Abstimmung Regierungsrat Peter Hodel will weitere Steuersenkungen nicht ausschliessen, «aber sie müssen machbar sein» Nein zur Steuersenkungsinitiative, weil sie finanziell nicht verkraftbar ist, ja zum Gegenvorschlag, weil er gezielte Entlastungen bringt, wo der Handlungsbedarf am grössten ist: Finanzdirektor Peter Hodel erläutert die Haltung von Regierung und Parlament zur Abstimmung am 15. Mai. Urs Moser Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Regierungsrat Peter Hodel in seinem Büro im Solothurner Rathaus. Bruno Kissling

Die Initiative «Jetz si mir draa» verlangt eine Steuerbelastung nicht höher als im schweizerischen Durchschnitt. Das sollte für den Kanton Solothurn doch nicht zu viel verlangt sein.

Peter Hodel: Das ist an sich richtig, da sind sich Regierung und Parlament mit den Initianten im Grundsatz auch einig. Aber die Initiative ist zu starr und gibt damit einen falschen Weg zur Erreichung des Ziels vor. 25 Kantone würden die Steuerpolitik im Kanton Solothurn bestimmen.

Wir sind bei den hohen Einkommen im Bereich von 200'000 bis 250'000 Franken bereits im Mittelfeld, bei der Steuerbelastung der unteren bis mittleren Einkommen und den Familien liegen wir hingegen tatsächlich deutlich über dem Durchschnitt. Die Initiative trägt dem aber nicht Rechnung. Sie fordert eine lineare Entlastung, womit die Ungerechtigkeiten beziehungsweise sehr unterschiedlichen Steuerbelastungen bestehen blieben, einfach auf einem anderen Niveau. Das kann nicht das Ziel sein.

Dennoch, Sie haben es selber erwähnt: Die Initiative fordert eigentlich nichts anderes, als in der Standortstrategie der Regierung steht. Haben Sie die Strategie aufgegeben?

Überhaupt nicht. Indem es mit dem Gegenvorschlag zu gezielten Entlastungen in den Kategorien kommt, wo die Steuerbelastung im Kanton Solothurn wirklich deutlich überdurchschnittlich ist, kommen wir dem Ziel näher.

An der Initiative dagegen hängt auch ein Preisschild: Wenn Kanton und Gemeinden gesamthaft Steuerausfälle von 270 Millionen, davon für den Kanton 125 Millionen, kompensieren müssten, würde das zu einem Leistungsabbau führen. Und dieser Leistungsabbau würde erfahrungsgemäss ausgerechnet die Gruppen von Steuerpflichtigen am stärksten treffen, die heute die am deutlichsten überdurchschnittliche Steuerbelastung haben. Das ist definitiv nicht das Ziel unserer Strategie.

125 Millionen Mindereinnahmen für den Kanton, das klingt natürlich nach viel. Aber es sind nicht mehr als 5 Prozent des Haushalts, und die letzte Rechnung hat wieder um 100 Millionen besser abgeschnitten als budgetiert. Das sollte doch machbar sein.

Die Ausfälle sind nicht in das Verhältnis zu den 2,4 Milliarden des gesamten Haushaltsvolumens zu setzen, sondern in das Verhältnis zu ungefähr nur 850 Millionen, die teilweise oder keine gebundenen Ausgaben sind, über die der Kanton frei verfügen kann. Und darin sind auch die gesamten Personalkosten enthalten.

Da scheint es glaube ich klar, dass man nicht ohne Konsequenzen 125 Millionen aus dem System nehmen kann. Und zum angesprochenen Rechnungsergebnis 2021 gebe ich zu bedenken: Erstens erlaubte es uns, einen Schwachpunkt des Staatshaushalts zu verbessern, nämlich die Verschuldung zu senken. Zweitens war das auch nur deshalb möglich, weil budgetierte Investitionen im Umfang von 40 Millionen Franken nicht realisiert werden konnten.

Trotzdem: Die Steuereinnahmen sind in den letzten Jahren stetig gestiegen. Die Initianten rechnen vor, dass sich bei einigermassen konstanter Entwicklung «Jetz si mir draa» quasi selber finanzieren würde.

Die Feststellung zur Entwicklung der Steuereinnahmen ist zwar korrekt, aber eben nur die halbe Wahrheit. Die steigenden Steuereinnahmen sind vor allem auch auf das Bevölkerungswachstum zurückzuführen, und das bedeutet automatisch auch höhere Ausgaben. Zum Beispiel im Gesundheits- und Sozialbereich oder im Bildungswesen aufgrund steigender Schülerzahlen. Das muss finanziert werden. Dazu kommen neue Aufgaben durch Beschlüsse unseres eigenen Kantonsparlaments und den Vollzug von Bundesaufgaben.

Bis Sparprogramme ihre Wirkung entfalten, dauert es eine Weile. Ist das Sparpaket für den Fall der Annahme der Initiative schon in der Schublade?

