War die Überprüfung der Solothurner Oberämter eine Alibi-Übung?

Abschaffen oder stärken? War die Überprüfung der Oberämter nur eine Alibiübung? Solothurner Regierung wehrt sich gegen den Vorwurf 2018 liess der Solothurner Kantonsrat eine Arbeitsgruppe einsetzen: Sie sollte prüfen, ob es die Oberämter noch braucht. Als die Arbeitsgruppe fertig war, ignorierte die Regierung deren Empfehlung. Das hat nun wiederum den Kantonsrat auf dem Plan gerufen. Raphael Karpf 11.01.2022, 15.00 Uhr

Das Oberamt Thal-Gäu ist in Balsthal untergebracht. Bruno Kissling

Sie werden als «verlängerter Arm der Regierung in den Regionen» bezeichnet: die vier Oberämter im Kanton Solothurn. Sie kümmern sich unter anderem um Schlichtungsverfahren bei mietrechtlichen Auseinandersetzungen, haben daneben aber noch ganz verschiedene andere Aufgaben. Sie führen beispielsweise die Sekretariate der Kesb oder sind zuständig, wenn ein Hund bissig wird.

Immer wieder kam es in den vergangenen Jahren zu Diskussionen, ob die Oberämter so überhaupt noch zeitgemäss sind. Oder ob sie nicht lieber abgeschafft, ihre Aufgaben zentralisiert oder an die Gerichte abgegeben werden sollten. 2018 liess der Kantonsrat eine Arbeitsgruppe einsetzen. Sie sollte die Oberämter analysieren, auf dieser Grundlage sollte dann entschieden werden, wie es weiter geht.

Vergangenes Jahr war diese Analyse schliesslich gemacht. Die Arbeitsgruppe empfahl nicht etwa, die Oberämter aufzulösen. Sondern im Gegenteil, ihnen mehr Aufgaben zuzuweisen, beispielsweise die Schuldenberatung, für die aktuell die Gemeinden zuständig sind. Dadurch sollten die Oberämter eine stärkere Daseinsberechtigung erhalten.

Regierung ignoriert Empfehlung der Arbeitsgruppe

Die Regierung wiederum ignorierte diese Empfehlung und beschloss nochmals etwas anderes: Die Oberämter sollten weder gestärkt noch abgeschafft, sondern effizienter gemacht werden. Und zwar, indem sie zentralisiert werden. Die vier Standorte sollten beibehalten, aber nur noch von zwei Personen geleitet werden. Auch sollten nicht mehr überall sämtliche Dienstleistungen angeboten werden, sondern es sollten Kompetenzzentren geschaffen werden.

Dieser Entscheid der Regierung rief wiederum den Kantonsrat auf den Plan. Fraktionsübergreifend wurde eine Kleine Anfrage eingereicht. Die Regierung sollte die Frage beantworten: War das Einsetzen der Arbeitsgruppe, was der Kantonsrat immerhin verbindlich beschlossen hatte, nur eine Alibiübung? Hatte die Regierung von Anfang an eine vorgefasste Meinung? Immerhin habe sie die Empfehlung der Arbeitsgruppe glatt ignoriert.

Regierung: Orientieren uns nur am Kantonsrat

Diese Woche nun hat die Regierung Stellung genommen. Sie weist den Vorwurf von sich: Man habe die Arbeitsgruppe durchaus ergebnisoffen eingesetzt. Gleichzeitig spielt sie den Ball zurück an den Kantonsrat.

Immerhin habe dieser damals gefordert, zu überprüfen, ob die Aufgaben der Oberämter nicht effizienter und billiger durch andere Dienststellen übernommen werden könnten. Und nicht, ob man die Oberämter stärken könnte. Auch wenn man sich nun über die Empfehlung der Arbeitsgruppe hinweggesetzt habe, so habe man sich doch am damaligen Kantonsratsbeschluss orientiert.

Ausserdem: Bei der Änderung des Sozialgesetzes sei man nach intensiver Prüfung zum Schluss gekommen, dass die Schuldenberatung am besten von den Gemeinden angeboten wird. Ein Beschluss, den der Gemeindeverband unterstützte und der Kantonsrat bestätigte. Man lasse nun prüfen, welche kantonalen Aufgaben an die Oberämter abgegeben werden könnten. Doch Aufgaben der Gemeinden zu übernehmen, das sei eher nicht vorgesehen. Und ganz sicher nicht, wenn das von den Gemeinden selbst gar nicht gewünscht werde.