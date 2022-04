Abstimmung: Jetz si mir draa-Initiant Rémy Wyssmann im Interview

Abstimmung «Jetz si mir draa»-Initiant Rémy Wyssmann: «Wer die Initiative ablehnt, will offenbar gar keine echte Entlastung» 270 Millionen Steuerausfälle für Kanton und Gemeinden: Rémy Wyssmann vom «Jetz si mir draa»-Komitee erklärt im Interview, warum er das für finanzierbar und den Gegenvorschlag zur Steuersenkungsinitiative für untauglich hält. Urs Moser Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.00 Uhr

Wenn es um die Steuerpolitik geht, redet sich Rémy Wyssmann ins Feuer. Bruno Kissling

Die Unterschriften für die «Jetz si mir draa»-Initiative wurden 2019 in Rekordzeit gesammelt. Wie kam es eigentlich dazu?

Rémy Wyssmann: Den Anlass gab ein Artikel in dieser Zeitung über die amtlich bestätigte Steuerhölle Solothurn. Als ich mich vor 25 Jahren selbstständig machte, lag die Steuerbelastung im Kanton Solothurn im schweizerischen Durchschnitt. Ich bin dann wirklich erschrocken, als ich den Zürcher Steuerbelastungsmonitor anschaute, der Solothurn nun auf Rang 26 gesetzt hatte. Ich dachte mir, da muss etwas passieren, und nahm Kontakt mit einigen Leuten aus verschiedenen Parteien auf, und wir überlegten uns, wie wir ein überparteiliches Komitee auf die Beine stellen könnten. Wir konsultierten die Standortstrategie des Regierungsrats, die genau das aussagt, was auch unsere Überlegung war: Es muss möglich sein, bis ins Jahr 2030 wieder zu einer durchschnittlichen Steuerbelastung, zur Normalität zu kommen.

Heute steht nur die SVP hinter der Initiative. Wie waren beim Start auch ein Freisinniger, ein Mitte-Vertreter und auch ein Sozialdemokrat an Bord zu holen?

Diese heutige breite Abwehrfront ist für mich tatsächlich etwas schwer erklärbar. Grundsätzlich stiessen wir ja überall auf offene Ohren. Wie gesagt propagiert auch die Standortstrategie der Regierung punkto Steuerbelastung einen Platz im Mittelfeld, hier herrscht ja eigentlich ein Konsens. Die Freisinnigen propagieren das Ziel, und auch die Sozialdemokraten monierten in der Diskussion um die Unternehmenssteuerreform völlig zu Recht, dass Solothurn doch nicht bei der Besteuerung der juristischen Personen einen Spitzenplatz anstreben und die natürlichen Personen vor allem in den unteren Einkommenskategorien weit über dem schweizerischen Durchschnitt besteuern kann.

Kritisiert wird neben den finanziellen Konsequenzen die starre Fixierung auf den exakt festgelegten Wert des Durchschnitts. Wie kam es zu dieser Formulierung?

Es stellte sich die Frage des Vorgehens. Es gibt das Instrument einer Verfassungsinitiative. Aber bloss einen programmatischen neuen Artikel in die Verfassung aufzunehmen, würde nichts bringen, wir wollten etwas Verbindlicheres. Eine ausformulierte Gesetzesinitiative mit einem fixfertig vordefinierten Steuertarif wäre aber rein handwerklich für ein Initiativkomitee nicht machbar gewesen, wenn man gezielt nur die unteren und mittleren Einkommen hätte entlasten wollen. Also entschieden wir uns für die Form der allgemeinen Anregung: Das Ziel zwar vorgeben, die Detailregelung, wie es zu erreichen ist, den Spezialisten der Verwaltung, der Regierung und dem Parlament überlassen.

Aber mit der fixen Durchschnittsvorgabe wird der Kanton in seiner Steuerpolitik komplett fremdbestimmt, ist das nicht ein Konstruktionsfehler?

