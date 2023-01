Yvonne Hummel: Solothurner Kantonsärztin geht schon wieder

Abgang Warum geht die Solothurner Kantonsärztin Yvonne Hummel nach nur anderthalb Jahren? Nach dem Ende des Pandemiemanagements will sich Yvonne Hummel neu orientieren. Der Solothurner Samuel Iff tritt im Mai ihre Nachfolge an. Die Hintergründe. Daniela Deck Jetzt kommentieren 31.01.2023, 18.55 Uhr

Kantonsärztin Yvonne Hummel verlässt den Kanton im Frühling. Bild: Hanspeter Bärtschi

Yvonne Hummel ist krisenerprobt. Mitten in der Pandemie trat die Kantonsärztin im Dezember 2021 ihre Stelle in Solothurn an. Auf der Schwelle des Amtes fand sie die Covid-Variante Omikron, nachdem sie als Kantonsärztin im Aargau schon die erste Hälfte der Pandemie managen musste.

Nun verlässt Hummel per Ende Mai den kantonsärztlichen Dienst «auf eigenen Wunsch», wie der Kanton am Dienstag mitteilte. Die 53-Jährige will im Ausland eine Weiterbildung absolvieren, lässt sich dort nachlesen.

Dank ihrer Erfahrung sei Hummel «rasch eine der prägenden Personen in der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie» geworden. Und weiter: «Sie hat den Ausstieg aus der Pandemiebewältigung und den Übergang in die Regelstrukturen umsichtig und klug vorbereitet.» Auch das Programm zur Früherkennung von Darmkrebs habe sie «weiter vorangetrieben».

Bei der Finanzierung des besagten Programms muss der Regierungsrat allerdings nachbessern. Er zog das Geschäft letzte Woche zurück, um einer Rückweisung im Kantonsrat zuvorzukommen. Die offiziellen Ausführungen dazu seien mangelhaft, hatte die Kritik aus dem Parlament gelautet.

Bis zu ihrem Abschied wird Hummel nur 18 Monate im Amt gewesen sein. 21 Monate waren es zuvor im Aargau. Warum das kurze Gastspiel, fehlt ihr nach der Rückkehr in den gesundheitspolitischen Alltag die Herausforderung?

Zäsur nutzen für den Abschied

Auskunft gibt Peter Eberhard, Leiter des kantonalen Gesundheitsamts. Er erklärt: «Die hektische Phase im Zusammenhang mit der Pandemie ist für das Amt abgeschlossen. Covid ist nun ein Thema unter vielen, die uns beschäftigen.» Er fährt fort, dass die Kantonsärztin diese Zäsur nutzen wolle, um ihre Aufgabe an einen Nachfolger zu übergeben.

Dieser wird im Frühling einen kantonsärztlichen Dienst antreffen, das sich nach dem Ausnahmezustand mit, wie Eberhard sagt, bis zu 80 Mitarbeitenden wieder dem Normalbetrieb nähert. Aktuell seien es rund 25, wobei der Bestand nach Aussage von Eberhard bis Ende April nochmals «deutlich» sinken dürfte.

Iff interessierte sich für Stellvertreteramt

Samuel Iff wird Anfang Mai Solothurner Kantonsarzt. Bild: zvg

Dass der Nachfolger von Yvonne Hummel bereits jetzt feststeht, ist gemäss dem Amtsleiter einem Zufall zu verdanken: Samuel Iff habe sich für die ausgeschriebene Stelle als stellvertretender Kantonsarzt interessiert.

Der 44-jährige Facharzt für Prävention, Public Health und Arbeitsmedizin überzeugte mit seinen Qualifikationen und seiner beruflichen Erfahrung, etwa beim Staatssekretariat für Wirtschaft, sodass man auf die Ausschreibung der Kantonsarztstelle verzichtet habe. Die ursprünglich ausgeschriebene Stelle sei hingegen noch nicht besetzt, so Eberhard.

Samuel Iff wuchs auf dem Allerheiligenberg auf und absolvierte die Schulen in Hägendorf und Olten. Nach dem Medizinstudium in Fribourg und Bern war er mit verschiedenen Schwerpunkten in der Schweiz und in Australien tätig.

Der Regierungsrat hat Iff als Kantonsarzt und Leiter des kantonsärztlichen Dienstes gewählt. Gemäss Mitteilungstext wird er sein Amt am 1. Mai antreten, sodass Yvonne Hummel ihren Nachfolger einarbeiten kann. «Der Transfer des Wissens ist wichtig, darum die Überschneidung», sagt Eberhard.