Nein, ist es nicht, und ich setze auch darauf, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger so entscheiden werden, dass es kein Sparprogramm braucht. Aber es ist natürlich richtig: Sollte die Initiative tatsächlich angenommen werden, müssten wir einschneidende Massnahmen ergreifen, die recht schnell wirken. Und das würden sicher keine populären sein, und sie würden sicher nicht zur Förderung der Standortattraktivität des Kantons beitragen. Darum Nein zur Initiative und Ja zum Gegenvorschlag, damit wir unsere Stärken beibehalten und das vorhandene Potenzial noch besser nutzen können.

Der Gegenvorschlag will gezielt die unteren bis mittleren Einkommen entlasten. Was heisst das genau?

Der Mittelstand im Kanton Solothurn bewegt sich in einer Bandbreite mit Einkommen ab etwa 40'000 bis etwa 110'000 Franken. Knapp 60 Prozent der Steuerpflichtigen liegen in dieser Bandbreite. Übrigens auch ein grosser Teil der Gewerbetreibenden, die als Einzelbetriebe geführt sind, werden als natürliche Personen besteuert. Wenn wir also in diesem Bereich gezielt entlasten können, zeigt dies eine deutliche Wirkung.

Ich gebe drei Beispiele: Ein Rentnerpaar mit Eigenheim, Bruttoeinkommen 45'000 Franken, zahlt knapp 600 Franken oder 10,5 Prozent weniger. Ein verheiratetes Paar mit zwei Kindern, eine Person erwerbstätig, Bruttoeinkommen 120'000 Franken, zahlt 1745 Franken oder 15 Prozent weniger. Ein verheiratetes Paar mit zwei Kindern, beide erwerbstätig, Kinder drittbetreut, Bruttoeinkommen 140'000 Franken, zahlt 4040 Franken oder gut die Hälfte weniger Steuern.

Die Familien sollen unter anderem mit einer Erhöhung des Drittbetreuungsabzugs entlastet werden. Aber Hand aufs Herz: Wer sich Kita-Kosten von 25'000 Franken pro Kind leisten kann, gehört doch nicht zum unteren Mittelstand.

Ein falsches Argument in der Kampagne der Initianten. Es kann nicht Steuerabzüge machen, wer 25'000 Franken Kosten hat, sondern man kann neu bis zu maximal 25'000 Franken abziehen, heute 12'000. Mit der Erhöhung des Abzugs stellen wir sicher, dass die tatsächlich anfallenden Kita-Kosten abgezogen werden können. Wer also zum Beispiel 15'000 Franken Kinderbetreuungskosten hat, und das kommt durchaus vor, kann neu die ganzen 15'000 Franken in Abzug bringen. Das ist sehr wohl eine willkommene Entlastung.

Es handelt sich hier auch um eine Massnahme zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Mit der Obergrenze von 25'000 Franken passen wir uns im Übrigen der Regelung an, die ab 2023 auch für die direkte Bundessteuer gilt.

Umstritten ist auch die Begrenzung des Pendlerabzugs auf 7000 Franken. Ein Auftrag des Parlaments zugegeben, aber war es geschickt, so etwas in eine Steuerentlastungsvorlage aufzunehmen?

Darüber lässt sich vielleicht streiten, aber es ist wie richtig erwähnt ein Auftrag des Parlaments. Und ein zweiter Auftrag erfolgte durch das Parlament bei der Absteckung der Rahmenbedingungen für den Gegenvorschlag, indem eine generelle Überprüfung der Steuerabzüge gefordert wurde.

Immerhin werden nach wie vor zwei Drittel der rund 40'000 Steuerpflichtigen, die heute einen Pendlerabzug geltend machen, nach wie vor die vollen Fahrtkosten abziehen können. Und eine Limitierung, auf Bundesebene liegt sie sogar bei 3000 Franken, kennen praktisch alle Kantone. Mit den 7000 Franken liegen wir immer noch gleich wie der Aargau und klar höher als alle anderen umliegenden Kantone.

Weiss man, ob und wie viele Steuerpflichtige deswegen unter dem Strich mehr Steuern zahlen müssen?

Nein, das haben wir nicht erhoben. Aber es kann in einzelnen Situationen vorkommen, das ist zuzugeben. Aber noch einmal, für mindestens zweit Drittel der Steuerpflichtigen, die einen Pendlerabzug machen können, ändert sich nichts.

Wenn der Gegenvorschlag angenommen wird: Wars das dann auf unabsehbare Zeit oder sehen Sie Spielraum für weitere Entlastungen?

Der Regierungsrat gibt sein Ziel, einen Platz im Mittelfeld zu erreichen, nicht auf. Weitere Steuersenkungen würde ich somit keineswegs ausschliessen, aber sie müssen eben machbar sein. So wie das jetzt beim Gegenvorschlag zur «Jetz si mir draa»-Initiative der Fall ist. Es braucht immer auch eine gewisse Zeit, bis man die Wirkung von Anpassungen am Tarif und bei den Abzügen wirklich messen kann.

