Afghane pendelt «Es werden viele Halbwahrheiten rumerzählt»: Lostorfer Sedick Hamet berichtet aus seiner Heimat Afghanistan Sedick Hamed ist in Afghanistan aufgewachsen, verliess das Land aber mit 18 Jahren und lebt seither in der Schweiz. Er pendelt regelmässig zwischen seinem Zuhause in Lostorf und Afghanistan. Er erzählt aus der Sicht eines besorgten Landsmannes, wie es um Afghanistan und seine Bevölkerung steht. Cyrill Pürro Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

Sedick Hamed aus Lostorf ist ein Pendler zwischen zwei Welten. zvg

Seit Wochen blickt die Welt auf ein Land in Vorderasien, Afghanistan. Die radikal islamischen Taliban übernahmen die Kontrolle über das Land, daraufhin evakuierten zahlreiche Länder ihre Staatsangehörigen und Helferinnen und Helfer. Die Schweiz flog insgesamt 385 Personen mit Hilfe der deutschen Bundeswehr aus dem Hindukusch, wie das Aussendepartement (EDA) bereits letzte Woche bekanntgab. Darunter befinden sich Schweizer Staatsangehörige, Lokalangestellte der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) mit deren Familien und Personen mit Aufenthaltsbewilligungen in der Schweiz. 11 Personen mit Schweizer Staatsangehörigkeit befänden sich noch in Kabul – darunter der 72-jährige Sedick Hamed aus dem Solothurnischen Lostorf.

Fragt man Sedick Hamed nach seiner Heimat, nennt er zwei Länder. Die Schweiz und Afghanistan, zwei Binnenstaaten, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Zu Hameds Jugendzeiten war Afghanistan noch eine konstitutionelle Monarchie, regiert von König Mohammed Zahir Schah. In den 1960er-Jahren schloss Hamed sein Abitur ab, mit 18 Jahren verliess er allein das Land. Nicht, weil es ihm in Afghanistan nicht gefiel. Sondern weil sein Vater bereits in der Schweiz lebte und studierte.

Sedick Hamed aus Lostorf spricht über seine Zeit in Afghanistan, hier vor seiner Abreise aus Afghanistan mit 18 Jahren. Zvg

An der Hochschule St. Gallen studierte Sedick Hamed Wirtschaft und war selbst lange in der Privatwirtschaft tätig. Dieser Passion geht er auch in Afghanistan weiter nach. Denn dort besitzt er mit seiner Familie zusammen Ländereien, die er in Zukunft einmal für den Bau einer Schule oder eines Krankenhauses zur Verfügung stellen möchte.

Seit zehn Jahren reist Hamed jedes Jahr in den Hindukusch. «Die eine Jahreshälfte verbringe ich zuhause in Lostorf, die andere in Afghanistan», erklärt Hamed. Seitdem er pensioniert ist, sei das kein Problem.

Sedick Hamed zu Hause in Lostorf. zvg

Abzug der US-Streitkräfte kam für alle unerwartet

Hameds Ländereien befinden sich in der Provinz Nangarhar, im Osten des Landes. Er verfügt über eine Zweitwohnung inmitten der Hauptstadt Kabul, in einem Wohnquartier, das neu gebaut worden war, mit Baufragmenten, die den Baustilen in Europa ähneln. Während der Machtübernahme der Taliban befand er sich in der Millionenmetropole und erlebte den Umsturz hautnah mit.

Bereits kurz vor Einmarsch der Taliban brach in Kabul Panik aus. «Panik kam vor allem wegen der Gerüchte um die Taliban auf», wie Hamed schildert. Als er im Auto sass, habe er am Wegesrand eine Frau gesehen, die sehr aufgebracht wirkte. «Ich liess sie in mein Auto steigen. Sie sagte, die Taliban seien in der Stadt», so Hamed. Und das, obwohl weder sie noch Hamed selbst bis zu diesem Zeitpunkt einen Talib gesehen hatten. Die Frau schien nicht die Einzige zu sein, die in Panik verfallen war. Sedick Hamed:

«Diverse Quellen berichteten von Blutbädern, das eine Gerücht war schlimmer als das andere.»

Landschaftsfoto der Provinz Nangarhar in Afghanistan. Zvg

Als die afghanische Nationalarmee kapitulierte, kehrte wieder Ruhe einigermassen zurück in die Stadt. «Es flogen keine Kugeln mehr. Auf beiden Seiten gab es viele Tote – vor allem junge Männer, die im Kampf ihr Leben liessen», so Hamed. Vom Umsturz bemerkte er in Kabul nicht viel. Ausser der Zivilbevölkerung habe sich niemand auf den Strassen getummelt, weder Soldatinnen und Soldaten der afghanischen Nationalarmee noch Polizeiangehörige oder Mitglieder der Taliban. Widerstand gegen die Taliban sei gemäss Hamed nur bedingt zu sehen gewesen. «90 Prozent aller Afghaninnen und Afghanen dachten nicht einmal daran, dass die US-Amerikaner jemals unser Land verlassen würden», erklärt er sich die Kampfmüdigkeit seitens der Nationalarmee. Alle im Land waren vom schnellen Abzug der USA und dem raschen Vorrücken der Taliban überrascht.

