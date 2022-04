Abstimmung Solothurner Regierungsrätin lehnt SVP-Flüchtlingsinitiative ab: «Die Kosten würden überhaupt nicht sinken – im Gegenteil» «Weniger Sozialhilfe für Scheinflüchtlinge»: Am 15. Mai stimmen wir darüber ab. Regierungsrätin Susanne Schaffner ist gegen die Initiative. Sinnvoller sei es, jene, die hier bleiben, zu integrieren – und jene ohne Aufenthaltsrecht auszuweisen. Interview: Christof Ramser Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Susanne Schaffner warnt vor Mehrkosten, die bei einer Annahme der Initiative langfristig auf die Gemeinden zukommen würden. Carole Lauener

Seit 2017 steht Susanne Schaffner dem Departement des Innern vor. Dort steht sie unter anderem im Dienst der Gesundheit der Solothurner Bevölkerung, ist zuständig für die soziale Sicherheit, die Polizei, den Justizvollzug sowie für migrationsrechtliche Belange.

Der Rahmen in ihrem Büro im Solothurner Ambassadorenhof für das Interview ist passend. An der Wand hängen Fotografien auf Japanpapier des in Olten aufgewachsenen Solothurner Künstlers Jörg Mollet: Sie zeigen Menschen, die bei einem ehemaligen Zollhäuschen an der Berliner Mauer auf der Strasse leben. «Das passt doch zu meinem Departement», sagt die SP-Frau. «Ich möchte nicht, dass jemand bei uns auf der Strasse leben muss.»

Nun aber zur Gesetzesinitiative «Weniger Sozialhilfe für Scheinflüchtlinge», die am 15. Mai an die Urne kommt. Zuerst soll es um jenen Begriff gehen, der aufgrund der Abstimmung in aller Munde ist.

Was ist ein Scheinflüchtling?

Susanne Schaffner: Dieser Begriff existiert eigentlich gar nicht. Es ist vielmehr eine abwertende Bezeichnung für ­Menschen, die in der Schweiz Zuflucht suchen. Der Bund definiert klar, wer welche Aufenthaltsbewilligung oder welches Bleiberecht erhält.

Der Begriff ist aufgrund der Abstimmung in aller Munde. Woher kommt er?

Wahrscheinlich aus der Zeit, als die Asylverfahren in der Schweiz noch anders ausgestaltet waren. Vor 2019 dauerten die Verfahren recht lange und es wurden den Kantonen Asylsuchende zugeteilt, deren Gesuch noch hängig war. Dort blieben sie dann relativ lange, bis entschieden war, ob sie vorläufig aufgenommen oder weggewiesen werden. Seit 2019 gibt es das beschleunigte Verfahren in Bundesasylzentren, von denen auch eines in Flumenthal steht. Seither gibt es im Kanton Solothurn kaum noch Menschen, deren Verfahren hängig ist. Zudem erhalten wir aufgrund des Bundesasylzentrums weniger Personen zugewiesen, die vorläufig aufgenommen werden.

Die SVP will mit der Initiative den Menschen, die die Schweiz verlassen müssen, den Aufenthalt vergraulen. Was ist Ihre Haltung? Integrieren oder ausweisen?

Man muss klar unterscheiden: Personen mit Wegweisungsentscheid müssen die Schweiz verlassen. Der Kanton Solothurn nimmt dies sehr ernst und ist bestrebt, die Menschen auszuweisen. Sie erhalten keine Sozialhilfe. Vorläufig Aufgenommene hingegen, die aus Kriegsgebieten wie zum Beispiel Afghanistan oder Syrien kommen, haben ein Bleiberecht. Der Bund verlangt von uns, diese Menschen zu integrieren. Während sieben Jahren zahlt ihnen der Bund Sozialhilfe. Diese ist im Kanton Solothurn 20 Prozent tiefer angesetzt als von der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (Skos) definiert. Aber sie soll es ihnen ermöglichen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, die Sprache zu lernen und sich beruflich einzugliedern.

Laut den Initianten müssen nicht anerkannte Flüchtlinge die Schweiz von Gesetzes wegen verlassen. Ist es da nicht konsequent, dass der Staat die Schraube anzieht?

Den Begriff «nicht anerkannte Flüchtlinge» gibt es überhaupt nicht. Jene, die vorläufig aufgenommen werden, bleiben in der Regel hier. Sie müssen wir integrieren und dafür bestrebt sein, dass sie arbeiten und für sich selber sorgen können. Ansonsten würden sie gesundheitliche Probleme kriegen oder allenfalls kriminell werden. Wer dagegen kein Recht hat, hier zu bleiben, lebt in Kollektivunterkünften und muss die Schweiz verlassen.

Wie sieht es aus mit Zusatzleistungen, etwa für Brillen oder Krippenkosten?

Eine Zusatzleistung wie eine Brille ist nicht im Grundbedarf enthalten. Wenn aber ein vorläufig Aufgenommener nicht gut sieht, dann zahlt ihm der Staat nicht einfach eine Brille. Sondern es wird abgeklärt, ob die Person in beruflicher Integration steht und die Sehhilfe wirklich absolut benötigt. Falls ja, erhält sie das günstigste Modell. Eine Brille, die für andere eine Selbstverständlichkeit ist, ist es für diese Menschen also mitnichten. Zur Kinderbetreuung: Wir haben den Auftrag zur Integration der Menschen in den Arbeitsprozess. Wer zum Beispiel alleinstehend ist und Kinder hat, braucht zum Einstieg in die Arbeitswelt eine Kinderbetreuung. Ist der Einstieg ­geschafft, zahlt die Person die Betreuungsbeiträge selber respektive im gleichen Umfang wie alle anderen auch.

