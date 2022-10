Ablaufdatum Noch immer fahren über 20'000 Solothurner «blau» – bis nächstes Jahr müssen alle alten Führerausweise ausgewechselt werden Wer noch einen alten, blauen Führerausweis hat, muss diesen im kommenden Jahr gegen die neuen in Kreditkartenformat austauschen. Ansonsten drohen ab Februar 2024 Bussen. Urs Mathys Jetzt kommentieren 11.10.2022, 12.32 Uhr

Noch über 20'000 Solothurnerinnen und Solothurner sind mit dem blauen Ausweis unterwegs. Hanspeter Bärtschi

Wenn das keine kundenfreundliche Aktion war: Während der Heso in Solothurn bot die kantonale Motorfahrzeugkontrolle (MFK) am Stand der Stadtpolizei Solothurn die Möglichkeit, die alten blauen Papierführerausweise gegen die «neuen» Permis im Kreditkartenformat umzutauschen. Das Angebot – die Erstellung einer aktuellen Fotografie inklusive – wurde von immerhin 107 Besucherinnen und Besuchern genutzt. Schon zwei Tage später hatten sie die handliche Kunststoffkarte in ihrem Briefkasten.

«Das Echo war sehr positiv», zieht Akash Makwana, der stellvertretende MFK-Amtschef, auf Anfrage dieser Zeitung eine Bilanz zum Heso-Auftritt: «Die Besucherinnen und Besucher schätzten es, auf unkomplizierte Weise den blauen Papierführerausweis in einen Führerausweis im Kreditkartenformat umtauschen zu können – nach dem Motto ‹De hani das scho erledigt›.»

Nun erscheint die «Ausbeute» von 107 neuen Ausweisen nicht gerade als berauschend. Sind die MFK-Verantwortlichen mit dem Ergebnis dennoch zufrieden? «Ja, zumal wir die Aktion im Vorfeld der Heso 2022 nicht beworben haben», erklärt Akash Makwana. Der Auftritt habe primär dazu gedient, die Besucherinnen und Besucher «darauf aufmerksam zu machen, dass der blaue Papierführerausweis bis spätestens am 31. Januar 2024 umgetauscht werden muss».

Fast 10 Prozent fahren immer noch «blau»

Ein Ansinnen, das durchaus Sinn macht. Denn obwohl seit dem 1. April 2003 in der Schweiz nur noch der Führerschein im Kreditkartenformat (FAK) abgegeben wird, gibt es alleine im Kanton noch immer viele Nostalgiker, die sich nur schweren Herzens vom alten «Blauen» trennen können. Aktuell sind es gemäss Akash Makwana noch immer deren 20’987 – oder 9,7 Prozent aller hiesigen Lenkerinnen und Lenker.

Bei einer letzten Nachfrage dieser Zeitung bei der MFK im Januar 2020 waren noch 29’152 Personen «blau» unterwegs gewesen – was knapp 14 Prozent aller Ausweise entsprach. Bleibt es bei diesem Umtauschtempo, bleibt noch erheblichen Aufholbedarf und droht ein Ansturm in den letzten Monaten vor der unerbittlich nahenden «Deadline» am 31. Januar 2024.

Die MFK will vermehrt aktiv werden

Dem wollen die Verantwortlichen der MFK nicht tatenlos entgegenblicken und vermehrt aktiv werden. Akash Makwana: «Der Auftritt an der Heso kann als Startschuss betrachtet werden. Zurzeit bereiten wir einen Internetauftritt für unsere Website vor. Zudem werden wir an unseren Standorten in Bellach, Laufen und Olten mit Plakaten und Flyern auf die Thematik aufmerksam machen.»

Weitere Aktionen seien in Diskussion und auch der nächsten Motorfahrzeugsteuerrechnung werde ein entsprechender Flyer beigelegt. Bei persönlichen Kontakten mit der MFK würden Besitzerinnen und Besitzer alter Ausweise laut dem stellvertretenden Amtschef «bereits seit geraumer Zeit zum Umtausch ermutigt». Noch sehe die MFK aber davon ab, diese Personen direkt anzuschreiben.

Wer auch nach dem 1. Februar 2024 noch keinen neuen Ausweis hat, verliert zwar seine Fahrberechtigung nicht, kann sich aber damit gegenüber Behörden nicht mehr gesetzeskonform legitimieren. Mit drohenden unangenehmen Konsequenzen, wie Akash Makwana zu bedenken gibt: «Im Fall einer Verkehrskontrolle droht eine Ordnungsbusse in der Höhe von 20 Franken.»

Ein rechtzeitiger Umtausch empfehle sich aber auch, weil der blaue Papierführerausweis im Ausland nicht oder nicht vorbehaltlos anerkannt werde. «Das kann zu Schwierigkeiten mit den ausländischen (Polizei-)Behörden führen und langwierige Abklärungen nach sich ziehen», so der stellvertretende MFK-Amtschef.

So geht’s zum neuen Ausweis Auf der Website der Motorfahrzeugkontrolle (www.mfk.so.ch) kann das Formular «Antrag auf Umtausch des blauen Führerausweises in einen Ausweis im Kreditkartenformat» heruntergeladen werden. Das ausgefüllte Formular ist zusammen mit dem alten blauen Ausweis, einem aktuellen farbigen Passfoto (35x45 mm) sowie Fotokopien von Pass oder Vorder- und Rückseite der Identitätskarte an die MFK einzuschicken. Die MFK empfiehlt, bis zum Erhalt des neuen Permis eine Fotokopie des alten Papierausweises mitzuführen und in dieser Zeit besser auf Fahrten ins Ausland zu verzichten.

