Solothurner tritt als oberster Krisenmanager des Landes ab

Abgang in der Krise Der oberste Krisenplaner ist zuversichtlich, dass die Schweiz im Winter über die Runden kommt – Entwarnung gibt er aber nicht Werner Meier bereitete die Schweiz in den jüngsten Krisen auf Extremszenarien vor. Nun zieht sich der Solothurner als Delegierter für wirtschaftliche Landesversorgung zurück. Christof Ramser Jetzt kommentieren 21.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein überzeugter Milizler tritt ab: Werner Meier hat im Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung bald seinen letzten Arbeitstag. Hanspeter Bärtschi

Wenn aus dem Eingangstor des repräsentativen Gebäudes im Berner Kirchenfeld Transporter ausfahren, gleicht das Areal einem Hochsicherheitstrakt. Werner Meier kann dann aus dem Fenster seines Büros im zweiten Stock beobachten, wie das Land mit Bargeld versorgt wird. Im Keller des Neorenaissance-Backsteinbaus, der zu den nationalen Kulturgütern gehört, stellt Swissmint sämtliche Schweizer Münzen her.

Dass der Zahlungsverkehr funktioniert, liegt ganz im Interesse von Werner Meier. Er ist Delegierter für wirtschaftliche Landesversorgung (WL) und hat sein Büro im gleichnamigen Bundesamt (BWL), das hier im zweiten Stock eingemietet ist. Zwar ist die WL, deren Stabsorgan das BWL ist, eher für den bargeldlosen Zahlungsverkehr besorgt – also dafür, dass bei Strommangel Bancomaten und Lesegeräte für die Kartenzahlung funktionieren.

Doch auch hier gilt, was Meier in der jüngeren Krisenzeit stets propagierte: Kluger Rat, Notvorrat. Also nicht bloss für Zwieback oder Dörrfrüchte, sondern auch für Bargeld: «Davon sollten alle eine Reserve zu Hause haben.»

Im Solothurner Niederamt plante er ein neues AKW

Covid, Krieg, drohender Energienotstand: «Wir sind seit Monaten im Krisenmodus», sagt der Deitinger, der nun kurz vor seiner verspäteten Pensionierung aus dem Schatten trat und zum gefragten Mann wurde. «Raus aus der Dunkelkammer», lautet sein Motto für die wirtschaftliche Landesversorgung. Landauf, landab referiert er zur Energiemangellage.

Kürzlich hat er das Schweizer Modell der WL, eine Partnerschaft von Bund und Privatwirtschaft, einer Delegation aus Österreich vorgestellt:

«Dies hat grosses Interesse bei unserem Nachbarland geweckt, eine Organisation nach Schweizer Vorbild zu installieren.»

Ende November tritt der 66-Jährige nun definitiv in den Ruhestand. Seine Funktion übte er seit 2016 in einem Teilzeitmandat aus. Ein 40-Prozent-Pensum auf so einem wichtigen Posten, dazu bloss rund 40 Mitarbeitende auf Seite des Bundes: Dass das BWL unterdotiert ist, stand schon vor der Pandemie fest.

Werner Meier ist Delegierter für wirtschaftliche Landesversorgung. Hanspeter Bärtschi

Deshalb soll das Amt, das nach dem Fall des Eisernen Vorhangs einst gar liquidiert werden sollte, reformiert und ausgebaut werden. Der Bundesrat sucht einen Vollzeit-Delegierten. Bis dieser gefunden ist, übernimmt Kurt Rohrbach, Elektroingenieur ETH und ehemaliger BKW-Chef (auch er pensioniert), ad interim.

Die Parallelen sind frappant. Auch Werner Meier, der in Langendorf aufgewachsen ist, hat nach der Kanti in Solothurn an der ETH Zürich Elektroingenieur studiert. Auch er hat Karriere in der privaten Energiewirtschaft gemacht. Nach Anstellungen in den grossen Telekom-Unternehmen Autophon und Hasler (später Ascom) ging er 1993 zur Atel nach Olten und arbeitete sich zum Betriebsleiter Netze hoch. In der Geschäftsleitung von Swissgrid leitete er die Bereiche Informatik und Sicherheit.

Später zeichnete er verantwortlich für die Pläne eines neuen Kernkraftwerks im Niederamt – die allerdings 2011 nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima begraben wurden. Da scheint es folgerichtig, dass Meier vergangenes Jahr das Präsidium der Solothurner Sektion der atomfreundlichen Aktion für vernünftige Energiepolitik (Aves) übernahm. Wobei er betont, dass Aves für alle Energieformen offen ist und nicht auf die Atomkraft beschränkt werden will.

