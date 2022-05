Aktionsplan Die Gewalt bei Solothurner Jugendlichen nimmt zu – muss der Kanton etwas unternehmen? Die Solothurner Jugendanwaltschaft hat vergangenes Jahr mehr Straftaten festgestellt. Nun müsse die Prävention verstärkt werden, fordert SP-Kantonsrätin Silvia Fröhlicher. Die Regierung will zuerst eine Analyse machen lassen. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 18.05.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nur eine gestellte Szene ist hier zu sehen. Doch die Gewalt unter Solothurner Jugendlichen hat vergangenes Jahr zugenommen (Symbolbild). Hanspeter Bärtschi

Es waren beunruhigende Nachrichten, die die Solothurner Jugendanwaltschaft neulich verkündete: Nachdem die Straftaten von Jugendlichen jahrelang rückläufig waren, haben sie 2021 wieder zugenommen. Und zwar querbeet: Es kam zu mehr Drohungen, Tätlichkeiten und Diebstählen, aber auch die Einfuhr von Messern oder Laserpointern hat zugenommen.

War diese Nachricht auch beunruhigend, so gebe es doch keinen Grund zur Panik, sagte Jugendanwältin Barbara Altermatt bei der Präsentation des Geschäftsberichts.

Silvia Fröhlicher. Zvg

Für SP-Kantonsrätin Silvia Fröhlicher (Bellach) war dies Grund genug, der Regierung einige Fragen zu stellen. Fragen, die nun beantwortet wurden.

Ja, es habe mehr Gewalt unter Jugendlichen gegeben, schreibt die Regierung. Verurteilungen wegen Körperverletzungen oder Angriffs haben sich verdoppelt, im Vergleich zum Vorjahr. Auch Drohungen und Nötigungen haben zugenommen. Angezeigt würden insbesondere Vorfälle im öffentlichen Raum, die Taten seien mehrheitlich in der Freizeit begangen worden. Und zwar von jungen Männern, auch die Opfer seien meistens junge Männer.

Andere Kantone haben diese Entwicklung schon länger

Eine Verschiebung von städtischen in ländliche Regionen habe es aber nicht gegeben, auch eine Konzentration auf einzelne Gemeinden habe man nicht festgestellt. Ganz allgemein würden solche Straftaten schweizweit zunehmen, nicht nur in Solothurn. Insbesondere in städtischen Kantonen habe diese Entwicklung bereits früher begonnen.

Einen direkten Zusammenhang zwischen dieser Zunahme und der Pandemie könne aber nicht hergestellt werden, so die Regierung weiter. Gewalt habe ganz verschiedene Ursachen.

Vermehrt Waffen würden bei solchen Delikten aber nicht zur Anwendung kommen, beschwichtigt die Regierung Fröhlicher. In einem Fall von Körperverletzung sei vergangenes Jahr ein Baseballschläger eingesetzt worden. Und einmal sei ein Jugendlicher mit einem Klappmesser bedroht worden. Die Zunahme der Delikte mit Waffen beziehe sich nur auf die Einfuhr und das Tragen solcher Gegenstände.

Hier gilt eine Nulltoleranzpolitik: Die Einfuhr, der Besitz und das Tragen von Waffen ist Jugendlichen verboten. Verstösse führen zu einem Strafverfahren. «Seit Jahren führt die Jugendpolizei wöchentlich gezielt Kontrollen im öffentlichen Raum durch. Das Waffengesetz wird konsequent durchgesetzt», so die Regierung.

Regierung will eine Analyse machen lassen

Weil schweizweit immer mehr Jugendliche straffällig werden, plant der Kanton dieses Jahr eine Situationsanalyse. Anhand dieser werde man entscheiden, ob die bisherigen Massnahmen (Infoveranstaltungen an Schulen gehören beispielsweise dazu) ergänzt werden müssen. Darüber hinaus seien keine weiteren Massnahmen notwendig.

Das sieht Fröhlicher etwas anders. Dass die Gewalt bei Jugendlichen zugenommen hat, sei Fakt, nicht zuletzt die Antworten der Regierung auf ihre Fragen würden das belegen. Darum sei es notwendig, die Prävention jetzt zu verstärken.

«Ich möchte nicht, dass dies auf die lange Bank geschoben wird.»

Das geplante Vorgehen der Regierung nimmt sie als eher träge wahr. Sie gibt zu bedenken: Wenn eine Analyse gemacht und anschliessend Massnahmen diskutiert werden – bis diese umgesetzt sind, dauert es nochmals eine ganze Weile. «Wir können mit der Prävention aber nicht erst dann einsetzen, wenn etwas Schlimmes passiert ist.»

Sie kann sich etwa einen Aktionsplan zum Thema Umgang mit Gewalt und dem Erwerb von Waffen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen vorstellen. Ein entsprechender Vorstoss sei aber derzeit nicht geplant. Sie warte jetzt erst einmal ab, was die Regierung unternehmen wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen