Ticker zu den Abstimmungen im Kanton Solothurn

Abstimmungssonntag Deutliches Ja zur Covid-19-Abgeltung für die Solothurner Spitäler ++ Die Oltner Stimmberechtigten schmettern das Budget ab Die Stimmberechtigten im Kanton Solothurn haben über Corona-Entschädigungen für Spitäler entschieden. In Olten wurde über das Budget abgestimmt. Hier finden Sie alle Resultate, Artikel und Analysen zum Nachlesen. Béatrice Beyeler 13.02.2022, 16.56 Uhr

16:56 Uhr

14:24 Uhr

Klares Verdikt in Olten: Mit 3090 Nein- gegen 2437 Ja-Stimmen lehnen die Stimmberechtigten der Stadt Olten das städtische Budget 2022 ab. Die Stimmbeteiligung betrug 50,0 Prozent. Die Volksabstimmung war notwendig geworden, nachdem das Gemeindeparlament im vergangenen November beschlossen hatte, das Budget der Urnenabstimmung zu unterstellen.

«Mit dem nun erfolgten Entscheid geht die seit Anfang Jahr geltende Budgetblockade weiter», heisst es auf der Website der Stadt Olten. Um sie bald zu beenden, plane der Stadtrat dem Parlament möglichst rasch – wenn möglich bereits in der März-Sitzung – ein neues Budget zu unterbreiten.

14:18 Uhr

14:10 Uhr

Klare Sache auch bei der Wahl eines Amtsgerichtspräsidenten für die Amtei Olten-Gösgen: Der einzige Kandidat Ronny Rickli von der SP wird mit 12'257 deutlich gewählt. Er folgt auf Eva Berset, die per Ende Juli 2022 die Demission von ihrem Amt eingereicht hat. Sie lässt sich frühzeitig pensionieren.

Ronny Rickli kann sich über seine Wahl freuen. Patrick Lüthy

14:07 Uhr

Kantonsrat Rémy Wyssmann (SVP) äussert sich gegenüber Tele M1 zum Resultat der Spital-Abstimmung:

13:53 Uhr

Nun ist es definitiv: Die Solothurner Stimmberechtigten sagen deutlich Ja zur Covid-19-Abgeltung für die Spitäler. Alle 107 Gemeinden sind ausgezählt, der Ja-Anteil beträgt knapp 66,2 Prozent. Die Vorlage wurde in allen Gemeinden angenommen.

13:39 Uhr

Das Ja zur Covid-19-Abgeltung für die Solothurner Spitäler steht so gut wie fest: Der Ja-Anteil beträgt weiterhin knapp 66 Prozent. Einzig die Resultate aus der Stadt Olten fehlen noch. Dort wird heute auch über das Stadtbudget abgestimmt.

12:57 Uhr

Der Ja-Anteil zur Covid-19-Abgeltung für die Solothurner Spitäler klettert kurz vor 13 Uhr auf 66 Prozent. Es fehlen noch die Resultate aus den fünf Gemeinden Bellach, Biberist, Nunningen, Olten und Winznau.

12:31 Uhr

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Oberdorf sagen deutlich Ja zum Neubau Reservoir Webernhüsli und dem Bruttokredit von 1,65 Millionen Franken. Von den 1365 Stimmberechtigten gingen 705 an die Urne, das entspricht einer Stimmbeteiligung von 51,65 Prozent. 645 Stimmende sagten Ja zur Vorlage, 47 nein. Dazu kamen zwölf Leerstimmen und ein ungültiger Stimmzettel.

Die Arbeiten sollen bereits im April beginnen und dauern rund 12 Monate. Das heutige Reservoir wird voraussichtlich im Herbst 2023 rückgebaut. Es bleibt so lange am Netz, bis der Neubau fertiggestellt ist und in Betrieb genommen werden kann. (rm)

12:25 Uhr

Es sieht nach einem deutlichen Ja bei der Covid-19-Abgeltung für die Solothurner Spitäler aus: 83 der 107 Gemeinden sind um 12.25 Uhr ausgezählt, der Ja-Anteil beläuft sich aktuell auf 65 Prozent.

12:03 Uhr

Bei der ersten Hochrechnung sieht es nach einem deutlichen Ja zur Covid-19-Abgeltung für die Solothurner Spitäler aus: Am Mittag sind 52 der 107 Gemeinden ausgezählt, der Ja-Anteil liegt zu diesem Zeitpunkt bei 64 Prozent.

Abgeltung der Ertragsausfälle und Mehrkosten an die Solothurner Spitäler und Kliniken aufgrund der Covid-19-Pandemie:

Das Solothurner Stimmvolk hat am 13. Februar über einen Kredit von 25 Millionen zu befinden. Mit dem Geld sollen die Spitäler für pandemiebedingte Ertragsausfälle und Mehrkosten entschädigt werden. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zur Abstimmungsvorlage:

Das Budget 2022 der Stadt Olten

Im Gemeindeparlament wurde beschlossen, das Budget 2022 der Stadt Olten der Urnenabstimmung zu unterstellen. So können die stimmberechtigten Oltnerinnen und Oltner über das Budget und die damit verbundene Steuererhöhung befinden. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zur Abstimmungsvorlage:

Amteibeamtenwahl



In der Amtei Olten-Gösgen findet die Ersatzwahl einer Amtsgerichtspräsidentin oder eines Amtsgerichtspräsidenten statt. Dies wegen des vorzeitigen Rücktritts von Eva Berset. Die SP schickt Ronny Rickli ins Rennen um die Nachfolge, er ist der einzige Kandidat. Denn ein ungeschriebenes Gesetz besagt, dass das Amt innerhalb der Partei vererbt wird. Rickli ist gewählt, wenn er das absolute Mehr erreicht.

Ein neues Wasserreservoir für Oberdorf

In Oberdorf wird an der Urne über ein neues Wasserreservoir abgestimmt.