Amtsgerichtspräsidenten-Wahlen: Dies sind die Resultate

Abstimmungssonntag Amtsgerichtspräsidentenwahlen: Gerber schlägt Geisser, Begovic und Hadorn gewählt Gleich in drei Solothurner Amteien standen am Sonntag Richterwahlen an. Dies sind die Resultate. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 12.03.2023, 12.56 Uhr

Lea Gerber, bisher Gerichtsschreibern, wird neue Amtsgerichtspräsidentin von Solothurn-Lebern. Hanspeter Bärtschi

Drei Richterstellen hatte das Solothurner Stimmvolk am Sonntag zu wählen, doch nur in der Amtei Solothurn-Lebern kam es zu einer Kampfwahl: Für die SP trat die 31-jährige Gerichtsschreiberin Lea Gerber an, als Parteiloser hatte sich der 38-jährige Staatsanwalt Daniel Geisser ins Rennen begeben.

Gewählt hat das Stimmvolk nun Lea Gerber. Sie erreichte 5484 Stimmen, Geisser kam auf 4692. Das absolute Mehr lag bei 5240 Stimmen. Zeitweise war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Geisser lag in Oberdorf, Lommiswil, Bellach, Günsberg, Feldbrunnen, Flumenthal und Balm vorne. In den übrigen neun Gemeinden, darunter die Städte Solothurn und Grenchen, stand Gerber an der Spitze.

Unterlegen: Staatsanwalt Daniel Geisser. Hanspeter Bärtschi

Gerichtsschreiber Adnan Begovic ist zum Amtsgerichtspräsidenten von Olten-Gösgen gewählt worden. Patrick Lüthy

Keine Frage war die Wahl von Adnan Begovic. Der parteilose 32-Jährige schaffte das absolute Mehr in der Amtei Olten-Gösgen problemlos. Er erhielt laut - vorläufig provisorischem - Resultat 7218 von 10082 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 4982.

Begovic ist der erste Secondo mit Wurzeln im Westbalkan, der in dieses Amt gewählt worden ist. Lesen Sie das Porträt über ihn hier.

Gewählt als Amtsgerichtspräsident von Bucheggberg-Wasseramt: Jonathan Hadorn. ZVG

Geschafft hat die Wahl auch Jonathan Hadorn. Der 28-jährige SP-Vertreter wird neuer Amtsgerichtspräsident von Bucheggberg-Wasseramt.

Gegen seine Wahl hatte es im Vorfeld Widerstand gegeben. Er sei zu jung und zu unerfahren, hiess es. Doch der Aufruf aus Juristenkreisen, leer einzulegen und einen zweiten Wahlgang zu erzwingen, zog offenbar nicht bei einem breiten Teil der Wählenden: Hadorn erhielt 5428 von 7929 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 3919.