Sein bisweilen behäbiges Auftreten hat System

Bevor er Ende 2020 bei Alpiq pensioniert wurde, war Meier zuständig für Konzernsicherheit und Krisenmanagement. Seither widmet er sich ganz der wirtschaftlichen Landesversorgung:

«Wir bereiten die Schweiz auf Extremszenarien vor und stellen den Nachschub wichtiger Güter und Dienstleistungen sicher.»

So wurde in der Covid-Krise etwa das Nacht- und Sonntagsfahrverbot für Lastwagen aufgehoben, damit die Gestelle in den Lebensmittelläden stets gefüllt waren.

Sorgenkind ist derzeit die Energieversorgung; wobei Meier hier, trotz der jüngsten Entspannung, keine Entwarnung geben will. Zwar ging der Stromverbrauch zurück und die Gasversorgung ist vorerst sichergestellt. Dafür gesorgt haben die Sparkampagnen, der milde Herbst, vor allem aber die teils massiven Preiserhöhungen. Zudem sollen die französischen AKW wieder ans Netz gehen, und die Gasspeicher im umliegenden Ausland sind voll:

«Das stimmt uns zuversichtlich, dass wir im Winter ohne grössere Bewirtschaftungsmassnahmen über die Runden kommen.»

Dennoch: Jede Kilowattstunde, die nicht verbraucht werde, spare in Deutschland Gas, was wiederum der Schweiz zugutekomme.

Energie, Logistik und Ernährung sind nur einige Fachbereiche des BWL. Hinzu kommen Heilmittel, Industrie, Informations- und Kommunikationstechnik sowie die Pflichtlager. «Da braucht es einen Generalisten an der Spitze», sagt Meier, dessen bisweilen etwas behäbiges Auftreten System hat: «Wenn es pressiert, muss man ruhig vorgehen», so sein Credo:

Hinhören, mit Mitarbeitenden diskutieren, sich eine Meinung bilden, entscheiden und umsetzen. Die mitunter als schwerfällig gescholtene Organisation der WL verteidigt er mit Verweis auf die «einzigartige» Public Private Partnership: 250 Fachleute aus der Wirtschaft bringen ihr Know-how ein. Das habe sich gerade in der Pandemie bewährt.

«Werner Meier arbeitet ruhig und bedächtig, immer im Zusammenspiel mit den verschiedensten Akteuren aus Privatwirtschaft, Bund und Kantonen», sagt Daniel Probst. Der Direktor der Solothurner Handelskammer war Meiers Vorgänger als Aves-Präsident, man kennt sich aus dem Supporter-Club der Solothurner FDP, dem Meier ebenfalls vorsteht. Probst:

Daniel Probst, Direktor der Solothurner Handelskammer. Bruno Kissling

«Es muss viel passieren, bis er nervös wird.»

Meiers Engagement im Kanton geht weiter: Er hat, gerade im Hinblick auf die bevorstehende Vernehmlassung zum neuen Energiegesetz, bei den Solothurner Freisinnigen eine Energiegruppe reaktiviert. Er ist Experte im kantonalen Führungsstab. Einst präsidierte er in Deitingen die FDP-Ortspartei.

Beim Neubau seines Hauses selber Hand angelegt

Nun freut sich Werner Meier auf die Zeit, die er wieder vermehrt im Wasseramt verbringen kann. Zum Beispiel in seiner Hobby-Werkstatt, wo er oft mit Holz hantiert. Den Esstisch im Eigenheim hat er selber geschreinert. «Das war stets ein Ausgleich zur Kopfarbeit im Beruf.» Apropos handfest: Auch am Neubau seines Hauses in Deitingen hat er selber Hand angelegt, installierte bereits vor 30 Jahren eine Wärmepumpe. «Damals war ich ein Exot. Heute gibt es dafür Wartefristen.»

Punkto Energiesparen wolle er heute noch als Privatperson mit gutem Beispiel vorangehen: «Effizient lüften, Licht konsequent löschen – kleine Dinge, die in der Masse viel bewirken.» Zurücklehnen und sich etwas gönnen, das muss ab Dezember dann doch möglich sein. So will er zusammen mit seiner Frau, die oft habe zurückstehen müssen, Reisen unternehmen. «Und zwar nicht nur für einige Tage wie in jüngsten Jahren.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen