Abstimmungsparole

Eigentlich sagten die Delegierten der FDP Kanton Solothurn mit 54 zu 48 Stimmen und bei 3 Enthaltungen Ja zum CO 2 -Gesetz des Bundes. In wohl jeder anderen Partei würde daraus eine offizielle Ja-Parole resultieren. Nicht so beim Solothurner Freisinn.

Urs Mathys 11.05.2021, 13.54 Uhr