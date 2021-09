Abstimmung 26. September Vierter Anlauf für Ausländerstimmrecht im Kanton Solothurn – diese Erfahrungen gibt es bereits Im Kanton Solothurn wird am 26. September (wieder einmal) über das Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer auf Gemeindeebene abgestimmt. Acht Kantone haben dies bereits eingeführt. Die Stimmbeteiligung der ausländischen Bevölkerung liegt dort tiefer als bei den Schweizern. Nadine Schmid 13.09.2021, 13.00 Uhr

Wählen in einem Stimmlokal (Symbolbild). Hannes Thalmann

Am 26. September entscheidet die Solothurner Stimmbevölkerung, ob sie den Gemeinden erlauben möchte, den Ausländerinnen und Ausländern mit Niederlassungsbewilligung das Stimm- und Wahlrecht zu geben. Jede Gemeinde könnte nach Annahme der Initiative selbst entscheiden, ob sie das Recht einführt und ob nur partiell, zum Beispiel nur das aktive (= wählen), nicht aber das passive Wahlrecht (= sich zur Wahl stellen).

Solothurn wäre nicht der erste Kanton

In der Schweiz gibt es bereits acht Kantone, die das Ausländerstimmrecht auf kommunaler Ebene gewähren. Nicht in jedem Kanton wird es gleich geregelt. Will eine Ausländerin oder ein Ausländer in den betreffenden Kantonen abstimmen, dann muss sie oder er zumeist fünf bis zehn Jahre in der Schweiz, im betreffenden Kanton oder der Gemeinde gewohnt haben und über eine Niederlassungsbewilligung verfügen.

In den Kantonen Neuenburg, Jura, Freiburg und Waadt haben die ausländischen Bürgerinnen und Bürger das aktive und passive Wahlrecht in allen Gemeinden, wie der interaktiven Karte des Bundesamts für Statistik zu entnehmen ist.

Im Kanton Genf kann die ausländische Bevölkerung ebenso in allen Gemeinden abstimmen, jedoch wird ihr das passive Wahlrecht nicht gewährt. Das wurde von der Bevölkerung an der Urne so entschieden.

In den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Graubünden und Basel-Stadt haben die Gemeinden die freie Wahl, das Ausländerstimmrecht einzuführen. Es machen jedoch nur wenige Gemeinden davon Gebrauch, so beispielsweise im Kanton Graubünden nur 30 von 101 Gemeinden.

Während in ein paar Kantonen wie Appenzell Ausserrhoden und Freiburg alle Gemeinden die gleichen Bestimmungen für das Ausländerstimmrecht haben müssen, gibt es auch das Modell, dass die Gemeinden die Bestimmungen selbst regeln dürfen. Dies ist im Kanton Graubünden der Fall.

So verlangen dort beispielsweise viele Gemeinden eine Niederlassungsbewilligung wie auch eine bestimmte Wohndauer in der Gemeinde, jedoch gibt es auch Gemeinden, die das Stimmrecht nur an eine Niederlassungsbewilligung koppeln.

Ausländer wählen seltener als Schweizer

Wie es von Seiten befragter Gemeinden, wie Trogen (AR), Arosa (GR), Düdingen (FR) und Murten (FR), heisst, machen in der Regel weniger Ausländerinnen und Ausländer vom Stimmrecht Gebrauch als Schweizerinnen und Schweizer.

Dasselbe zeigt auch eine Studie der Genfer Universität für den Kanton Genf: Dort besteht das Stimmrecht seit 2005 und die Beteiligung ist seither nicht deutlich höher geworden. Diese liegt bei den ausländischen Bürgerinnen und Bürgern im Schnitt um die 20 Prozent, bei den Schweizerinnen und Schweizern bei rund 40 Prozent.

Auch besteht ein deutlicher Unterschied zwischen den Nationalitäten. So stimmen in den Gemeinden des Kantons Genf vor allem Franzosen, Belgier und Deutsche ab, während die Wahlbeteiligung bei den Menschen aus Portugal, Spanien, Kosovo, Brasilien und Marokko besonders niedrig ist.

Erfahrungsberichte

Dorothea Altherr, Gemeindepräsidentin Trogen (AR) «Die Ausländerinnen und Ausländer in Trogen, die das Angebot nutzen, wollen sich in den meisten Fällen einbürgern. Sie sind interessiert und engagieren sich bereits in Kommissionen und Vereinen. Wer die Bestimmungen erfüllt, muss sich einmalig anmelden, um die Stimmunterlagen zu erhalten. Es sind ungefähr zehn Personen, die Interesse zeigen, also nicht einmal ein Prozent der Bevölkerung. Es macht aus meiner Sicht Sinn, wenn Ausländerinnen und Ausländer vor der Einbürgerung in der Gemeinde abstimmen können. Sie sind interessiert. Wieso sie also blockieren beim langen Prozess der Einbürgerung? Wir hatten übrigens einmal einen ausländischen Gemeinderat im Dorf. Nach seiner Einbürgerung kandidierte er für den Kantonsrat und wurde gewählt.»

Yvonne Altmann, Gemeindepräsidentin Arosa (GR) «Wir haben das Ausländerstimmrecht nun seit neun Jahren. Wenn Ausländerinnen und Ausländer auf kommunaler Ebene abstimmen können, entsteht aus meiner Sicht ein guter Mix in der Bevölkerung, es vermittelt auch das Gefühl von Nähe. Von der ausländischen Bevölkerung sind die meisten ursprünglich als Gast ins Dorf gekommen und haben dann entschieden, in Arosa zu wohnen. Das Schöne ist, dass man von gegenseitigen Erfahrungen profitieren kann. So ging es beispielsweise bei einem Geschäft um Digitalisierung. Dabei konnten wir in der Diskussion von wichtigen Inputs eines ausländischen Bürgers profitieren, der durch seine Arbeit im Ausland für uns wertvolle Erfahrungen gesammelt hat.»

Bruno Bandi, Stadtschreiber Murten (FR) «In Murten sind durch das Stimmrecht auf kommunaler Ebene über 800 Personen mehr stimmberechtigt. Die Stimmbeteiligung ist jedoch kleiner als bei der Schweizer Bevölkerung. Dies hängt wohl auch damit zusammen, dass die ausländischen Bürgerinnen und Bürger nicht so regelmässig Abstimmungsunterlagen erhalten, da sie nur auf Gemeindeebene mitbestimmen können. In Murten wird zudem am 26. September gewählt, unter anderem auch der Generalrat, unser Stadtparlament. Wir haben bereits ein paar ausländische Bürger im Generalrat. Auch für die nächste Legislatur hat es einzelne ausländische Kandidierende. Das sind alles Menschen, die sich sehr für Murten engagieren. Wir haben mit dem Ausländerstimmrecht bisher nur gute Erfahrungen gemacht.»