Afrikanische Schweinepest Der Kanton Solothurn scheint gewappnet für die Afrikanische Schweinepest Die Afrikanische Schweinepest verbreitet sich langsam in Europa. Auch der Kanton Solothurn bereitet sich auf die Seuche vor. Denn eine Verbreitung könnte grossen finanziellen Schaden anrichten. Kantonstierärztin Chantal Ritter beruhigt. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Die Afrikanische Schweinepest endet für Haus- und Wildschweine in 90 Prozent der Fälle tödlich. Keystone

Obwohl für den Menschen dieses Mal ohne direkte gesundheitliche Gefahr, geistert wieder ein Schreckensgespenst, in Form eines Virus, im Kanton umher. Die Rede ist von der Afrikanischen Schweinepest (ASP). Die Seuche endet für Haus- und Wildschweine in 90 Prozent der Fälle tödlich.

Während sie in gewissen afrikanischen Ländern und auf Sardinien schon lange verbreitet ist, nähert sie sich seit 2007 von Georgien her auch unseren Breitengraden. Kürzlich wurden die ersten Fälle in Deutschland nachgewiesen.

Vorbereitungen für Krisenfall laufen

Damit man im Kanton Solothurn nicht unvorbereitet vom Virus überrascht wird und Eventualitäten vorgebeugt werden kann, wurden verschiedene Szenarien durchgespielt. So wurde bereits im letzten Jahr eine Übung durchgeführt, bei dem ein fiktives Auftreten der ASP bei Haus- und Wildschweinen in der Schweiz und in Liechtenstein durchgegangen wurde.

Dieses Jahr folgte die Übung Schadenereignis Tier oder kurz «Schertie 22». Dabei wurden Infektionen in vier Landwirtschaftsbetrieben im Kanton Solothurn simuliert.

Die Verantwortung für die Seuchenbekämpfung liegt bei der Kantonsärztin Chantal Ritter. Sie wird dabei von den betroffenen Ämtern Landwirtschaft sowie Wald, Jagd und Fischerei unterstützt. Zusätzlich ist auch der Sonderstab Tier involviert. Dieser ist Teil des kantonalen Führungsstabes und setzt sich je nach Situation aus unterschiedlichen Fachpersonen zusammen.

Kantonstierärztin Chantal Ritter. Peter Brotschi

Die ASP hätte direkte und indirekte Auswirkungen

Der Kanton ist gut beraten, auf eine allfällige Verbreitung entsprechend vorbereitet zu sein oder Ansteckungen gar ganz zu verhindern. Kantonsärztin Chantal Ritter erklärt, die Ansteckung von Wildschweinen zu verhindern, sei der beste Schutz, um auch die Ansteckung von Hausschweinebeständen zu verhindern. Denn das gäbe grosse wirtschaftliche Schäden.

Seien Wildschweine befallen, so müssten laufend Schutzmassnahmen für Hausschweinebestände aufrechterhalten werden. «Dies geschieht durch Einschränkungen, was einen grossen Aufwand darstellt. Zudem ist eine ständige Gefahr einer Infektion bei Hausschweinen vorhanden», erklärt Ritter.

Die indirekten Auswirkungen würden unter anderem die landwirtschaftliche Tätigkeit, die Nutzung des Waldes und den Handel mit gewissen landwirtschaftlichen Gütern einschränken. Ein Grund sei der Verlust des Status «ASP-seuchenfrei». «Dies würde zu finanziellen Verlusten, sogenannten Kollateralschäden führen», so Ritter.

Diese Kollateralschäden könnten sich dabei sogar schlimmer auswirken als die direkten Auswirkungen. Grundlage für diese Annahme biete die Maul- und Klauenseuche in England von 2001, als genau dieser Fall eingetroffen ist.

Keine Hilfe durch einen Impfstoff in Sicht

Nicht behilflich bei der Unterbindung der ASP wird die Hilfe aus dem Labor sein, erklärt Ritter:

«Gemäss aktuellem Stand der Forschung ist zurzeit noch keine Impfung in Sicht. Doch selbst mit Impfstoffen wäre die Impfung der Wildschweine sehr aufwendig bis unmöglich.»

Eine ernüchternde Nachricht. So hat doch gerade die Coronapandemie gezeigt, wie hilfreich ein Impfstoff bei der Eindämmung eines Virus ist. Ist damit eine rasche Verbreitung in der Schweiz und im Kanton Solothurn bereits so gut wie sicher?

Diverse Massnahmen gegen Ausbreitung

Auch zu dieser Frage weiss Ritter Positives zu berichten:

«Die ASP bei Hausschweinen wird dank der Seuchenbekämpfungsmassnahmen der Veterinärdienste effizient bekämpft und verbreitet sich nicht weiter.»

Etwas komplizierter ist das Ganze bei der Prävention der Verbreitung bei Wildschweinen. Allerdings könne auch hier, bei einem Einhalten der Massnahmen, eine Ausbreitung unterbunden werden. Diese würden Biosicherheitsmassnahmen beinhalten, welche alle Aktionen enthalten, die das Risiko des Ausbreitens von Erkrankungen reduzieren.

«Vor einem Ausbruch der Seuche gelten auch für Jäger Sicherheitsmassnahmen im Rahmen der Jagd im Ausland und beim sogenannten Monitoring als Früherkennung», erklärt Ritter. Erschwerend wäre eine Seuchensituation analog Deutschland, wo immer wieder aus einem Nachbarland infizierte Wildschweine einwandern würden.

