Komitee gegen Solothurner Steuerinitiative «Jetz si mir draa»

Abstimmung (Fast) alle Parteien machen im Kampf gegen «Jetz si mir draa» und für den Gegenvorschlag mit «Zerstörerisch» sei die Steuersenkungsinitiative «Jetz si mir draa», so das Gegnerkomitee. Eine breite Allianz macht sich für den Gegenvorschlag stark. Urs Moser Jetzt kommentieren 01.04.2022, 15.07 Uhr

Gemeinsam gegen die Steuerinitiative und für den Gegenvorschlag: André Wyss, Christian Thalmann, Susanne Koch, Hardy Jäggi, Thomas Lüthi und Daniel Urech (v.l). Bruno Kissling

Das Initiativkomitee mit Frontmann Rémy Wyssmann (SVP) steht eigentlich schon seit Monaten im Dauer-Abstimmungskampf. Jetzt hat sich auch das Gegnerkomitee formiert, das die Haltung von Regierung und Parlament vertritt: also Nein zur Steuersenkungsinitiative und Ja zum Gegenvorschlag.

Ein Versprechen soll eingelöst werden

Es ist eine breite Allianz, alle Parteien mit Ausnahme der SVP, welche die Initiative unterstützt, sind darin vertreten. Das sechsköpfige Co-Präsidium legte seine Argumente am Freitag an einer Medienkonferenz dar. Es geht um die Frage, wer genau steuerlich entlastet werden soll und in welchem Umfang sich Kanton und Gemeinden Steuerausfälle leisten können.

Mit dem Gegenvorschlag zur «Jetz si mir draa»-Initiative löse man ein Versprechen ein, das bei der Abstimmung über die Staf-Vorlage im Raum gestanden sei, so Mitte-Kantonsrätin Susanne Koch: Dass auch eine Steuerentlastung für die natürlichen Personen folgen soll. Und zwar gezielt in den unteren und mittleren Einkommenskategorien, ohne dabei den Finanzhaushalt von Kanton und Gemeinden aus dem Lot zu bringen.

Mit dem Gegenvorschlag gelinge dies, ist Kantonsrat Daniel Urech von den Grünen überzeugt, während die Initiative einen massiven Angriff auf die öffentliche Hand und ihre Möglichkeit, ihre Aufgaben zu erfüllen, sei. Was er als Dornachs Gemeindepräsident bedauert: Dass sich der Einwohnergemeindeverband mit seiner doppelten Nein-Parole aus dem Spiel genommen habe.

Auch Gewerbeverband für Gegenvorschlag Auch der Gewerbeverband sagt Nein zur Steuersenkungsinitiative und Ja zum Gegenvorschlag. Die Präsidentenkonferenz habe sich «mit überwältigendem Mehr» für diese Parole ausgesprochen, heisst es in einer Mitteilung. Die «Jetz si mir draa»-Initiative ziele zwar «absolut in die richtige Richtung», aber das Fuder werde dabei überladen: Ein massiver Leistungsabbau der öffentlichen Hand treffe am Schluss auch die Gewerbler, verlotterte Strassen, vernachlässigte Bildungseinrichtungen oder Defizite bei der öffentlichen Sicherheit seien nicht im Sinne des Gewerbes. Der Gegenvorschlag stellt für den Gewerbeverband einen machbaren Kompromiss dar, der den Mittelstand, dem die meisten Gewerbler zuzurechnen seien, spürbar entlastet. Ebenfalls gut ankommt bei den Gewerblern die im Gegenvorschlag vorgesehene Erhöhung der Kinderzulagen und die Erhöhung des Abzugs für Kinderbetreuungskosten, wofür sich der Gewerbeverband bereits im Rahmen der Vernehmlassung ausgesprochen hatte.

Vor den finanziellen Folgen einer Annahme der Initiative graust es auch FDP-Kantonsrat Christian Thalmann. Es sei einfach, grosszügige Steuersenkungen für alle zu fordern, aber dann müsse man auch klar sagen, wo genau gespart werden soll. Er sei ja gespannt, wie die Reaktionen wären, wenn bei Steuerausfällen von 260 Millionen zum Beispiel die Hälfte der Buslinien gestrichen werden müsste.

Da ist er sich für einmal mit SP-Copräsident Hardy Jäggi einig. Bis zu einem Viertel ihrer Steuereinnahmen gingen einigen Gemeinden mit der Initiative verloren – ein Desaster. Der Gegenvorschlag führe im Durchschnitt zu Mindereinnahmen von fünf Prozent, das sei angesichts der in den meisten Gemeinden soliden Finanzlage verkraftbar, ist der Gemeindepräsident von Recherswil überzeugt.

Limitierter Pendlerabzug: eine «moderate» Lösung

Ein heikler Punkt im Gegenvorschlag: Mit der Limitierung des Pendlerabzugs auf 7000 Franken enthält er für rund 12'000 Betroffene auch ein Element der Steuererhöhung. Für glp-Kantonsrat Thomas Lüthi eine moderate Lösung. Keiner der umliegenden Kantone lasse einen höheren Abzug zu, der heute im Kanton Solothurn noch unbegrenzt mögliche Abzug sei eine «Insellösung» und auch aus ökologischer und raumplanerischer Sicht fragwürdig.

EVP-Kantonsrat André Wyss bezeichnet den Gegenvorschlag als «sehr stimmige Vorlage». Besonders am Herzen liegt ihm die Entlastung der Familien über die Erhöhung des Kinderabzugs und des Abzugs für Fremdbetreuungskosten.

Ersteres sei besonders fair, weil damit kein Familienmodell bevorzugt wird. Das Zweite sei auch aus wirtschaftspolitischer Sicht zu begrüssen, weil es die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördert und die resultierenden Steuerausfälle mit einer steigenden Erwerbstätigkeit von Müttern «mehr als kompensiert» würden.

Das Argument der «Jetz si mir draa»-Initianten, vom höheren Fremdbetreuungsabzug würden nur Top-Verdienende profitieren, lässt Daniel Urech nicht gelten. Weil die Tarife von Kindertagesstätten oft einkommensabhängig sind, sei dieses Element des Gegenvorschlags wichtig für das «obere Mittelfeld».

