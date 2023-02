Messerstecher aus Balsthal blitzt vor Bundesgericht ab

Abgeblitzt Mann verletzte Ex-Frau in Balsthal mit Messer: Bundesgericht tritt nicht auf Täter-Beschwerde ein In Balsthal hatte ein Tunesier seiner Ex-Frau ein Messer in den Rücken gerammt. Er wurde wegen versuchter vorsätzlicher Tötung verurteilt und wollte sich vor Bundesgericht dagegen wehren – vergeblich. Urs Mathys Jetzt kommentieren 03.02.2023, 20.22 Uhr

Das Bundesgericht in Lausanne trat nicht auf die Beschwerde ein. Christian Brun

«Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten»: So heisst es kurz und knapp in einem Präsidialurteil der Strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts. Auf der ganzen Linie abgeblitzt ist in Lausanne jener Mann, der am 15. Mai 2019 in Balsthal seiner Ex-Frau ein Messer in den Rücken gerammt und damit deren Tod in Kauf genommen hatte.