Abstimmung Umstrittene Vorlage: Sorgt die Lex Netflix in Solothurn für neuen Schub? Ob die Investitionen von Streamingplattformen in einheimische Produktionen den Filmtagen nützen würden, wird kontrovers diskutiert. Christof Ramser 03.05.2022, 05.00 Uhr

Blick in einen Kinosaal an den Solothurner Filmtagen 2022. Moduleplus

Jedes Jahr im Januar trifft sich die einheimische Filmbranche in Solothurn. Die Filmtage gelten als Werkschau, als Schaufenster des Schweizer Filmschaffens. Insofern blickt man auf der Geschäftsstelle an der Unteren Steingrubenstrasse in Solothurn gespannt auf den Abstimmungssonntag vom 15. Mai.

Dann entscheidet sich, ob Streamingdienste wie Netflix, Amazon oder Disney künftig, analog zu inländischen Fernsehsendern, vier Prozent ihres in der Schweiz erzielten Umsatzes in das hiesige Filmschaffen investieren müssen. Entweder, indem sie direkt Gelder in Filme und Serien stecken oder eine Ersatzabgabe zu Gunsten der Filmförderung entrichten. Zudem müssen die Dienste mindestens 30 Prozent europäische Produktionen anbieten.

Die Ansprüche an Professionalität steigen

«Unbedingt», antwortet David Wegmüller auf die Frage, ob mehr Geld in das Schweizer Filmschaffen investiert werden muss. Filmemachen sei teuer und die Ansprüche an Professionalität seien gestiegen. Gleichzeitig werde mit Bildern und Erzählungen heute viel manipuliert. «Deshalb sind die professionelle Ausbildung von Filmschaffenden und die Kontinuität ihrer Arbeit für ein Land wichtiger denn je», so der künstlerische Leiter ad interim.

Dass Streamingplattformen bei der Erfüllung der Quote keine Qualitätsvorgaben erfüllen müssen, ist laut Wegmüller «so eine Sache». Filme seien kreative Werke und keine Industrieprodukte. «Es ist ein Geschäft, das hoch spezialisiertes Personal und Equipment voraussetzt. Unsere Produktionslandschaft ist dynamisch, unsere Technikerinnen und Techniker sind begehrt. Da investiert man fast zwangsläufig in gute Qualität.»

Investitionspflicht ist umstritten

Philipp Eng, Präsident der Jungfreisinnigen Solothurn, die an vorderster Front für ein Nein zum Filmgesetz weibeln, widerspricht: Die bestehenden Kultursubventionen seien unbestritten, aber eine Investitionspflicht sorge nicht unbedingt für bessere Filme.

«Mehr Geld bringt nicht automatisch mehr Qualität. Das Filmschaffen muss sich am Konsumenten orientieren», sagt Eng, der sich an der Delegiertenversammlung der Solothurner FDP gegen Filmgesetz-Befürworter Kurt Fluri durchsetzte und die Freisinnigen von einem Nein überzeugte.

Bloss weil eine Produktion aus der Schweiz stamme, sei dies nicht zwingend ein positiver Beitrag zur einheimischen Kultur. Es gebe Produktionen die «zurecht nicht konsumiert» würden, zweifelt er die Güte mancher Schweizer Filme und Serien an.

Eng engagiert sich kulturpolitisch und besucht die Filmtage jedes Jahr. Er schaue sehr gerne Schweizer Filme, sei aber nicht jeden Abend auf dem SRG-Streamingdienst Play Suisse unterwegs.

Gegner der Gesetzesrevision monieren die teilweise tiefen Zuschauerzahlen. Braucht der Schweizer Film also mehr Aufmerksamkeit oder gefällt man sich in der Nische?

«Ich würde nicht von einer Nische sprechen», sagt David Wegmüller. Formal und inhaltlich decke der Schweizer Film ein breites Spektrum ab und stosse international auf hohe Akzeptanz, wie ein Blick an die vergangene Berlinale zeige, wo drei Schweizer Produktionen gefeiert wurden. Wegmüller verweist zudem auf erfolgreiche Serien wie Tschugger oder Sacha.

Mehr Investitionsvolumen könne zu mehr Risikobereitschaft führen. Das begünstige einerseits grosse Produktionen sowie Serien und schaffe andererseits Spielraum für kleinere Formate, in denen Neues ausprobiert wird. «Wie das Publikum darauf reagiert, wird sich zeigen.»

Müssten sich die Filmtage vermehrt Streaminganbietern öffnen und Kooperationen suchen, falls die Stimmbevölkerung die Gesetzesänderung gutheisst? Eine Netflix-Serie mit Schweizer Regie könne in Solothurn schon heute gezeigt werden, sagt Wegmüller. «Wenn Schweizer Filmschaffende vermehrt für ausländische Streamingdienste arbeiten, verändert dies auch unsere Verhandlungen mit Rechteinhabern.»

Das entscheidende Kriterium werde auch künftig sein, ob ein Film die Programmkommission inhaltlich und formal überzeuge.

