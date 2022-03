Solothurner Gemeindevertreter uneinig über Steuervorlage

Abstimmungskampf Hartes Ringen um eine Parole: Wie positionieren sich die Solothurner Gemeinden in der Steuerdebatte? Der Verband der Einwohnergemeinden ist eine mächtige Lobby, gerade wenn es um Steuerfragen geht. Die Verbandsspitze hält nichts vom Gegenvorschlag zur Steuersenkungsinitiative und unternimmt einen letzten Anlauf, um den Kanton zu einer Abfederung der Ausfälle zu bewegen. Urs Moser Jetzt kommentieren 02.03.2022, 05.00 Uhr

Rächt sich, dass der Kanton die Gemeinden nicht in die Ausarbeitung der Steuervorlage einbezogen hat? Urs Lindt

Über die Steuersenkungsinitiative «Jetz si mir draa» und den Gegenvorschlag wird am 15. Mai abgestimmt. Davon dürfte auszugehen sein, auch wenn die SVP mit einer Beschwerde vor Bundesgericht eine Absetzung des Abstimmungstermins anstrebt.

Die Initiative ist verlockend. Aber mit Ausnahme der SVP ist man sich in allen politischen Lagern einig, dass sie mit Steuerausfällen von insgesamt 260 Millionen für Kanton und Gemeinden finanziell schlicht nicht zu verkraften wäre.

Das Versprechen aber steht, nach der Unternehmenssteuerreform auch die im Kanton Solothurn weit überdurchschnittlich besteuerten unteren Einkommenskategorien zu entlasten. Ein klarer Fall also für den Gegenvorschlag, dem der Kantonsrat im Januar denn auch mit sehr deutlicher Mehrheit zugestimmt hat?

Kaum. Eine mächtige Lobby, gerade wenn es um Steuerfragen geht, ist der Verband der Einwohnergemeinden. Und hier wird die Positionierung erst noch mit Spannung erwartet. Der Vorstand unter Präsident Roger Siegenthaler (FDP) hat die Kantonsrätinnen und Kantonsräte schon vor der Session im Januar wissen lassen, dass er den Gegenvorschlag ohne Nachbesserungen nicht gutheissen kann und für ein zweifaches Nein an der Urne plädieren wird.

Verbandsspitze bleibt beimn Doppel-Nein

Letzte Woche kam der Vorstand noch einmal zusammen, an seiner Haltung hat sich nichts geändert. Vor allem für ländliche Gemeinden mit unterdurchschnittlichem Steueraufkommen seien auch die Steuerausfälle mit dem weit bescheideneren Gegenvorschlag ganz einfach nicht verkraftbar.

Nun ist eine Parole nur eine Empfehlung, und definitiv beschlossen wird sie nicht vom Vorstand allein, sondern erst von einer ausserordentlichen Generalversammlung am 10. März. Sollte es aber beim Doppelnein bleiben, dürfte das zu einer unberechenbaren Ausgangslage für die Abstimmung im Mai führen.

So sehr man sich Steuerentlastungen wünscht: Wenn im Dorf die Mitglieder des Gemeinderats mit dem Argument hausieren, bei einer Annahme der Vorlage wäre man gezwungen, den Gemeindesteuerfuss zu erhöhen und die vom Kanton versprochenen Steuersenkungen würden so wieder zunichtegemacht, hat das Gewicht. Und es sind einige Gemeinden, wo die Behörde der Verbandsspitze bereits gefolgt ist und ihre Delegierten für die Generalversammlung nächste Woche entsprechend mandatiert hat.

Den Weg für eine bessre Lösung frei machen

Laupersdorfs Gemeindepräsident Edgar Kupper. Zvg

Zum Beispiel Laupersdorf. Gemeindepräsident Edgar Kupper (Mitte) stimmte im Kantonsrat für den Gegenvorschlag zur Steuersenkungsinitiative. «Sein» Gemeinderat hat nun aber die Losung zweimal Nein herausgegeben. Dabei sei er nicht etwa überstimmt worden, sagt Kupper, er stehe absolut hinter dem Beschluss.

Er sieht das nicht als Salto rückwärts. Im Parlament habe man am Schluss nur die Wahl gehabt, die ruinöse Initiative ganz ohne Gegenvorschlag zur Abstimmung zu bringen. Jetzt will er seinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern aufzeigen: Auch dieser Gegenvorschlag beschert der Gemeinde Laupersdorf Mindereinnahmen von fast 300000 Franken. Das entspricht etwa sieben Steuerprozenten und sei ohne massive Streichungen von wichtigen Leistungen für die Dorfbevölkerung ganz einfach nicht einzusparen.