Bereits heute erhalten vorläufig Aufgenommene weniger Geld als von der Skos vorgeschlagen. Das hat der Regierungsrat 2008 beschlossen. Wie ist das zu rechtfertigen, wenn sie doch integriert werden sollen?

Der Bund gibt vor, dass eine gekürzte Sozialhilfe ausgerichtet wird. Diese ist zwar knapp bemessen, jedoch so gross, dass die Menschen zumindest nicht ausgegrenzt werden und für sie Chancengleichheit besteht. Die meisten Kantone gehen ungefähr gleich vor und haben die Asylsozialhilfe im ähnlichen Rahmen gekürzt. Übrigens: Die Flüchtenden aus der Ukraine erhalten die gleichen Leistungen wie vorläufig Aufgenommene.

Menschen aus der Ukraine mit S-Status dürfen aber sofort arbeiten, während andere, die sich seit Jahren hier aufhalten, weil sie Schutz suchen, weniger Privilegien haben. Ist das gerecht?

Das stimmt so nicht. Wer vorläufig ­aufgenommen wird, darf ebenfalls arbeiten. Und zwar sogar ohne Bewilligungs-, sondern lediglich mit Meldepflicht. Menschen aus der Ukraine hingegen brauchen eine Bewilligung. Der Unterschied liegt einzig darin, dass Menschen mit S-Status kein Asylverfahren durchlaufen. Weil die Verfahren aber in 100 bis 140 Tagen durchgeführt werden, ist die Zeitspanne kurz, in denen vorläufig Aufgenommene nicht arbeiten können. Man sollte diese beiden Gruppen nicht gegeneinander ausspielen. Die grosse Solidarität mit Menschen aus der Ukraine freut mich sehr. Wir dürfen aber jene Flüchtende aus anderen Ländern nicht vergessen, die in einer ähnlichen Situation sind.

Ist das auch der Grund, warum der Kanton Ukrainerinnen und Ukrainer nicht in die gleichen Unterkünfte wie Flüchtende aus anderen Ländern einquartiert?

Es bestehen durchaus Unterschiede: Manche Ukrainerinnen und Ukrainer kommen per Auto in die Schweiz, während andere Flüchtlinge aus Gebieten, in denen die Kriege sehr lange dauern, lange Wege hinter sich haben. Menschen aus der Ukraine kommen diesbezüglich durchaus etwas aus einer anderen Welt. Deshalb wollten wir die Gruppen in den Unterkünften nicht vermischen. Ein Novum sind zudem die vielen privat Untergebrachten, das kannten wir bisher nicht. Der Kanton hätte allerdings stattdessen von Beginn an die üblichen Strukturen bevorzugt, also zuerst die Unterbringung in kantonalen Unterkünften und erst dann in Privatwohnungen oder Gemeindeunterkünften. Dieses Modell ist eingespielt und hat sich bewährt.

Zurück zur Initiative: Wie stark würde diese die Kosten in der Asylsozialhilfe senken?

Sie würde die Kosten überhaupt nicht senken, im Gegenteil: Wird die Sozialhilfe derart gekürzt, dass die Menschen sich nicht in den Arbeitsmarkt integrieren, sich nicht richtig ernähren oder psychische Probleme kriegen, kommt es auf lange Frist in den Gemeinden zu Mehrkosten. Denn in den ersten sieben Jahren werden die Kosten für die Sozialhilfe wie erwähnt durch den Bund gedeckt, dann übernehmen die Gemeinden.

Die Initiative ist laut Regierungsrat «nicht zielführend». Was ist eine zielführende Asyl- und Flüchtendenpolitik?

Mit der Neustrukturierung der Asylverfahren hat der Bund ab 2019 einen grossen Schritt in diese Richtung gemacht. Wer in die Schweiz flüchtet, dessen Status muss rasch geklärt werden. Die Folge davon ist, dass die Menschen, die hierbleiben dürfen, integriert werden können. Der Kanton Solothurn geht noch weiter: Wir haben beim Bund eine Eingabe gemacht mit dem Ziel, alle Menschen aus dem Ausland rasch zu integrieren, also etwa auch jene, die per Familiennachzug hierherkommen. Sie sollen die Sprache lernen und ins Erwerbsleben geführt werden. Das hilft der Gesellschaft, Kosten zu sparen. Andererseits weisen wir Personen ohne Aufenthaltsrecht weg.

Werden die Verfahrensfristen im Bundesasylzentrum in Flumenthal eingehalten?

Die Menschen im Bundesasylzentrum im Kanton Solothurn befinden sich im beschleunigten Verfahren. Der Maximalaufenthalt beträgt 140 Tage. In dieser Zeit wird der Entscheid über die Wegweisung gefällt und diese in den meisten Fällen auch bereits vollzogen. Zudem: Dass wir wie erwähnt weniger vorläufig Aufgenommene zugewiesen erhalten, war damals auch der Grund, warum wir Ja gesagt haben zu einem Bundesasylzentrum. Die Politik weiss, dass wir bei der längerfristigen Integration Kosten sparen. Nun muss ich aber noch auf etwas hinweisen.

Bitte.

Wir haben bisher immer vom Integrieren gesprochen. Doch es gibt einen Teil der Menschen aus Kriegsgebieten, die sehr verletzlich sind und gesundheitliche Probleme haben. Hier gestaltet sich eine Integration in den Arbeitsmarkt viel schwieriger. Damit auch sie an der Gesellschaft teilhaben können und gesünder werden statt noch kränker, ist es wichtig, dass die Sozialhilfe nicht zu stark gekürzt wird.

