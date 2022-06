Afrikanische Schweinepest: Der Kanton Solothurn bereitet sich vor

Afrikanische Schweinepest In Schutzanzügen rüstet sich der Kanton Solothurn für die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest Bei einer Seuchenschutzübung in Niederbuchsiten üben Kanton und Armee die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest. Die Infektionen nähern sich der Schweizer Grenze. Eine baldige Ansteckung im Kanton Solothurn lässt sich nicht ausschliessen. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 15.06.2022, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Schweissacker in Niederbuchsiten findet die Seuchenbekämpfungsübung «Schertie 22» statt. Patrick Lüthy

Der Kanton Solothurn probt die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP). Denn die Viruserkrankung nähert sich zunehmend der Schweizer Grenze. Von Infektionen betroffen sind sowohl Haus- als auch Wildschweine. Seit den ersten Infektionen 2007 in Osteuropa breitet sich das Virus zunehmend in Europa aus. In den Nachbarstaaten Deutschland und Italien wurden bereits erste Infektionen bestätigt.

Was ist die Afrikanische Schweinepest? Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine Viruserkrankung bei Haus- und Wildschweinen. Symptome können unter anderem hohes Fieber, plötzliche Todesfälle oder Blauverfärbung bei Ohrspitzen und Extremitäten sein. 90 Prozent der Infektionen enden für das Schwein tödlich. Gegen die Krankheit gibt es weder Impfungen noch Medikamente. Für den Menschen ist die ASP ungefährlich.

«Im Schnitt verbreitet sich ASP mit 120 Stundenkilometern», sagt die Solothurner Regierungsrätin Brigit Wyss. Erst vor Kurzem wurden Fälle im Piemont und in Süddeutschland gemeldet. Die Schweine wurden gekeult, also vorsorglich getötet.

Ursprung der raschen Verbreitung sind menschliche Aktivitäten. Das Virus kann nicht nur von Schwein zu Schwein übertragen werden, sondern auch durch Geräte, Speiseabfälle oder Transportfahrzeuge», erklärt Kantonstierärztin Chantal Ritter.

Zusammenarbeit zwischen Kanton und Armee

Diese Woche wird im Rahmen einer kantonalen Tierseuchenübung in einem Schweinemastbetrieb in Niederbuchsiten die Bekämpfung einer Infektion mit ASP simuliert. Bei der «Schertie 22», wie die Übung heisst, soll es in vier Landwirtschaftsbetrieben im Kanton Solothurn zu Infektionen gekommen sein. Einer ist im Schweissacker in Niederbuchsiten.

Kantonstierärztin Chantal Ritter und Marco Jäggi vom Amt für Umwelt erklären des Konzepts. Patrick Lüthy

Geprobt wird die Anwendung des Konzepts «Schadenereignis Tier». Dieses wurde durch den Veterinärdienst Solothurn in Zusammenarbeit mit dem Amt für Militär und Bevölkerungsschutz sowie dem Amt für Landwirtschaft erarbeitet. Demnach ist der Kanton Solothurn bei den ersten drei Infektionsorten selber für die Bekämpfung verantwortlich.

Ab dem vierten Infektionsort hilft der Veterinärdienst der Armee sowie ein «Sonderstab Tier» des kantonalen Führungsstabs aus. Der Fokus bei der «Schertie 22» liegt auf der Zusammenarbeit zwischen der Armee und dem Kanton.

Alle betroffenen Schweine werden getötet

In der Übung übernimmt die Armee die Seuchenschutzbekämpfung im Schweinemastbetrieb. In Schutzanzügen desinfizieren und reinigen die Soldaten den Stall. «Material und Personen, die den Stall verlassen, müssen zwei Sicherheitsschleusen passieren», erklärt Kantonstierärztin Ritter. So soll die Weiterverbreitung des Virus verhindert werden.

Armeeangehörige beim standartgemässen Verlassen des Übungsgebiets. Patrick Lüthy

«Von ASP betroffene Schweine würden allesamt gekeult», erklärt Marco Jäggi vom kantonalen Amt für Landwirtschaft. Dies ist jedoch nicht Aufgabe der Armee, sondern von auf Seuchenbekämpfung geschulten, amtlichen Fachassistenten der Firma Bell in Oensingen. Die Schweine werden in einer Verbrennungsanlage in Lyss entsorgt.

In einem entsprechenden Container würden die gekeulten Schweine abtransportiert. Patrick Lüthy

Für Hausschweinehalter in der Umgebung hätte eine Infektion grosse Auswirkungen. Alle Hausschweine im Umkreis von zehn Kilometern müssten auf ASP getestet werden.

Bei der Seuchenbekämpfungsübung in Niederbuchsiten wären 850 Schweine betroffen gewesen. Zudem hätten Schweine in Höfen in vier verschiedenen Kantonen getestet werden müssen. Die Armee probte das Geschehen vor Ort, die kantonale Behörde die Koordination im Hintergrund.

Mit Ausnahme der Tötung der Schweine sowie der Kontrolle der Hausschweine in der Umgebung können alle wesentlichen Schritte getestet werden. Der Natur zuliebe wurde das in der Realität angewendete Desinfektionsmittel durch Wasser ersetzt.

Bei den Wildschweinen ist man noch nicht so weit

Bei der Bekämpfung von ASP auf einem Landwirtschaftshof ist man gemäss Ritter bereits weit fortgeschritten. Bei einem Ausbruch unter Waldschweinen sei man jedoch noch weniger weit. Der Kanton arbeitet wie zuvor bei den Hausschweinen an einem Konzept zur Seuchenbekämpfung. «Auch hier sind wir auf einem guten Weg», ist Ritter überzeugt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen