Erster Prix Serdang von Mäzen Adrian Flury

Adrian Flury Pianisten-Preis: Besitzer der Villa Serdang in Feldbrunnen unterstützt jetzt internationale Musiker Adrian Flury, der Besitzer der Villa Serdang in Feldbrunnen, ruft einen neuen Musikpreis ins Leben. Der mit 50'000 Franken dotierte «Prix Serdang» soll talentierte, international tätige Pianisten unterstützen. Der erste Preisträger ist der Brite Martin James Bartlett. Der Preis wird ihm am kommenden Samstag, 2. Juli, überreicht. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 29.06.2022, 19.00 Uhr

Adrian Flury, Stifter und Mäzen eines neuen Pianistenpreises «Prix Serdang» im Konzertsaal der Villa. Hanspeter Bärtschi

Vor 11 Jahren erwarb Adrian Flury, der ehemalige Besitzer der Arthur Flury AG in Deitingen, die Villa Serdang in Feldbrunnen. Er machte das 18-Zimmer-Anwesen zu einem Ort, an dem kulturelle Aktivitäten unterschiedlicher Art stattfinden können. Vor allem wurde der Saal, in dem 50 bis 70 Personen Platz finden, mit einem Steinway-Flügel ausgestattet.

Somit fanden dort immer wieder Konzerte mit Künstlern von höchstem Niveau statt. Allerdings behielt sich Besitzer Adrian Flury vor, seine Konzertgäste jeweils persönlich einzuladen. «Ich kann keine Veranstaltungen durchführen, für die ich Eintrittstickets verkaufen muss, dazu sind wir zu klein», sagt er.

Ein Ort für die Erbauung und Musse

Neben dem Saal sind in der Villa auch Sitzungszimmer, eine Raucherlounge und eine Bar eingerichtet. Und nicht vergessen werden darf die Terrasse und der wunderschöne englische Garten, der an das Haus angrenzt. «Hier sollen Sitzungen von Unternehmen, Besprechungen ungestört möglich sein», so der Besitzer.

Flury hat auch die Idee, die Räume in den oberen Stockwerken privaten Kunstsammlern zur Verfügung zu stellen. Sein Gedanke: «Es gibt Leute, die ausserordentliche Kunst ihr Eigen nennen. Vielleicht möchten sie diese einmal einem ausgewählten Kreis in einem gut ausgestatteten Raum zeigen. Hier würden Sie den Platz dafür finden.»

Preis für talentierte Pianisten

Nun hat Flury einen internationalen Preis ins Leben gerufen, mit welchem die Villa Serdang als Stätte kultureller Aktivitäten noch breiter bekannt gemacht werden soll. Flury holt etwas aus. «Als passionierter Klavierspieler und Musikbegeisterter interessierte es mich stets, das Werden und Wirken von Pianisten zu beobachten. Ich stellte fest, dass eine relativ breite Schicht von talentierten Pianisten existiert, es aber nur wenige gibt, die es dann auch ganz an die Spitze schaffen. Verdient hätten dies aber noch viele.» Besonders in der Coronazeit wurde es für diese Musiker schwer, hat Flury erfahren.

Und so kam ihm die Idee, einen Preis für solche Talente ins Leben zu rufen. «Eine Evaluation hat ergeben, dass Preise für junge, noch am Anfang ihrer Karriere stehende Begabte existieren. Aber für Leute, die bereits renommiert sind, sich im ‹Haifischbecken› des Musikbetriebes dann aber erhalten müssen, gibt es kaum Auszeichnungen.»

Kontakt mit Buchbinder aufgebaut

Der österreichische Pianist Rudolf Buchbinder. Archiv

Um diesen Sachverhalt zu verifizieren, hat Flury Kontakt mit dem österreichischen Pianisten Rudolf Buchbinder aufgenommen. «Es war zu Beginn nicht ganz so einfach», gibt Flury zu. «Doch schliesslich war Buchbinder überzeugt von meiner Idee und so stellte sich der Kenner der internationalen Musikszene als Kurator zur Verfügung.»

