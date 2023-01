Solothurner Spitalpräsident Kurt Fluri:

Abgänge an den Solothurner Spitälern Spitalpräsident Kurt Fluri: «Aus der Öffentlichkeit erhielt ich bisher keine einzige negative Reaktion» Kurt Fluri, Verwaltungsratspräsident der Solothurner Spitäler AG (soH), äussert sich zu den Abgängen von Bürgerspital-Direktorin Karin Bögli und Chefarzt Gregor Lindner. Dass es an den Spitälern zu zahlreichen Abgängen gekommen sei, bezeichnet er als «Chabis». Christof Ramser Jetzt kommentieren 25.01.2023, 17.05 Uhr

Kurt Fluri hat aus der Öffentlichkeit keine negativen Reaktionen zu den Solothurner Spitälern erhalten. José R. Martinez

Können Sie mehr sagen zu den Hintergründen der Freistellung von Bürgerspital-Direktorin Karin Bögli?

Kurt Fluri: Es bleibt bei dem, was ich bereits zuvor kommuniziert habe. Als Arbeitgeber muss die soH Frau Bögli rechtliches Gehör gewähren, damit sie zu den Vorwürfen Stellung nehmen kann. Zu einer Freistellung äussern wir uns nicht, auch aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes, weil dies die Karriere der freigestellten Person gefährden könnte.

So erfahren die Mitarbeitenden während Wochen nichts vom Abgang ihrer Chefin respektive aus den Medien davon. Diesen Flurschaden nehmen Sie in Kauf?

Die Geschäftsleitung und die Spitalleitung, also jene Leute, die mit Frau Bögli zu tun haben, wussten Bescheid. Hätten wir die Öffentlichkeit informiert, hätten die Medien wissen wollen, was die Hintergründe sind. Wir befinden uns aber in einem juristischen Verfahren und dürfen keine Anhaltspunkte bieten, mit denen sich die Freistellung anfechten lässt.

Sie und Martin Häusermann konnten sich mit Karin Bögli nicht auf eine konsolidierte Kommunikation einigen. Das wirft Fragen auf.

Wir haben Frau Bögli im Gespräch unsere Absicht einer Freistellung sowie einer gemeinsamen Kommunikation eröffnet. Beides wollte sie nicht akzeptieren. Wir haben nun ihre Stellungnahme erhalten und werden voraussichtlich nächste Woche darüber informieren.

Wie stellen Sie sich zur Aussage von Chefarzt Gregor Lindner, aus berufsethischen Gründen nicht mehr bei der soH arbeiten zu können?

Diese Aussage stört mich. Wir arbeiten alle nach hohen ethischen Grundsätzen. Herr Lindner kann dies nicht für sich monopolisieren, das ist eine Anmassung. Nun erwarten wir von ihm, dass er mit den gleichen ethischen Werten bis Ende Juli weiterarbeitet, wenn er uns dann definitiv verlässt.

Laut SVP-Kantonsrat Rémy Wyssmann gab es bei der soH in den letzten zehn Jahren insgesamt 250 Freistellungen, 22 davon gegen den Willen von Angestellten im oberen Kader.

Das ist Chabis, ein Märchen. Seit 2002 hatte die soH insgesamt 40 Abgänge von Kaderangehörigen. Davon waren 13 Pensionierungen und 1 Todesfall im Amt. Freistellungen gab es dabei 3. Die von Herrn Wyssmann genannten Zahlen beziehen sich auf die gesamte soH: 250 Auflösungen des Arbeitsverhältnisses im gegenseitigen Einvernehmen seit 2015 mit 22 Freistellungen seit 2012.

Wie nehmen Sie die Stimmung unter den Mitarbeitenden wahr?

Eigentlich unverändert. Manche Abteilungen sind als Folge der Pandemie stark belastet, die Arbeitssituation ist angespannt. Dies ist aber nicht auf die Abgänge von Karin Bögli und Gregor Lindner zurückzuführen. Ausserdem gibt es dort, wo es Alphatierchen gibt, immer Spannungen. Das ist in Spitälern durchaus üblich. Aus der Öffentlichkeit erhielt ich keine einzige negative Reaktion. Befürchtungen, dass sich die Menschen aufgrund des Rufes der soH nicht mehr bei uns behandeln lassen wollen, habe ich also nicht.

