehe Kasten). Obwohl er rüstig ist, werden die «stotzigen Wege» für seine 83 Lebensjahre doch zunehmend beschwerlich. Was er aber zeitlebens nicht abgeben wird, ist sein Einsatz für die Natur.