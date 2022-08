Solothurner Steuerabstimmung: Beschwerde geht vor Bundesgericht

Abstimmungsbeschwerde Hat die Polizei den Abstimmungskampf manipuliert? Solothurner Plakatstreit geht vor Bundesgericht Treten die Steuererleichterungen für die unteren Einkommenskategorien im Kanton Solothurn wirklich auf den 1. Januar 2023 in Kraft? Eine Beschwerde gegen die Abstimmung vom 15. Mai ist noch nicht vom Tisch. Urs Moser Jetzt kommentieren 19.08.2022, 19.17 Uhr

Carlo Rüsics montiert am «Tatort» das offenbar nicht verbindliche Verbotsschild eigenhändig ab. Tom Ulrich

Ab nächstem Jahr sollen die Solothurner Steuerpflichtigen in den unteren Einkommenskategorien und alle Familien mit Tarifanpassungen und höheren Abzügen spürbar entlastet werden. Aber es steht nach wie vor nicht eindeutig fest, ob die Abstimmung vom 15. Mai über die recht deutlich verworfene Steuersenkungs-Initiative «Jetz si mir draa» und den hauchdünn angenommenen Gegenvorschlag dazu überhaupt gültig ist.

Nachdem es eine Beschwerde gegen den Gemeinderat von Buchegg wegen angeblich unlauterer Behördenpropaganda abgewiesen hat, ist das Verwaltungsgericht auf eine zweite Abstimmungsbeschwerde zwar gar nicht erst eingetreten. Aber deren Urheber will das nicht auf sich sitzen lassen. Er ist entschlossen, die Sache an das Bundesgericht weiter zu ziehen. Das Urteil des Verwaltungsgerichts erging zwar schon im Juli, aber wegen der Gerichtsferien läuft die Frist dafür erst Mitte September ab.

Eingereicht hat die nun immer noch offene Stimmrechtsbeschwerde der Zuchwiler SVP-Gemeinderat Carlo Rüsics. Es geht darin um Abstimmungsplakate für die «Jetz si mir draa»-Initiative und gegen den Gegenvorschlag dazu, die von der Polizei entfernt worden waren, obwohl Rüsics sie offensichtlich gar nicht widerrechtlich aufgehängt hatte.

Das sei eine unzulässige manipulative Aktion zur Herbeiführung des vom Staat gewünschten Abstimmungsergebnisses, machte er in seiner Beschwerde geltend. Ob es das war, darauf geht das Verwaltungsgericht in seinem Urteil gar nicht näher ein.

Der Punkt ist: Abstimmungsbeschwerden sind grundsätzlich drei Tage nach Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens aber am dritten Tag nach der Veröffentlichung des Abstimmungsergebnisses einzureichen. Abgestimmt wurde am 15. Mai, seine Beschwerde reichte Rüsics aber erst am 20. Mai ein. Also offensichtlich zu spät.

Nun gibt es einen Umstand, der eine Abstimmungsbeschwerde auch nach Ablauf der gesetzlichen Frist zulässt: wenn ein sogenanntes «unechtes Novum» vorliegt. Das heisst: Der Anlass zur Beschwerde wäre zwar zum Zeitpunkt der Abstimmung bereits gegeben gewesen, war aber noch gar nicht bekannt. Carlo Rüsics war und ist der Meinung, genau das sei hier der Fall gewesen, das Verwaltungsgericht sieht es anders.

Zum Verständnis muss man zurückblicken. Rüsics hatte sich als «Freund der Verfassung» schon im Vorfeld der eidgenössischen Abstimmung über das Covid-Gesetz am 28. November 2021 auf ein Hin und Her mit der Polizei eingelassen.

Wiederholt hängte er beim Werkhof Zuchwil und einem zweiten Standort in der Nähe Plakate gegen das Covid-Gesetz wieder auf, nachdem sie die Polizei entfernt hatte. Bis ihm schliesslich eine Strafanzeige ins Haus flatterte. Aber erst am 18. Mai dieses Jahres, also drei Tage nach der Steuerabstimmung, erhielt er die Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft.

Sie hatte befunden, dass (obwohl es ein Schild behauptet), das Plakatieren an besagtem Ort mitnichten verboten und somit auch kein Straftatbestand erfüllt sei.

Trotzdem handle es sich hier nicht um ein «unechtes Novum», sagt nun aber das Verwaltungsgericht. Auf die Frage, ob die Polizei Rüsics Plakate widerrechtlich entfernte, geht das Urteil dabei gar nicht ein. Dass sie es tun würde, das habe Rüsics sehr wohl gewusst, so das Gericht.

Und somit hätte er auch seine Beschwerde fristgerecht einreichen können und müssen. Abgesehen davon, so das Gericht weiter, sei die Einschränkung des Plakatierens an lediglich zwei Stellen aber ohnehin nicht geeignet gewesen, das Abstimmungsergebnis wesentlich zu beeinflussen. Auf die Forderung einer Nachzählung beziehungsweise der Wiederholung der Abstimmung sei somit eben gar nicht einzutreten.

Es hängen schon wieder neue Plakate

Auch wenn seine Erfolgsaussichten gering sind, will Carlo Rüsics dieses Urteil nicht akzeptieren. Den Kostenvorschuss für den Weiterzug ans Bundesgericht habe er im Haushaltsbudget schon eingestellt, sagt er. Die Interpretation zur Eingabefrist für seine Beschwerde sei doch schwer zu hinterfragen, so sein Hauptargument.

Inzwischen hat Rüsics wieder neue Abstimmungsplakate für die Verrechnungssteuer-Vorlage, über die im September abgestimmt wird, beim Werkhof in Zuchwil angebracht. Auch wenn das kaum eine Rolle für die Behandlung seiner Beschwerde spielen dürfte: Dass diese Plakate nun nicht mehr entfernt wurden (Stand Freitagnachmittag) ist für ihn ein klares Indiz, dass die Polizeiaktionen im November 2021 und letzten Mai ein Akt staatlicher Willkür und manipulatorischen Eingriffs in den Abstimmungskampf waren.

Neben dem Weiterzug seiner Abstimmungsbeschwerde an das Bundesgericht erwägt Carlo Rüsics nun auch eine Rufschädigungsklage gegen die Staatskanzlei, die ihn ziemlich eindeutig als Querulanten qualifiziert hatte.