«Es werden viele Halbwahrheiten rumerzählt»

Auf dem Land sei die Situation hingegen noch prekärer als vorher, gerade in Nangarhar. Etwa 30 Prozent der Bauern auf den Ländereien von Hamed hätten in der Nationalarmee gedient. Bei gemeinsamen Essen erzählten diese, ihr monatlicher Sold würde zwischen 15'000 und 18'000 Afghani betragen. Das entspreche einem Lohn von zwischen 150 und 190 Franken. «Zur Kampfmoral der afghanischen Streitkräfte hat das sicherlich nicht viel beigetragen», kommentiert Hamed. In manchen Orten sei die afghanische Armee einfach von der Bildfläche verschwunden.

Trotz des schnellen Machtwechsels habe er lange keinen Talib zu Gesicht bekommen, so Hamed. Doch erst kürzlich besuchte er eine Gerichtsverhandlung der Taliban. Der Richter habe ihm einen Stuhl zur Verfügung gestellt, da Hamed selbst keinen Sitzplatz hatte. Laut Hamed gingen die insgesamt drei Verhandlungen friedlich und ruhig vonstatten. «Bei einem Fall, in dem es um Landraub ging, wurde der Schuldige zu einer Geldstrafe verurteilt, die er bis in vier Monaten zahlen muss», berichtet Hamed. Es handelte sich bei allen drei Fällen um kleine Delikte.

Sedick Hamed aus Lostorf spricht über seine Zeit in Afghanistan, hier ist er auf einer Baustelle. Zvg

Darüber, wie sich das Leben in Afghanistan unter den Taliban verändern wird, will Hamed nicht spekulieren. «Niemand kann voraussagen, was die nächsten Tage passiert. Es werden viele Halbwahrheiten rumerzählt», so Hamed. Das mache es noch schwieriger, in all dem Wirrwarr einen Überblick zu behalten. In Kabul habe sich die Situation für Frauen noch nicht gross geändert. Die Angst sei zwar da, aber eine offizielle Weisung zu Kleidervorschriften oder anderen gesellschaftlichen Anpassungen gäbe es noch nicht.

Hamed erklärt sich das wie folgt: «Es besteht noch immer keine neue Regierung.» Das mache es aber auch nicht einfacher, wie Hamed erklärt. Denn die Bürgerinnen und Bürger Afghanistans seien zurzeit zwischen «Stuhl und Bank».

Zwischen den Parteien vermitteln, so gut es eben geht

Hamed ist in vielen Teilen des Landes unterwegs, um nachzusehen, wie es der Bevölkerung geht – von der Provinz Nangarhar bis zu den Städten Dschalalabad oder Kabul. Von all den gewonnen Eindrücken blieb ihm der vom Flughafen Kabul am meisten in Erinnerung. Da traf er zum ersten Mal auf die Taliban. An den Gates des Flughafens herrschte Geschrei und Gedränge, bis die Taliban mit ihren Kalaschnikows in die Luft schossen, um für Ruhe zu sorgen. Das sei beängstigend gewesen. Doch Angst um sein eigenes Leben habe er nicht. Hamed:

«Ich pflege Kontakte von unseren örtlichen, afghanischen Sicherheitsdiensten bis hin zu Zivilistinnen und Zivilsten und Mitgliedern der Taliban. Ich versuche, zwischen den Parteien zu vermitteln, so gut es eben geht.»

Wirklich Angst mache ihm, wie viele Afghaninnen und Afghanen aus dem Land fliehen. «Wer bleibt nach der Flucht?», fragt er ins Leere. Schliesslich müsse man das Land wieder aufbauen – oder weiter aufbauen. Er verstehe, dass das Leben vor allem für Frauen und Randgruppen unter den Taliban enorm hart sei – oder jedenfalls früher war. «Wie ich eben schon sagte: Wir können noch nicht wissen, wie die Taliban Afghanistan regieren und ob es so sein wird wie früher.»

Er hofft auf einen Kompromiss mit der alten Regierung – und dass endlich Friede einkehrt. Von der alten Regierung sei er enttäuscht. «Als Staatsoberhaupt sein eigenes Volk so im Stich zu lassen, ist unverantwortlich», so Hamed.

Im Gespräch wird nach und nach klarer, wer Sedick Hamed ist und mit welcher Motivation und Hoffnung er in Afghanistan agiert. Mit Schweizer Neutralität versucht er, Leute in einem Land zusammenzubringen, welches seit Jahrzehnten im Konflikt mit sich selbst und ausländischen Grossmächten steht. Sein Herz schlägt für beides – für den Frieden und die Diplomatie sowie für ein Afghanistan, welches er schon unter den verschiedensten politischen Einflüssen erlebt hat. Er bleibt voraussichtlich noch über einen Monat in Afghanistan. Dann reist er zurück nach Lostorf.