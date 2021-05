Abstimmungsparolen Was knapper ist als 60:40 gilt bei der Solothurner FDP als Unentschieden Der Solothurner FDP-Präsident Stefan Nünlist hat für die Parolenfassung zu Abstimmungsvorlagen eigene Regeln definiert. Sie sind für ihn «Ausdruck einer hohen Diskussionskultur». Urs Moser 17.05.2021, 05.00 Uhr

Hat seine eigene Auffassung davon, wann eine Parole klar ist: FDP-Präsident Stefan Nünlist. zvg