Mit der Initiative würden wir heute den Tarif für das Jahr 2030 festschreiben, man stelle sich das vor. Und vor allem würden wir völlig fremdbestimmt und könnten unsere Steuerpolitik gar nicht mehr selbst beeinflussen, das wäre fatal.

Einverstanden, aber man kann den Spiess auch umdrehen: Wer zu uns kommt, hat die Garantie, dass er nicht mehr Steuern zahlen muss als der schweizerische Durchschnitt, das wäre doch ein tolles Marketingargument.

Da sehe ich ein riesengrosses Aber: Den Preis, den wir dafür bezahlen müssten. Ich glaube nicht, dass es ein tolles Standortmarketing wäre, wenn wir die Leistungen der öffentlichen Hand abbauen müssten. Die Steuerbelastung ist sicher ein wichtiger, aber nicht der alleinentscheidende Standortfaktor. So sind Lebenshaltungskosten, Lebensqualität oder auch gute Bildung neben den Steuern genauso wichtig. Und noch einmal: Wenn es machbar ist, sind weitere Steuerentlastungen keineswegs ausgeschlossen.

Der Gegenvorschlag wurde ja noch unter Ihrem Vorgänger Roland Heim entworfen, wäre er unter Finanzdirektor Peter Hodel gleich herausgekommen?

Ausgangspunkt war ein Auftrag des Kantonsrats vom September 2020. So wie der Gegenvorschlag heute auf dem Tisch ist, sind die damals gesetzten Rahmenbedingungen erfüllt. Die Vorlage, die nun zur Abstimmung kommt, hätte kaum anders ausgesehen, wenn sie erst nach meinem Amtsantritt erarbeitet worden wäre.

Ich dachte auch mehr an das Vorgehen, insbesondere dass man die Gemeinden nicht einbezogen hat, was diese stark kritisieren.

Einverstanden, eine Auslegeordnung mit den Gemeinden zusammen zu machen, wäre sicher nicht falsch gewesen. Dass daraus eine in wesentlichen Punkten andere Vorlage resultiert hätte, glaube ich allerdings nicht. Und ich stelle fest: Von vier Anliegen des Einwohnergemeindeverbands in der Vernehmlassung sind drei erfüllt.

Man hat den Gemeinden in letzter Minute eine Abfederung der Ausfälle in Aussicht gestellt. Hätte man das nicht von Anfang an in die Vorlage aufnehmen sollen?

Das musste nicht in die Vorlage aufgenommen werden, weil die geltende Gesetzgebung den Mechanismus dafür bereits vorsieht: Der Finanzausgleich unter den Gemeinden wird periodisch alle vier Jahre auf seine Wirksamkeit überprüft. Sollte sich dabei zeigen, dass der Gegenvorschlag tatsächlich zu Härtefällen in der Finanzlage einzelner Gemeinden führt, ist der Finanzausgleich das Instrument, um korrigierend einzugreifen. Das und nicht mehr wurde auch an dieser Sitzung kurz vor der Generalversammlung des Einwohnergemeindeverbands besprochen.

Nicht Gegenstand der Vorlage, aber in der Diskussion schwer auszuklammern ist die Revision der Katasterschätzung. Die Vernehmlassung fiel ziemlich vernichtend aus, zieht die Regierung das Geschäft zurück?

Der Regierungsrat hat über das weitere Vorgehen noch nicht beraten. Es gab viel Kritik, stimmt, aber eines kann ich doch festhalten: Die grosse Mehrheit der Vernehmlassenden bestätigt, dass Handlungsbedarf für das System zur Berechnung der Vermögenssteuerwerte von Liegenschaften besteht. Das Ziel, hier zu zeitgemässen Berechnungsgrundlagen zu kommen, bleibt ganz sicher bestehen.

Wie geht es weiter, wenn es am 15. Mai zu einem doppelten Nein kommen sollte? Der Parlamentsauftrag zur Entlastung der unteren und mittleren Einkommen bliebe ja bestehen.

Rein formell stimmt das nicht ganz. Mit der Vorlage des Gegenvorschlags ist der Auftrag des Parlaments erfüllt und erledigt. Sollte ihn das Stimmvolk ablehnen, wäre das zu akzeptieren. Dann hätten wir allerdings eine grosse Chance für den Standort Kanton Solothurn verpasst, davon bin ich überzeugt. Auch hier gilt aber: Der Regierungsrat bleibt seiner Aussage in der Standortstrategie treu, punkto Steuerbelastung einen Platz im schweizerischen Mittelfeld zu erreichen. Da müssten wir bei einem Doppel-Nein eine neue Auslegeordnung machen.