Der Kanton betreibt heute eine eigenständige Steuerpolitik auf dem letzten Platz der Schweiz, also da sind mir die anderen 25 Steuervögte lieber. Ohne verbindliche Zielvorgabe passiert nichts. Aber noch einmal: Den Weg dahin gibt eine Initiative in der Form der allgemeinen Anregung nicht vor. Dass der Regierung für die Umsetzung ein starres Korsett umgelegt worden sein soll, ist eine falsche Unterstellung.

Herausgekommen ist, was man Ihnen nun vorwirft: Keine Entlastung der unteren Einkommen, sondern Steuersenkungen für alle, die es gar nicht nötig haben.

Der Vorwurf ist Unsinn. Richtig ist: Der Gegenvorschlag zeigt, dass eine gezielte Entlastung nur der unteren und mittleren Einkommen allein über den Tarif praktisch nicht machbar ist, deshalb operiert er auch mit höheren Kinder- und Drittbetreuungsabzügen. Und wer profitiert von höheren Abzügen? Die hohen Einkommen, denn höhere Abzüge können dort die Progression brechen. Mit der Initiative würde dagegen die Steuerfreigrenze angehoben, und davon würden alle tiefen Einkommen deutlich mehr profitieren als mit dem Gegenvorschlag. Bei den sehr hohen Einkommen liegen wir tatsächlich heute schon ungefähr im schweizerischen Durchschnitt.

Rémy Wyssmann sagt: «Der Vorwurf ist Unsinn». Bruno Kissling

Nicht wegdiskutieren lässt sich die Tatsache, dass die Initiative zu massiven Steuerausfällen von 270 Millionen für Kanton und Gemeinden führen würde. War man sich dieser Dimension von Anfang an bewusst?

Das ist tatsächlich so, wir haben die Zahl auch bereits bei der Einreichung der Initiative recht exakt prognostiziert. Ich kann Ihnen aber auch erklären, warum wir der Meinung sind, dass diese Dimension verkraftbar ist und man einfach etwas ändern muss. Verfolgt man die Entwicklung der Staatsausgaben, stellt man fest, dass sich in den letzten zehn Jahren der Stellenetat und allgemein die Staatsausgaben vom Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum abgekoppelt haben, die Staatsausgaben sind dreimal stärker gewachsen als die Bevölkerung. Würde die Entwicklung in den nächsten zehn Jahren wieder im Gleichschritt verlaufen, hätten wir genau jenen finanziellen Spielraum, den wir für «Jetz si mir draa» brauchen – und zwar für Kanton und Gemeinden. Das ist zugegebenermassen nicht auf einen Schlag zu erreichen, deshalb die Übergangsfrist bis 2030. Wir hatten ja sogar angeboten, die Frist um fünf Jahre auszudehnen, aber das Parlament ist nicht darauf eingestiegen. Da frage ich mich schon, ob man denn gar nie aus der Steuerhölle herauskommen will. Wer die Initiative ablehnt, will offenbar gar keine echte Entlastung.

Ausserhalb Ihrer Partei und des Initiativkomitees herrscht nun wirklich ein breiter Konsens, dass eine Kompensation von Ausfällen in dieser Dimension ohne massiven Leistungsabbau nicht machbar wäre.

Was das politische Establishment als breiten Konsens bezeichnet, stimmt nicht unbedingt mit dem überein, was breite Kreise der Bevölkerung denken. Namhafte Experten bestätigen, dass es sehr wohl machbar wäre. Um die Initiative ohne Schaden umzusetzen, müssten die Staatsausgaben nicht einmal gekürzt werden, sie müssten nur wieder in Korrelation mit dem Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum gebracht werden. Wir haben einen jährlichen Anstieg der Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen von rund 20 Millionen allein beim Kanton. Dadurch wäre die Initiative über zehn Jahre gesehen mehr als finanziert. Das Wort ruinös, das in der Kampagne für den Gegenvorschlag immer wieder gebraucht wird, ist völlig fehl am Platz.

