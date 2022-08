Golf Limpachtal: Migros Aare verkauft Aktienmehrheit

Das kommt überraschend: Die Migros Aare verkauft ihre Aktienmehrheit an Golf Limpachtal an private Investoren

Per Ende November 2022 wird die Migros Aare ihre Aktienmehrheit an der Public Golf Bucheggberg AG an eine private Investorengruppe aus dem Umfeld von Golf Limpachtal veräussern. Damit wird der Golfplatz eigenständig und gehört nicht mehr zur Migros Aare.