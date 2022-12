Solothurn testet Luftqualität an Schulen: Masken sind wirksam

Aerosole Solothurn untersucht Luftqualität in Schulen: Luftreiniger helfen, aber nicht so sehr wie Masken Was bringen Masken in Schulen? Was Luftreiniger? Die wissenschaftliche Datenlage dazu war bisher sehr dünn. Der Kanton Solothurn hat eine eigene Studie in Auftrag gegeben – nun liegen erste Ergebnisse vor. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 05.12.2022, 05.00 Uhr

Kaum ein Thema wurde während der Pandemie so heiss diskutiert wie die Maskenpflicht an Schulen. Georgios Kefalas

Kaum eine Massnahme wurde im Verlauf der Pandemie so heiss diskutiert wie die Maskenpflicht an Schulen. Manche Eltern hatten Angst, ihr Kind in die Schule zu schicken, weil es sich dort anstecken könnte. Diese Eltern forderten rigorose Schutzmassnahmen. Andere befürchteten das Gegenteil, nämlich dass ihr Kind vom Maskentragen Schäden davontragen könnte (da half es auch nicht, dass die Organisation der Kinderärztinnen und Kinderärzte in der Schweiz festhielt, dass diesbezüglich keine Gefahr besteht).

Und mittendrin der Kanton, der bei sich ständig ändernden Fallzahlen aus der Fülle von möglichen Massnahmen (Testen, Lüften, Luftreiniger, Masken, Fernunterricht) genau die richtige anzuordnen hatte. Als einigermassen bemerkenswert darf in diesem Zusammenhang erwähnt werden, dass die wissenschaftliche Datenlage, auf deren Grundlage die Entscheide gefällt werden sollten, sehr dünn war.

Je länger die Pandemie andauerte, desto mehr Erfahrungen mit Masken und auch Luftreinigern wurden gesammelt. Aber Grundlagenforschung, wissenschaftliche Studien, was genau Masken und Luftreiniger in Klassenzimmern bringen, das gab es bis dato in der Schweiz nicht.

Eigene Studie in Auftrag gegeben

Also hat der Kanton eine solche Untersuchung kurzerhand selbst organisiert. «Airchecker» lautet der Name der Studie, die die Universität Bern unter Projektleitung von Lukas Fenner (seines Zeichens ehemaliger Solothurner Kantonsarzt) aktuell durchführt.

Lukas Fenner war bis im Herbst 2021 Solothurner Kantonsarzt. Hanspeter Bärtschi

Erste Messungen wurden von Januar bis März 2022 gemacht. In zwei Schulzimmern in unterschiedlichen Schulen wurde die Luftqualität gemessen. In diesem Zeitraum trugen die Schülerinnen und Schüler für einige Wochen Masken, für einige nicht, und während der letzten paar Wochen ebenfalls keine Masken, dafür wurden Luftreinigungsgeräte eingesetzt.

Weitere Messungen sind Anfang nächstes Jahr geplant, dann soll die Wirkung von Luftreinigern noch detaillierter untersucht werden. Auch werden die Schülerinnen und Schüler nach ihrem Befinden befragt, konkret etwa, wie stark sie sich von den Luftreinigern oder Masken im Unterricht eingeschränkt fühlten (falls überhaupt). Die Schlussergebnisse sollen irgendeinmal nächstes Jahr vorliegen.

Erste Ergebnisse liegen vor

Was aktuell aber schon vorliegt und vom Volksschulamt veröffentlicht wurde, sind die Ergebnisse der ersten Messungen. Die Kurzfassung: Luftreiniger helfen, aber nicht so sehr wie Masken.

Ein Luftfilter. Severin Bigler

Die Luftreiniger reduzierten die Aerosolkonzentration im Median in einem Schulzimmer um die Hälfte, im anderen um knapp einen Drittel. Und die Masken reduzierten die Konzentration im Median in beiden Schulzimmern um rund drei Viertel.

Auch die CO 2 -Belastung wurde gemessen: Auf die hatten weder Masken noch die eingesetzten Luftreiniger einen bemerkbaren Einfluss. Allerdings zeigte sich dort, wie wichtig Lüften ist: Das eine Schulzimmer hatte Kippfenster, die sich automatisch öffneten, sobald die CO 2 -Belastung zu hoch wurde (heisst im Fachjargon: ab zirka 1000 ppm), dort wurde diese Grenze entsprechend nie überschritten.

Im anderen Schulzimmer war der Wert insgesamt zwar auch im grünen Bereich, kurz vor Mittag lag die Belastung aber jeweils deutlich über dem angestrebten Maximalwert (gegen 1500 ppm).

«Masken sind probates Mittel»

Und nun? Für die Bewältigung der Pandemie helfen diese Erkenntnisse, vorausgesetzt die Lage verschlimmert sich nicht wieder dramatisch, nicht. Die Resultate seien jedoch eine Bestätigung, dass das Anordnen der Maskenpflicht richtig war, sagt Andreas Walter, Leiter des Volksschulamts.

Andreas Walter, Leiter des Volksschulamts. Michel Lüthi

Vor allem würden die Erkenntnisse aber helfen, sollte sich der Kanton künftig wieder einmal in einer ähnlichen Situation befinden: «Masken sind effizient und effektiv, sie sind ein probates Mittel.» Insbesondere, da man Erfahrungen sammeln konnte und gemerkt habe, dass Unterrichten mit Masken gut machbar sei.

Und Luftreiniger? Sie können helfen, wenn in einer Schule nicht so einfach gelüftet werden kann, sagt Beatrice Widmer Strähl, die beim Volksschulamt für das Thema Luftqualität zuständig ist. Aber nein: Flächendeckend solche Geräte zu installieren, mache wohl wenig Sinn. Sinnvoller wäre es, bei Schulhaus-Neubauten Lüftungssysteme einzuplanen. Aber mehr als empfehlen könne man nicht. Denn wie Schulhäuser gebaut werden, das ist Sache der Gemeinden.