Kupper meint: Mit einem Doppelnein am 15. Mai sind Steuerentlastungen für die unteren Einkommen nicht für längere Zeit vom Tisch, sondern es wird der Weg frei für eine bessere Lösung unter Einbezug der Gemeinden. Der entsprechende Auftrag des Parlaments bleibe ja dann pendent.

Vom Gemeinderat zurückgepfiffen

Bettlachs Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut. Zvg

So wie im Thal sieht man das in etlichen Gemeinden, aber es gibt auch den anderen Fall. Bettlachs Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut (FDP) zum Beispiel hatte sich im Kantonsrat als Vorstandsmitglied des Einwohnergemeindeverbands in der Schlussabstimmung der Stimme enthalten, nachdem sie allerdings neben der Initiative auch den Gegenvorschlag als «nicht tragbar» qualifiziert hatte.

Nun hat sich aber eine «knappe», wie sie sagt, Mehrheit des Bettlacher Gemeinderats für den Gegenvorschlag ausgesprochen. Sie sieht sich nun in der paradoxen Situation, dass sie an der Plenarversammlung des Einwohnergemeindeverbands für ein Doppelnein plädieren, am Schluss dann aber auftragsgemäss doch für den Gegenvorschlag wird stimmen müssen.

Den Versprechen sollen Taten folgen

Recherswils Gemeindepräsident Hardy Jäggi. Michel Lüthi

Einer, der das mit Überzeugung tut, ist Recherswils Gemeindepräsident Hardy Jäggi, Co-Präsident der kantonalen SP. Obwohl auch Recherswil damit rund fünf Prozent Einnahmen verliert, hat sich der Gemeinderat hier einstimmig für den Gegenvorschlag ausgesprochen. Vielleicht sei man etwas solidarischer als andere, meint Jäggi: «Immer nur von einer Entlastung der unteren Einkommen zu reden und dann nichts zu tun, das ist einfach nicht fair.»

Allerdings sieht Jäggi im Hinblick auf die Generalversammlung des Einwohnergemeindeverbands eher schwarz. Er rechnet damit, dass die vom Vorstand favorisierte Doppelnein-Parole auf grossen Zuspruch stossen wird, allenfalls reiche es für eine Stimmfreigabe.

Jäggi hält nichts von der Argumentation seines Amtskollegen aus dem Thal, den Weg für eine für die Gemeinden leichter verkraftbare Lösung frei zu machen. Er sieht bei einem Nein der Gemeindelobby zum Gegenvorschlag bloss die Gefahr steigen, dass die Initiative angenommen werden könnte. So quasi nach dem Motto: Lieber die Taube in der Hand als den Spatz auf dem Dach. Und dann, so Jäggi, «könnten wir den Laden dichtmachen».

Anteil am Nationalbank-Gewinn im Auge

Verbandspräsident Roger Siegenthaler. Michelluethi.ch

Es ist nicht so, dass man dieses Risiko an der Spitze des Einwohnergemeindeverbands ausgeblendet hätte. Man wolle in den verbleibenden Tagen bis zur Generalversammlung noch einmal das Gespräch mit der Regierung suchen, sagt Präsident Siegenthaler. Um auszuloten, ob es nicht doch noch Möglichkeiten für eine nachträgliche «Gegenfinanzierung» gebe, sprich eine zumindest teilweise Abgeltung der Steuerausfälle auf Gemeindeseite durch den Kanton.

Was die Regierung, von der die Gemeinden bei der Ausarbeitung des Gegenvorschlags aussen vor gelassen wurden, da zu bieten haben könnte? Darauf hat Siegenthaler auch keine Antwort. An der Vorstandssitzung letzte Woche sei die Idee aufgekommen, die Gemeinden an der Gewinnausschüttung der Nationalbank zu beteiligen.

Ein einigermassen illusorischer Gedanke. Finanzamt-Chef Andreas Bühlmann kann zwar nicht für den Regierungsrat sprechen, scheint sich aber dennoch ziemlich sicher: «Kein Kanton macht das, das ist absolut kein Thema.» Und vor allem: Der Regierungsrat hätte es gar nicht selber in der Hand, diese Schatulle zu öffnen. Dazu bräuchte es eine neue gesetzliche Grundlage.