Mit dem allgemeinen Wachstum werden aber eben zwangsläufig auch die Ausgaben weiter steigen, das können Sie doch in Ihrer Rechnung nicht einfach ausklammern?

Noch einmal: Bis zum Jahr 2014 hat man es geschafft, die Entwicklung von Ausgaben und Einnahmen in Übereinstimmung zu halten. Mir ist nicht klar, warum dann die Ausgabenentwicklung durch die Decke gegangen ist. Erst recht ist mir aber nicht klar, warum diese weit überproportionale Entwicklung nun für immer als gottgegeben hingenommen werden sollte. Wir verfolgen mit der Initiative mit der Umsetzungsfrist bis 2030 eine langfristige Strategie, die der kommenden Generation eine Perspektive gibt, aus der Steuerhölle herauszukommen. Der Gegenvorschlag mit seinen partiellen Entlastungen für bestimmte Personengruppen stellt keine langfristige Steuerstrategie dar. Er ist eine populistische Sofortmassnahme, um der Bevölkerung Sand in die Augen zu streuen.

Was bringt mir Ihre Strategie, wenn meine Gemeinde sagt, dann müssen wir unseren Steuerfuss erhöhen, um die Ausfälle auszugleichen?

Zugegeben: Es gibt Gemeinden, denen es finanziell besser und solche, denen es schlechter geht. Es mag einzelne Gemeinden geben, wo für die Steuerpflichtigen mehr oder weniger ein Nullsummenspiel resultieren würde, wenn sie den Steuerfuss erhöhen. Das würde aber in einem demokratischen Prozess vor Ort passieren. An manchen Orten würde man sich der Mittelfeldstrategie vielleicht nicht anschliessen, an anderen schon und dafür zum Beispiel Investitionen stärker priorisieren. Und wir haben ein Instrument, um Ungleichheiten abzufedern: den Finanzausgleich. Für den Gegenvorschlag hat der Regierungsrat den Gemeinden plötzlich in letzter Minute eine Abfederung der Ausfälle via Finanzausgleich angeboten. Wir hatten das in der Kantonsratsdebatte im Januar eingebracht und wurden abgeblockt. Warum soll eine Abfederung für die Initiative nicht möglich sein, für den Gegenvorschlag aber schon?

Rémy Wyssmann macht ein Rechenbeispiel. Bruno Kissling

Ihre Kampagne ist stark nicht nur auf die eigene Initiative, sondern auch auf ein Nein zum Gegenvorschlag ausgerichtet. Wie müsste es bei einem doppelten Nein weitergehen, wäre dann nicht auch der Parlamentsauftrag für Steuerentlastungen vom Tisch?

Vom Tisch wäre nichts. Man muss sehen: Mit der Limitierung des Pendlerabzugs im Gegenvorschlag und vor allem der vorgesehenen Revision der Katasterschätzung hätten wir keine Steuerentlastung, sondern das grösste Steuererhöhungspaket in der Geschichte des Kantons. Um das zu unterbinden, haben wir als Backup die Zwillingsinitiativen «Hände weg von den Abzügen» und «Hände weg vom Katasterwert» lanciert. Das doppelte Nein wäre deshalb die zweitbeste Variante. Ich bin der Meinung, die Regierung müsste dann mit allen Parteien, mit uns Initianten und auch den Gemeinden zusammensitzen, um eine neue Lösung zu finden. Bei einem akzeptablen Gegenvorschlag wären wir auch bereit gewesen, die Initiative zurückzuziehen. Akzeptabel könnte zum Beispiel heissen eine längere Übergangsfrist bis zu einer Steuerbelastung auf dem Niveau des schweizerischen Durchschnitts, eine Limitierung des Pendlerabzugs auf 12'000 Franken und eine Gegenfinanzierung der Mindereinnahmen der Gemeinden.

