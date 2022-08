Die gute Nachricht ist die: Der Mensch erkrankt nicht an der Afrikanischen Schweinepest (ASP). Die Schlechte: Für Wild- und Hausschweine endet ASP bei einer Ansteckung tödlich. «Ein Ausbruch in der Schweiz hätte gravierende Folgen für die Schweinehaltung», teilt das kantonale Veterinäramt mit.

Die Menschen müssen deshalb sehr aufpassen, denn die Verbreitung erfolgt auch durch unsachgemässe Entsorgung von Lebensmitteln, die aus befallenen Regionen eingeführt werden. Andererseits aber auch durch die Wanderung von infizierten Wildschweinen. Der Schwerpunkt der Seuchenherde liegt in Osteuropa, in letzter Zeit wurden aber auch Ausbrüche in Süddeutschland, Norditalien sowie in der Nähe von Rom festgestellt. (mgt/pbg)