Das Auszeichnungsprozedere sieht vor, dass Pianist Buchbinder einer kleinen Jury – mit Adrian Flury als Vorsitzender – einen Dreiervorschlag für eine Auszeichnung unterbreitet. Die Jury wählt dann den Preisträger, der weder vorspielen, noch sich an einem Wettbewerb bewähren muss.

«Das ist eben der Unterschied des Prix Serdang zu vielen anderen Auszeichnungen. Wir wollen keine Wettbewerbssituation schaffen, die vielleicht an einem Tag gelingt und an einem andern nicht. Wir wollen eine schon bestehende Arbeit, aber auch noch kein abschliessendes Lebenswerk auszeichnen.»

Aus einem Dreiervorschlag wurde der britische Pianist Martin James Bartlett (25) zum ersten Preisträger Solothurner Klavierpreises «Prix Serdang» ausgewählt. Der Preis ist mit 50'000 Schweizer Franken dotiert. Die Preisverleihung findet am kommenden Samstag im Rahmen eines Rezitals in der Villa Serdang statt.

Martin James Bartlett Paul Marc Mitchell Martin James Bartlett begann seine musikalische Ausbildung im Alter von sechs Jahren. 2014 begann er ein Klavierstudium am Royal College of Music in London. Im selben Jahr gewann er den BBC Young Musician of the Year Wettbewerb. In der Folge wurde er zu Konzerten mit führenden britischen Orchestern sowie Konzerten in Frankreich, Italien, Deutschland, Serbien und in die USA eingeladen. 2017 schaffte er es bis in das Viertelfinale des Van Cliburn-Wettbewerbs, 2018 erspielte er sich den 2. Preis beim Kissinger Klavierolymp. 2021 schloss er sein Studium am Royal College of Music ab.

Wie die Villa Serdang zu ihrem Namen kam

Dort, wo die Villa Serdang heute steht, an der Baselstrasse 1 in Feldbrunnen, stand schon vor 350 Jahren ein Herrenhaus mit Scheune und Stallungen. Das Land zwischen dem heutigen Bischofspalais und der heutigen Villa Serdang gehörte im 17. Jahrhundert der reichen Solothurner Familie Grimm.

Johann Karl Grimm (1630-1701) war durch Solddienst und Salzhandel einer der reichsten Männer und begann 1659 mit dem Bau des «Grimm’schen Hofes». Drei Generationen lang blieb das Anwesen im Besitz der Familie Grimm. 1831 ging es an einen Enkel, Karl August Leonz Surbeck über. 1854 wurde der Hof vom Papierfabrikanten Benedikt Ziegler ersteigert und 1859 kaufte Eduard Lüthy-Déloséa, der «Pulver-Lüthy» genannt, das Anwesen.

Dessen Sohn Friedrich Alfred Lüthy (1851-1909) kehrte 1890 von Sumatra nach Solothurn zurück und baute das Gebäude der damaligen Mode entsprechend, im Stil des Späthistorismus und Jugendstil um. Er gab dem Haus den Namen «Villa Serdang», benannt nach einem Sultanat auf Sumatra, wo er ab 1877 als Leiter einer Tabakplantage zu grossem Reichtum kam.

Lüthy engagierte für den Umbau die damals bekannten Schweizer Architekten Alfred Chiodera und Theophil Tschudy. Der Umbau fand in den Jahren 1892/93 statt. In den 1970er Jahren lebte der damalige Solothurner Polizeikommandant Jules Huggenberger mit seiner Frau Leni in der Villa. Leni Huggenberger war die Schwester des bekannten Sachbuchautors Erich von Däniken, der von 1978 und 1995 dort wohnte. Adrian Flury kaufte die Villa Serdang im Jahr 2011.

