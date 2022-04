FDP Solothurn: Ja zum "Jetz si mir draa"-Gegenvorschlag

Abstimmungsparolen Solothurner FDP stellt sich hinter den Gegenvorschlag zur Steuersenkungs-Initiative Die «Jetz si mir draa»-Initiative hat bei der freisinnigen Kantonalpartei keine Chance. Zum Gegenvorschlag sagt jedoch eine klare Mehrheit der Delegierten Ja. Urs Moser 06.04.2022, 13.10 Uhr

FDP-Präsident Stefan Nünlist. Tom & Tina Ulrich

Die Diskussion war kontrovers, das Resultat am Ende aber eindeutig: Die Delegierten der Solothurner FDP lehnen die Steuersenkungs-Initiative «Jetz si mir draa» mit 118:4 Stimmen ab, sagen mit 105:18 Stimmen Ja zum Gegenvorschlag und sprechen sich dementsprechend natürlich auch bei der Stichfrage ebenso deutlich für den Gegenvorschlag aus.

Die Initiative brauchte an der Delegiertenversammlung in Breitenbach gar nicht mehr diskutiert zu werden. Man war sich (so gut wie) einig, dass die hohen Ausfälle für Kanton und Gemeinden schlicht nicht zu verkraften wären.

Widerstand der Gemeindelobby

Zum Gegenvorschlag gab es hingegen einen harten Schlagabtausch zwischen Finanzdirektor Peter Hodel und Roger Siegenthaler, dem Präsidenten des Einwohnergemeindeverbands. Der Verband hat sich für ein doppeltes Nein ausgesprochen.

Man beklagt, nicht in die Ausarbeitung des Gegenvorschlags einbezogen worden zu sein. Auch diese Vorlage führe zumindest in manchen Gemeinden zu Ausfällen, die nicht über Einsparungen zu kompensieren seien und sie zu einer Erhöhung des Steuerfusses zwingen würden. Für die Steuerpflichtigen also ein Nullsummenspiel.

Man stehe schon zum Versprechen einer Entlastung der natürlichen Personen in den unteren Einkommenskategorien, lasse sich vom Kanton aber nicht fremdbestimmen, so Siegenthaler. Was etwa so viel heisst wie: Wenn der Kanton Korrekturen über den Tarif im Steuergesetz vornimmt, muss er die daraus resultierenden Ausfälle bei den Gemeinden ausgleichen.

«Wir lassen die Gemeinden nicht im Stich»

«Jedes Nein zum Gegenvorschlag ist eine Stimme für die Initiative», warnte Hodel die Gemeindevertreter vor den Folgen ihres Kurses. Wenn man die Steuern senken wolle, gehe das nun einmal nicht ohne jeglichen Substratverlust. Der Gegenvorschlag zur Steuersenkungs-Initiative sei aber finanzierbar, zeigte sich der Finanzdirektor überzeugt.

Und er sei wirksam, weil er dort zu Entlastungen führt, wo die Steuerbelastung im schweizerischen Vergleich überproportional ist: bei den unteren Einkommen und den Familien.

Hodel führte einmal mehr ins Feld, dass schon erhebliche Kosten von den Gemeinden zum Kanton transferiert worden seien. Er versprach aber: «Wir lassen die Gemeinden garantiert nicht im Stich.» Sollte es zu Problemen kommen, sei der Finanzausgleich das Mittel zur Abfederung, der alle vier Jahre auf seine Wirksamkeit überprüft wird.

Deutliches Nein zum Filmgesetz

Die Parolenfassung zu den übrigen Abstimmungsvorlagen war an der Delegiertenversammlung Formsache. Eine Kontroverse gab es zum eidgenössischen Filmgesetz. Dabei stand Nationalrat Kurt Fluri als Vertreter des Pro-Lagers auf überraschend verlorenem Posten gegen Philipp Eng, den Präsidenten der Jungfreisinnigen. Die freisinnige Kantonalpartei gibt mit 87:32 Stimmen eine deutliche Nein-Parole heraus.

Die Ja-Parole zum Transplantationsgesetz und zur Frontex-Vorlage hatte bereits der Parteivorstand beschlossen.

Die kantonale Volksinitiative «Weniger Sozialhilfe für Scheinflüchtlinge» der SVP lehnt die FDP ab, der Änderung der Kantonsverfassung, die lediglich verankert, was im Volksschulgesetz bereits geregelt ist, stimmt sie zu.