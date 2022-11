Abriss des Bürgerspitals Solothurn: Besuch auf der Baustelle

Abriss Stock für Stock geht es zu Boden: Bald ist vom alten Bürgerspital Solothurn nichts mehr übrig Nach über 50 Jahren entsprach das Bürgerspital nicht mehr den Anforderungen. Letztes Jahr wurde der Neubau in Betrieb genommen, nun wird das alte Bettenhochhaus dem Erdboden gleichgemacht. Zum Vorschein kommen viele Schadstoffe. Christina Varveris Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Bettenhochhaus des Bürgerspitals Solothurn wird abgerissen. Hanspeter Bärtschi

Wie ein Dinosaurier beisst sich der Bagger krachend in die Wand, reisst einen Türrahmen aus der Angel, wirft ihn auf den Boden. Nebenan schaufelt ein anderes Ungetüm den Schutt auf einen Haufen, über den Köpfen kommt eine Mulde angeflogen.

Wir sind auf der Baustelle des Bürgerspitals Solothurn. Ein kleiner Aussenlift hat uns aufs Dach gebracht. Die Fahrt erlaubte einen Einblick ins Innere des Bettenhauses, das so gar nicht mehr an ein Spital erinnert. Alles wurde rausgerissen und nach Material getrennt, um so viel wie möglich wiederzuverwerten oder umweltbewusst zu entsorgen. Fenster, Türen, Einbauschränke, Plättli, WC, Brünneli… alles ist weg.

Auch die ganzen Schadstoffe, die vor 50 Jahren noch als Baumaterial benutzt werden durften, heute aber verboten sind. Einige Stockwerke sehen aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. «Manche Stockwerke wurden im Verlauf der Jahre renoviert», sagt Matthias Faden, Polier der Rückbaufirma Aregger AG. «So hatten manche Zimmer Trittschalldämmungen, die rausgenommen werden mussten.»

Jetzt besteht das hohe Bettenhaus nur noch aus Beton und etwas Stahl, der später mittels eines Magneten ebenfalls getrennt wird.

Impressionen der Abrissarbeiten des Bürgerspitals Solothurn. Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi

Nicht mehr erdbebensicher

Das 15 Stockwerke hohe Bettenhaus, der Behandlungs- und der Röntgentrakt werden abgerissen. In den 1960er-Jahren wurden die Gebäude geplant, 1974 fertiggestellt. «Das Bürgerspital hat seinen Zenit als Akutspital erreicht», sagt Kantonsbaumeister Guido Keune.

Guido Keune, Kantonsbaumeister. Bruno Kissling

Es war nicht mehr erdbebensicher, erfüllte die modernen medizinaltechnischen Standards nicht mehr und ausserdem war es eine Energieschleuder. Letzteres sieht man auch jetzt beim Rückbau. Matthias Faden nimmt einen Meter hervor. «Nur gerade 20 Zentimeter breit sind die Mauern und vier Zentimeter davon sind Styropor als Isolation», sagt er. In den Ecken hat es gar keine Isolation.

Was für ein Unterschied zum Neubau gleich nebenan, der als erstes Minergie-Eco-Spital bereits den Infrawatt-Innovationspreis 2022 gewonnen hat. «Das neue Bürgerspital wird zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien geheizt oder gekühlt», sagt Guido Keune.

Christina Varveris

Zwei Wochen für ein Stockwerk

Die Mulde kommt immer näher. Der Mann am Joystick kontrolliert den Flug und landet sie sicher auf dem Dach. Sie wird beladen und reist mit dem Kran wieder nach unten, um den Schutt abzuladen. «Bis ein Stock abgetragen ist, dauert es rund zwei Wochen», sagt Matthias Faden. Erst im Frühling sei vom alten Bettenhaus nichts mehr zu sehen.

Mulde für Mulde. Hanspeter Bärtschi

14 Millionen Franken kostet der Abriss. Die Arbeiten haben Mitte 2022 mit der Schadstoffsanierung und der Demontage der Einrichtungen begonnen. Der Abriss erfolgt nun Stock für Stock von oben nach unten.

Dazu musste das Gebäude eingerüstet werden, damit keine Gegenstände herunterfallen können. Eine Sprengung sei nicht möglich gewesen, erklärt Kantonsbaumeister Keune. Zu nahe steht es am neuen Bürgerspital mit den heiklen medizinischen Geräten.

Asbest-Abspitzen in Vollmontur

«Sie müssen keine Angst haben», sagt Matthias Faden. Er sichert die Türe des Aussenliftes, «wir fahren hier ständig hoch und runter». Ratternd setzt sich der kleine Aufzug in Bewegung. Wir verabschieden uns von den Dino-Bagger und gehen in den ehemaligen Behandlungs- und Röntgentrakt.

Dort sind die Schadstoffsanierungen und Recycling-Arbeiten noch voll im Gang. Die Schadstoff-Spezialisten spitzen in Ganzkörperanzügen und hinter Sicherheitswänden das Asbest von den Mauern. Weiter hinten versucht ein junger Bauarbeiter, das Metall von einem Holzfenster zu trennen.

Der Abrissbagger arbeitet sich durch die Betonmauern. Hanspeter Bärtschi

«Durchgang Notfall» erinnert ein Schild über einer Tür und an frühere Zeiten. «Coronamassnahmen» steht noch auf einer Tafel geschrieben. Auch hier kommt jetzt alles raus, wird, soweit es geht, wiederverwertet und sonst sondiert dem Abfall übergeben.

Draussen steht ein Auffangbecken, in dem Regen- und Abwasser, das sich auf dem Bau ansammelt, gefiltert und regelmässig auf den pH-Wert geprüft wird. Damit es die Umwelt nicht belastet, darf es nicht zu sauer sein.

Was vom Bürgerspital übrig bleibt. Hanspeter Bärtschi

Mehr Schadstoffe als erwartet

Etwas weiter im Innern des Gebäudes sind kleine Bagger am Werk. «Hier waren die Röntgensäle», sagt Matthias Faden. Hier wurde viel Blei in den Wänden gefunden. Sowieso seien mehr Schadstoffe ans Licht gekommen als erwartet, was normal sei bei solchen Bauten.

In den 50 Jahren, in denen das Bürgerspital die Solothurner gehegt und gepflegt hatte, hat sich bautechnisch viel verändert. Der Neubau wird ebenfalls ein Minergie-Eco-Gebäude. Die Inbetriebnahme ist für 2026 vorgesehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen