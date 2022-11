Solothurn: Kantonale Kinder- und Jugendtage starten diese Woche

Aktionstage Solothurner Kinder- und Jugendtage: «Wir wollen aufzeigen, wo Unrecht geschehen kann und was man dagegen unternehmen sollte» Die kantonalen Kinder- und Jugendtage starten diese Woche. Sie stellen das Recht auf Schutz ins Zentrum. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 14.11.2022, 05.00 Uhr

Nora Moser koordiniert die bevorstehenden kantonalen Kinder- und Jugendtage. Bruno Kissling

Jedes Kind der Welt hat ein Recht darauf, gesund und sicher aufzuwachsen, sein Potenzial zu entfalten, angehört und ernst genommen zu werden. Festgehalten ist dies in der UNO-Kinderrechtskonvention.

Was selbstverständlich erscheint, ist aber alles andere als eine Selbstverständlichkeit. In den vergangenen Monaten litten viele Kinder und Jugendliche unter den durch die Pandemie entstandenen Massnahmen. «Für Jugendliche, die aufgrund der Pubertät eh schon mit Veränderungen und Umbrüchen zu kämpfen haben, war das eine schwierige Zeit», weiss Nora Moser von der Anlauf- und Koordinationsstelle für Kinder- und Jugendfragen (AKKJF) des Kantons Solothurn. Die Pandemie veränderte Routinen – und sorgte für Unsicherheiten, die ihre Spuren hinterlassen haben.

Die Kinder- und Jugendtage Solothurn 2021. Tom Ulrich

«Recht auf Schutz» ist unter anderem darum das Motto der diesjährigen Kinder- und Jugendtage Kanton Solothurn, welche zum zweiten Mal durchgeführt werden. Offiziell ist der Weltkindertag am 20. November, im Kanton Solothurn richtet sich der Fokus diverser Veranstaltungen vom 17. bis 20. November auf die Anliegen der Kinder und Jugendlichen.

«Aufzeigen, wo Unrecht geschehen kann»

Nora Moser koordiniert von Seiten Kanton die Kinder- und Jugendtage. Dabei wird sie von einem Organisationskomitee unterstützt, das sich aus der Perspektive Region Solothurn-Grenchen, dem kantonalen Dachverband für Kinder- und Jugendarbeit sowie dem Dachverband der Schweizer Jugendparlamente zusammensetzt. Eine Website sowie ein Booklet informieren über das kosten­lose Angebot an diesen Tagen, welches sich nicht nur an Kinder und Jugendliche richtet, sondern auch an Betreuungspersonen, Lehr- sowie Fachpersonen, die Politik und andere Zielgruppen.

Doch wie Nora Moser betont: «Die Sonderveranstaltungen zeigen nur eine kleine Auswahl aus dem Angebot, welches sich tagtäglich um die Anliegen der Kinder und Jugendlichen kümmert.» Sie verweist dabei auf Fachstellen, Quartierspielplätze oder die Jugendarbeit in Gemeinden. Und genau diese Angebote koordiniert die AKKJF.

Sie berät Gemeinden sowie Institutionen fachlich und bündelt vorhandenes Wissen: «Ein zentraler Auftrag ist dabei, für Kinder- und Jugendthemen zu sensibilisieren. Im Schutzbereich gilt es aufzuzeigen, wo Unrecht geschehen kann, was man dagegen unternehmen sollte und wo man Hilfe findet.» Aktuell sei man an der Erarbeitung einer Studie über Schutzangebote im Kanton Solothurn. «Denn das Angebot ist vorhanden, aber zum Teil noch zu wenig bekannt.»

Der Jugendtag Solothurn fällt ins Wasser «Was ist ein Mädchen? Was ist ein Junge?», «Dürfen nur Mädchen Rosa tragen, und mögen alle Jungs Fussball?», und: «Was ist mit allen denen, die sich weder als Mädchen noch als Junge fühlen?» – Solche Themen hätten am 19. November am Jugendtag im Alten Spital Solothurn diskutiert werden sollen. Dieser war als dezentraler Programmpunkt der kantonalen Kinder- und Jugendtage geplant und hatte ein eigenes Organisationskomitee. Doch nun muss dieser Jugendtag aufgrund von zu wenig Anmeldungen abgesagt werden, was Projektleiterin Rahel Geyer bedauert: «Leider hat es dieses Jahr nicht geklappt. Gründe dazu gibt es verschiedene, und wir werden im Organisationskomitee diskutieren, ob wir im nächsten Jahr noch einen Versuch starten. Grundsätzlich liegt uns das Thema der Gendervielfalt weiterhin am Herzen, und ich hoffe, dass interessierte Jugendliche innerhalb der kantonalen Kinder- und Jugendtage zu diesem Thema einen Zugang finden.»

Workshops, Vorträge und Einkaufstaschen

Die Kinder- und Jugendtage sollen dem entgegenwirken: «Wir möchten mit diesen Anlässen Wissen vermitteln, das Engagement der Akteurinnen und Akteure hervorheben und diesen ermöglichen, ihr Netzwerk weiterzuspannen.» Für Kinder und Jugendliche gibt es über den ganzen Kanton verteilt Workshops und Diskussionsabende, Schulen organisieren Thementage, und auf der Website des Kantons findet sich ein Toolkit.

Eltern, Lehr- und Fachpersonen informieren sich an Anlässen – wie der Impulsveranstaltung, wo es einerseits Themenateliers, andererseits aber auch Infostände und Fachinputs gibt. Weiter gibt es Referate, und am Buechibärger Märet in Solothurn (Donnerstag) sowie am Wochenmarkt in Grenchen (Freitag) werden von Kindern gestaltete Einkaufstaschen verteilt. Erstmals im Rahmen der Kinder- und Jugendtage wird zudem der Preis für junges Engagement «Ausgezeichnet!» verliehen.

Projekte werden erstmals ausgezeichnet Dieses Jahr findet im Laufe der Kinder- und Jugendtage des Kantons Solothurn erstmals die Verleihung des Preises «Ausgezeichnet!» für junges Engagement statt. Insgesamt winken Preisgelder in der Höhe von 15'000 Franken. Vergeben werden sie in drei Kategorien: als Anerkennungs-, Ehren- und Förderpreis. Eingereicht wurden in diesem Jahr rund 15 Projekte. «Mit einer erfreulichen Vielfalt», wie die Fachfrau für Kinder- und Jugendfragen, Nora Moser, erklärt. Neben Jugendprojekten können Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre auch Institutionen, Projekte oder Angebote für einen Preis nominieren, die sich an junge Menschen richten. Diese decken Bereiche wie Kultur, Umwelt, aber auch Soziales ab – und reichen von Open Airs über Kunstprojekte bis hin zum nachhaltigen Reiseführer. Dabei gehe es nicht nur darum, grossen Projekten Anerkennung zu geben, sondern auch kleine Ideen sollen so Aufmerksamkeit erlangen. Der Preis hat zum Ziel, das Engagement und die Kreativität von jungen Menschen zu würdigen, sichtbar zu machen, zu unterstützen und zu fördern. Die Preisverleihung findet dieses Jahr am Samstag, 19. November, in der Kulturfabrik Kofmehl statt. In der Jury sitzen Eli Wolff (Musikerin/Kulturschaffende), Felix Wettstein (Nationalrat), Farah Rumy (Kantonsrätin), Simea Fürst (Mitglied Jugendverbände), Pato (Rapper) sowie die Sozialarbeiterin Fabienne Hurni.

