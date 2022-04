Abstimmung Über die dritte kantonale Abstimmungsvorlage wird kaum gesprochen: Es geht um die Solothurner Kantonsverfassung Über eine kantonale Abstimmungsvorlage wird kaum gesprochen, da sie unbestritten ist. Darum geht es bei der Änderung der Kantonsverfassung in Sachen öffentliche Schulen. Urs Moser Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Gewisse Regelungen für die Volksschule stimmen nicht mehr mit der Kantonsverfassung überein. Samuel Thomi

Die Debatte über die Steuersenkungsinitiative «Jetz si mir draa» und den Gegenvorschlag dazu dominiert die politische Agenda im Vorfeld der Volksabstimmung vom 15. Mai fast total.

Die Initiative der SVP, die eine Kürzung der Sozialhilfeleistungen für «Scheinflüchtlinge» (darunter sind etwa auch vorläufig Aufgenommene zu verstehen, die durchaus ein Bleiberecht haben) verlangt, geht daneben unter. Von der dritten kantonalen Abstimmungsvorlage ganz zu schweigen, obwohl es dabei doch immerhin um eine Änderung der Kantonsverfassung geht.

Die Asylinitiative wäre unter «normalen» Umständen sicher ein polarisierendes und heiss umstrittenes Geschäft. Bei der Verfassungsänderung im Zusammenhang mit den öffentlichen Schulen lässt sich einfach erklären, dass sie zu keinen Diskussionen Anlass gibt. Es handelt sich um eine reine Formsache, entsprechend war die Vorlage auch schon in der parlamentarischen Beratung völlig unbestritten.

Für Puristen interessant, für ganz grosse Puristen vielleicht sogar schon fast skandalös könnte allenfalls noch der Umstand sein, dass es im Grunde um die Korrektur eines legislatorischen Sündenfalls geht: Die Verfassung soll an die geltende Gesetzgebung angepasst werden statt umgekehrt.

Verfassung ist nicht auf dem Stand der Zeit

Die Volksschule war in den letzten Jahren und Jahrzehnten grossen Wandeln unterworfen, das Volksschulgesetz basierte bis zum «grossen Service» in der Januarsession des Kantonsrats in den Grundzügen aber immer noch auf der Fassung aus den 1960er-Jahren. Bei einigen Anpassungen und Neuerungen in der Gesetzgebung ging salopp gesagt schlicht vergessen, dass die in der Kantonsverfassung festgelegten Grundlagen für das Volksschulwesen nicht mehr damit übereinstimmen.

Grundsätzlich bleiben die Gemeinden für die Volksschule verantwortlich, daran ändert sich mit der Abstimmung am 15. Mai nichts. Während die Verfassung aber bereits heute die Errichtung und Führung der sonderpädagogischen Institutionen als Ausnahme nennt und als Kantonsaufgabe definiert, fehlt dort eine Kompetenzdelegation zur Führung weiterer kantonaler Spezialangebote auf Stufe Volksschule.

Kantonale Angebote verankern

Solche gibt es aber, namentlich die Vorbereitungsklassen, Spezialklassen für Kinder mit massiven Verhaltensauffälligkeiten, Klassen für Kinder aus Durchgangszentren und Spezialangebote bei Hospitalisierung. Sie wurden mit einer Änderung des Volksschulgesetzes 2018 gesetzlich verankert, aber erst jetzt erfolgt auch eine dahin gehende Präzisierung der Kantonsverfassung, dass der Kanton neben den sonderpädagogischen Institutionen auch «weitere kantonale Angebote auf der Volksschule» führen kann.

Und: Zu diesen weiteren kantonalen Angeboten gehört auch die progymnasiale Ausbildung (Sek P), die an regionalen Sekundarschulzentren und den Kantonsschulen in Solothurn und Olten angeboten wird. Die Sek P ist Bestandteil des Regelschulangebots, streng genommen würde sie aufgrund der geltenden Verfassungsbestimmungen eigentlich in die alleinige Zuständigkeit der Gemeinden fallen.

Bei der Reform der Sekundarstufe I sei eine diesbezügliche Präzisierung der Kantonsverfassung schlicht «untergegangen», wird in der Abstimmungszeitung freimütig eingeräumt.

Und da Änderungen der Kantonsverfassung nun einmal zwingend dem obligatorischen Referendum unterstellt sind, sind die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nun aufgerufen, das Nachholen dieses Versäumnisses abzusegnen.

