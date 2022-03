Adelboden Skiunfall in Adelboden: 20-jähriger Solothurner verstirbt noch auf der Unfallstelle Am Freitagvormittag kam es in Adelboden zu einem tragischen Skiunfall. Ein 20-jähriger Solothurner kam auf einer roten Skipiste zu Fall und verstarb. Die Unfallursache wird noch ermittelt. Online-Redaktion 25.03.2022, 16.48 Uhr

Trotz Regaeinsatz verstarb der junge Solothurner noch auf der Unfallstelle. (Symbolbild) Florian Arnold

Am Freitag, 25. März 2022, kurz vor 9.00 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass ein Skifahrer auf einer markierten Skipiste in Adelboden im Gebiet Geils verunfallt sei. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr der Skifahrer auf einer roten Skipiste mit Geschwindigkeitsmessung hinunter, als er aus noch ungeklärten Gründen zu Fall kam und in der Folge mit dem sich dort befindenden Zielpfosten kollidierte, so die Kantonspolizei Bern.