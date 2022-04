«alibi’22» Anfang Mai Publikumstag der Kantonspolizei Solothurn mit vielen Attraktionen in der Rythalle Die Kantonspolizei Solothurn am 7. Mai 2022 in und um die Rythalle in Solothurn einen Einblick in ihre Arbeit. Auf dem Programm stehen Vorführungen und vielseitige Attraktionen. 25.04.2022, 16.32 Uhr

Blick hinter die Kulissen bei der Kapo Solothurn. zvg

Am Samstag, 7. Mai 2022 gibt die Solothurner Kantonspolizei einen Einblick in ihre Arbeit. Die Veranstaltungsreihe «alibi» findet erneut in Solothurn statt. Von 10–16 Uhr findet in und um die Rythalle ein abwechslungsreiches Programm rund um die Polizeiarbeit statt. Das kündet die Kapo in einer Mitteilung an.

«Bei zahlreichen Vorführungen erhalten Besucherinnen und Besucher einzigartige Einblicke, beispielsweise in die Arbeit der Sondereinheit oder in Trainings mit Polizeihunden», schreibt die Kapo. Vor Ort könnten verschiedene Fahrzeuge der Stadt- und der Kantonspolizei besichtigt werden. Nebst Patrouillenfahrzeugen beispielsweise auch die mobile Einsatzzentrale, ein Gefangenentransporter und ein gepanzertes Spezialfahrzeug.

Bei «CSI Solothurn» lassen sich gemeinsam mit den Kriminaltechnikern Spuren sichern. Zudem gibt es zum Thema Polizeiberuf einen Wettbewerb mit verschiedenen Preisen.

Programm 10.00 bis 16.00 Uhr: Fahrten mit den Polizeibooten (ab Steg Ritterquai)

11.00 und 14.00 Uhr: Polizeihunde bei der Arbeit (Schutzhunde)

12.00 und 15.00 Uhr: Polizeihunde bei der Arbeit (Spürhunde)

13.00 Uhr: Sondereinheit und Diensthundeführer gemeinsam im Einsatz

Auch Verpflegungsmöglichkeiten sind vorhanden, so die Kapo weiter. «Die Kantonspolizei freut sich auf viele neugierige Besucherinnen und Besucher.»

Die Publikumstage der Kantonspolizei Solothurn wurden bereits 2016 in Olten, 2017 in Dornach und 2019 in Grenchen sowie im Rahmen der «criminale» 2013 in Solothurn durchgeführt. Weitere Informationen unter so.ch/alibi.