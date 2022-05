Abstimmung Klares Nein zu «Jetz si mir draa», hauchdünnes Ja zum Gegenvorschlag: Eine Zitterpartie mit Happy End Finanzdirektor Peter Hodel hat am Schluss selber kaum noch dran geglaubt, aber jetzt ist er zufrieden. Mit der Annahme des Gegenvorschlags zur «Jetz si mir draa»-Initiative habe das Solothurner Stimmvolk mit Vernunft und Sachverstand entschieden. Urs Moser Jetzt kommentieren 15.05.2022, 19.21 Uhr

Finanzdirektor Peter Hodel steht nach der Abstimmung Red und Antwort. José R. Martinez

Auch wenn die Initianten «mehr als nur einen Achtungserfolg» für sich reklamieren, die Steuersenkungsinitiative «Jetz si mir draa» wurde mit 58 Prozent Nein-Stimmen doch klar verworfen. Aber immerhin: In 20 Gemeinden konnte das «Jetz si mir draa»-Komitee tatsächliche eine Mehrheit überzeugen.

Alles andere als eindeutig ist dagegen das Ergebnis beim Gegenvorschlag. Ganze 424 Stimmen Unterschied waren es am Schluss, die über die Annahme des Gegenvorschlags entschieden, eine Zitterpartie. Finanzdirektor Peter Hodel räumte am Sonntag denn auch ein, dass er nicht mehr allzu grosse Hoffnungen hatte, die Vorlage ins Trockene zu bringen, denn lange sah es nach einem Doppel-Nein aus.

Entscheid «der Vernunft und des Sachverstands»

Wie knapp auch immer, der Entscheid ist gefallen. Für Regierungsrat Hodel zeigt er: «Die Solothurnerinnen und Solothurner wollen keine Hauruck-Übungen in Steuerfragen, Hauruck-Übungen funktionieren in der Steuerpolitik nicht.»

Entschieden haben sich die Solothurnerinnen und Solothurner für gezielte Entlastungen in den unteren bis mittleren Einkommenskategorien und für Familien – dort, wo die Steuerbelastung heute am stärksten über dem schweizerischen Durchschnitt liegt. «Wir können damit den Kanton dort deutlich besser positionieren, wo es tatsächlich nötig ist», so der Finanzdirektor. Ein Zeichen im Sinn der Vernunft und des Sachverstands hätten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger damit gesetzt.

Und was Peter Hodel stark am Herzen liegt: Mit dem auf maximal 25000 Franken erhöhten Abzug für Drittbetreuungskosten könne der Kanton einen Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf leisten und damit auch dem Fachkräftemangel etwas entgegensetzen.

Weitere Steuerentlastungen bleiben das Ziel

In der offiziellen Stellungnahme des Regierungsrats ist ausdrücklich von einem «ersten Schritt zu einer für alle tragbaren Steuerlösung» die Rede. «Die Steuerpolitik wird auch in Zukunft nicht stehen bleiben», so Finanzdirektor Peter Hodel.

Er unterstreicht damit, dass der Regierungsrat weiterhin zu dem in der Standortstrategie 2030 formulierten Ziel steht, bei der Einkommensbesteuerung einen Platz im Mittelfeld der Kantone zu erreichen. Nur eben: Hodel wiederholte am Sonntag auch einmal mehr, dass dabei das finanzielle Gleichgewicht der Staatsfinanzen nicht ausser Acht gelassen werden darf. Und die Kennzahlen im neuen Finanzplan sehen zwar besser als auch schon aus, aber nicht unbedingt danach, dass in den nächsten Jahren Spielraum für weitere Steuerentlastungen vorhanden wäre.

Die Gemeindekampagne zeigte Wirkung

Dass der Gegenvorschlag nur ein hauchdünne Mehrheit erreichte, dürfte zu einem wesentlichen Teil auf die doch recht massive Kampagne für ein Doppel-Nein zurückzuführen sein, die von zahlreichen Gemeindebehörden geführt worden war. In 46 Gemeinden folgte eine Mehrheit dieser Empfehlung, nur in 41 Gemeinden stimmte eine Mehrheit für den Gegenvorschlag.

Im Thal zum Beispiel hatte sich die Gemeindepräsidentenkonferenz geschlossen für ein doppeltes Nein eingesetzt, und so kam es denn auch in sieben von acht Thaler Gemeinden. Welschenrohr bildet hier dafür auch die ganz grosse Ausnahme, dort wurde nämlich die «Jetz si mir draa»-Initiative hauchdünn angenommen.

Weniger eindeutig ist die Situation etwa im Bezirk Gösgen, wo es trotz (fast) einstimmiger Empfehlung der Gemeindepräsidenten nur in sechs von zehn Gemeinden eine Mehrheit für das Doppel-Nein gab. Ein sehr klares Ja zum Gegenvorschlag gab es unter anderem in den Städten Solothurn (62 Prozent) und Olten (60 Prozent), während die knappe Merhheit der Grenchnerinnen und Grenchner (52 Prozent) sogar die «Jetz si mir draa»-Initiative unterstützte.

